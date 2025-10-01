Lexus maakt prijs vernieuwde RZ bekend

Op dynamisch gebied krijgt de Lexus RZ efficiëntere aandrijflijnen met meer vermogen. Dankzij de grotere 77 kWh (bruto) batterij, neemt het bereik toe en dankzij een standaard 22 kW AC-lader en een herziening van de DC-lader nemen de laadtijden af. Tegelijkertijd is het comfort en de rust aan boord verhoogd, onder meer door de toepassing van meer geluiddempend materiaal en standaard infraroodverwarming voor de voorpassagiers.

Luxury Line

Het startpunt van de Lexus RZ is de Luxury Line. Standaard zijn onder meer achtvoudig verstelbare stoelen voor de bestuurder en passagier, stuurwielverwarming, stoelverwarming en infraroodverwarming. De Luxury Line beschikt over synthetisch lederen bekleding van hoge kwaliteit.

Dankzij akoestisch glas voor de voorruit, zijruiten en achterruit en geluiddempende maatregelen, genieten alle passagiers van meer rust dan voorheen. Met het premium audiosysteem met tien speakers, te bedienen via het 14-inch grote Lexus Link Pro multimediasysteem, is daar verandering in te brengen.

Parkeren gaat gemakkelijker dankzij Panoramic View Monitor (PVM), waarmee 360 graden om de auto te kijken is. Het systeem werkt samen met de parkeersensoren voor en achter.

Op het gebied van veiligheid is de vernieuwd RZ bij de tijd met het Lexus Safety System +, met onder meer Full Range Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor (BSM), Front Cross Traffic Alert (FCTA), Rear Cross Trafic Alert and Braking (RCTAB) en het uitgebreide Pre-Collision System (PCS).

Standaard beschikt de Lexus RZ 350e over een 165 kW (224 pk) sterke elektromotor die de voorwielen aanstuurt. Dankzij de standaard lichtgewicht 18-inch wielen, haalt de Luxury Line een maximale actieradius van 568 kilometer (WLTP). De Lexus RZ 350e Luxury Line is te bestellen vanaf 53.995 euro (fiscale waarde 52.270 euro).

35th Edition

Om stil te staan bij de marktintroductie van Lexus in Nederland in 1990, 35 jaar geleden, komt Lexus met extra rijk uitgeruste speciale edities van alle modellen. Met de 35th Edition krijgt de Lexus RZ een luxueuzere uitstraling, dankzij carrosseriedelen in High Gloss Black en 20-inch lichtmetalen wielen.

In het interieur wordt ook meer luxe toegepast, met een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, waar ook de stand van de buitenspiegels en het stuurwiel aan gekoppeld zijn. De voorstoelen beschikken over stoelventilatie en de bestuurder heeft een Head-Up Display voor zich, dat te bedienen is via de aanraakknoppen op het stuurwiel. Een digitale binnenspiegel, waarmee gekozen kan worden tussen een normale spiegel of een camerabeeld, maakt de Executive Line af. De Lexus RZ 350e 35th Edition is te bestellen vanaf 58.995 euro (fiscale waarde 57.270 euro).

President Line

Lexus' DIRECT4-technologie is verfijnd voor de nieuwe RZ, waardoor de tractie en stabiliteit beter worden. Het systeem regelt automatisch de verdeling van het vermogen over de voorste en achterste eAxles, afhankelijk van de rijomstandigheden en de commando's van de bestuurder. Door de voorste elektromotor te combineren met een krachtige achtermotor, beschikt de RZ 500e over een maximaal vermogen van 281 kW (380 pk).

De RZ 500e President Line beschikt standaard over de DIREC4-technologie. Als President Line is de Lexus RZ luxueuzer uitgerust, met onder meer Ultrasuede bekleding en verwarmbare zitplaatsen achterin. Dankzij het Mark Levinson Premium Surround Sound System met dertien speakers is de geluidskwaliteit van niveau.

De Lexus RZ 500e President Line is te bestellen vanaf 66.495 euro (fiscale waarde 64.770 euro). Optioneel is de RZ 500e President Line uit te rusten met steer-by-wire tegen een meerprijs van 2.245 euro.

F-SPORT

Voor het eerst is de Lexus RZ leverbaar als sportieve F-SPORT. De RZ 550e F-SPORT is uitgerust met steer-by-wire, 20-inch F-SPORT wielen, extra achterspoiler, Interactive Manual Drive, Active Sound Control, Vehicle Dynamics Integrated Management, F-SPORT voorstoelen, interieurbekleding en profielplaten, aluminium sportpedalen en Ultrasuede bekleding met blauwe accentstiksels. Ook het dimbare panoramadak is standaard op de RZ 550e F-SPORT.

De RZ 550e F-SPORT is de krachtigste RZ, met 300 kW (408 pk). Goed voor een sprint naar 100 km/h in 4,4 seconden. Naast steer-by-wire beschikt de RZ als F-SPORT over nog een nieuwe techniek: Interactive Manual Drive, een virtuele versnellingsbak met acht versnellingen. De sportieve RZ 550e F-SPORT is leverbaar vanaf 74.495 euro (fiscale waarde 72.770 euro.