Lexus past RZ 450e aan voor modeljaar 2024

De Lexus RZ 450e wordt in vier uitvoeringen geleverd. De eerste daarvan is de RZ 450e Comfort Line. Met het nieuwe Lexus Link Connect multimediasysteem met 14 inch groot beeldscherm, cloud based navigatie, "Hey Lexus!"-spraakbesturing, 10 speaker Lexus Audio-geluidsinstallatie, USB-C-aansluitingen voor- en achterin en een draadloze telefoonlader is de RZ 450e op het gebied van multimedia standaard uitgerust. Standaard beschikt de RZ 450e over stoelverwarming vóór, 2-zone automatische airconditioning, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en automatische koplampverstelling voor de LED-verlichting. De Lexus RZ 450e Comfort Line is te bestellen vanaf 61.995 euro.

Executive Line

Het tweede uitrustingsniveau is de RZ 450e Executive Line. Met vegan lederen bekleding, stuurwielverwarming en elektrisch verstelbare voorstoelen wordt de luxe aan boord vergroot. De Executive Line beschikt over extra geluidswerende zijruiten voor een stiller interieur en Privacy Glass voor de zijruiten achter. Ook dakrails en een elektrisch bedienbare achterklep met kicksensor behoren tot de uitrusting van de RZ 450e Executive Line. De uitvoering is leverbaar vanaf 64.995 euro. Optioneel is een panoramisch dak (1.695 euro) en een Premium Pack (1.295 euro) te bestellen. Dit laatste pakket bestaat uit 20 inch lichtmetalen velgen en een elektrisch verstelbare stuurkolom. Ook is de Executive Line te bestellen in drie Bi-tone exterieurkleuren, waarbij het dak en de motorkap een contrasterende zwarte kleur krijgen.

Luxury Line

Het derde uitrustingsniveau is de Luxury Line. Deze uitvoering beschikt ten opzichte van de RZ 450e Executive Line ook nog over 20 inch gepolijste lichtmetalen velgen, een elektrisch verstelbare stuurkolom, een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, stoelventilatie vóór, Smart Entry en een Head-Up Display met touch-bedieningstoetsen op het stuurwiel. De RZ 450e Luxury Line is leverbaar vanaf 68.995 euro. Optioneel is de RZ 450e Luxury Line uit te rusten met een panoramisch glazen dak. Dit kost 1.695 euro.

President Line

Als topmodel van de Lexus RZ 450e is de President Line extra compleet. Met Ultra Suede stoelbekleding, stoelverwarming voor en achter, stoelventilatie voor de voorstoelen, een elektrisch verstelbare stuurkolom en de energie-efficiënte infraroodverwarming voor de bestuurder en voorpassagier is het comfort compleet. Dat geldt ook voor het audiosysteem, want de RZ 450e President Line krijgt standaard een 13-speaker Mark Levinson geluidsinstallatie. Parkeren gaat gemakkelijker met Intelligent Park Assist en de Parkeerhulpcamera met Panoramic View Monitor. De RZ 450e President Line is te bestellen vanaf 72.995 euro. Optioneel is de uitvoering te bestellen met een dimbaar en warmtewerend panoramisch dak. Deze optie kost 2.200 euro.

Veiligheid: Lexus Safety System 3

Elke Lexus RZ 450e beschikt over een pakket aan actieve veiligheidssystemen: Lexus Safety System 3. Dit pakket bestaat uit onder meer Pre-Collision System, Lane Keeping System, Intelligent Speed Assist, Front Cross Traffic Assist en Road Sign Assist. Parkeersensoren voor en achter met remfunctie voor objecten, voetgangers en voertuigen en een achteruitrijcamera maken in- en uitparkeren veiliger en gemakkelijker.

Ook uitstappen is veiliger voor inzittenden en medeweggebruikers. Een druk op de knop volstaat om een deur automatisch en te laten openen, net zoals bij de nieuwste Lexus NX. Dit systeem heet e-Latch en is gekoppeld aan Blind Spot Assist, dat fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren ziet naderen. Als een inzittende gebruik maakt van e-Latch terwijl er bijvoorbeeld een fietser nadert, wordt het automatisch openen van het portier direct gestopt. Maar liefst 95 procent van alle ongevallen die ontstaan door het openen van deuren zijn te voorkomen door het e-Latch met Safe Exit Assist.

Bestellen

De Lexus RZ 450e voor modeljaar 2024 is per direct te bestellen voor de nieuwe prijzen. Ook de reeds aanwezige modellen bij de dealer profiteren van de nieuwe prijzen. Net als voor elke Lexus geldt ook voor de RZ 450e een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer. Op het batterijpakket geldt een garantietermijn tot 15 jaar en 1.000.000 kilometer.