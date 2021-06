Lexus introduceert nieuwe NX

12 juni 2021 | Lexus introduceert de nieuwe NX. De midsize SUV valt op met het aangepaste design van ex- en interieur en ook op technologisch gebied zet hij nieuwe stappen. Zo is de NX als eerste Lexus beschikbaar met plug-in hybridetechnologie. Door de nieuwste generatie veiligheidssystemen is de Lexus NX bovendien veiliger dan voorheen. Daarnaast beschikt hij over de nieuwste multimediasystemen, inclusief alle mogelijkheden van 100% connectiviteit. De nieuwe Lexus NX wordt tegen het eind van dit jaar op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

Vergeleken met zijn voorganger is 95 procent van alle gebruikte onderdelen nieuw. Zelfs het ontwikkelingstraject was nieuw. Daarbij heeft Lexus veel gebruikgemaakt van computertechnologieën zoals digital modelling. Ook de vaardigheden van Lexus' befaamde Takumi (ambachtslieden) hebben bijgedragen aan het unieke Lexus gevoel dat de NX zijn bestuurder en andere inzittenden geeft.

Ontwerp een 'functional beauty'. Dat was de opdracht die het Lexus designteam bij de ontwikkeling van de nieuwe NX meekreeg. Vergeleken met zijn voorganger is de nieuwe Lexus NX 20 mm langer, 20 mm breder en 5 mm hoger. De wielbasis groeide met 30 mm. Het resultaat: meer ruimte, vooral voor de passagiers achterin. De NX dankt zijn uitstraling aan grote spoorbreedtes en korte carrosserie-overhangen. Ook de lange motorkap, de rechtopstaandespindle-grille, geprononceerde wielkasten (met wielen tot 20 inch) en achterlichtunits over de gehele breedte van de achterzijde dragen bij aan de kenmerkende Lexus uitstraling.

Als eerste Lexus is de nieuwe NX leverbaar met plug-in hybridetechnologie. In de NX 450h+ is de 4-cilinder 2,5-liter hybridemotor gekoppeld aan een oplaadbare lithium-ion accu met een capaciteit van 18 kWh. Het systeemvermogen van 225 kW / 306 pk resulteert desgewenst in een acceleratie van 0-100 km/uur in ongeveer 6 seconden. Het gemiddelde verbruik bedraagt naar verwachting nog geen 3,0 l/100 km (CO2: <40 g/km). Dankzij de 18 kWh accu kan de nieuwe Lexus NX ongeveer 63 km volledig elektrisch afleggen (EV-modus; maximumsnelheid 135 km/h).

De tweede uitvoering is de Lexus NX 350h, die beschikt over de vierde generatie Lexus Hybrid technology. Het nieuwe model heeft een systeemvermogen van 178 kW / 242 pk en is daarmee 22 procent krachtiger dan zijn voorganger. De acceleratie van 0-100 km/uur duurt 7,7 seconden. Daarbij is de gemiddelde CO2-uitstoot van het nieuwe model naar verwachting ongeveer 10 procent lager dan van de voorganger. Praktisch punt: elke Lexus NX 350h is geschiktvoor aanhangers met een gewicht van maximaal 1.500 kg. De NX 350h is leverbaar met voor- of vierwielaandrijving.

Het nieuwe Lexus Global Architecture K-platform (GA-K) staat aan de basis van het rijplezier. GA-K kenmerkt zich door een laag zwaartepunt, grote spoorbreedtes en een gunstige gewichtsverdeling. Bij het verbeterde vierwielaandrijvingsysteem (E-Four electric all wheel drive) is de elektromotor voor de achteras altijd klaar om direct in actie te komen.

Een echte Lexus eigenschap is Omotenashi ofwel Japanse gastvrijheid. Zo worden bestuurder en inzittenden welkom geheten met instap- en startverlichting. De bestuurder krijgt via het multifunctionele display ook een persoonlijk welkom. Met het ambiente lichtsysteem met 64 kleuren is een interieursfeer naar wens te realiseren. De nieuwe Lexus NX laat ook zien dat Omotenashi en techniek een perfecte match zijn. Zo is de NX de eerste Lexus met E-latch: een elektronisch systeem waarmee de deuren in alle souplesse openen bij het vastpakken van de deurgreep. Dan is er nog de Lexus Link app. Hiermee is het voorverwarmen of koelen van het interieur op afstand te starten. En het lijkt een detail, maar het is de perfecte illustratie van Lexus' continue streven naar nog beter: de elektrisch achterklep functioneert nu stiller en het openen/sluiten duurt vier seconden.

De cockpit van de nieuwe Lexus NX is ontwikkeld volgens het Tazuna-concept. Tazuna staat voor de manier waarop een ruiter en een paard elkaar aanvoelen. Dit heeft Lexus vertaald naar de bediening van de NX. Dat begint met een eenvoudig principe: ogen op de weg, handen aan het stuur. Zo heeft het stuur sensor-schakelaars, waarmee de bestuurder zelf kan instellen welke functies daarmee worden bediend. Als de bestuurder een sensorschakelaar gebruikt, wordt de vorm ervan zichtbaar via het Head-Up Display. Dat betekent dat de bestuurder niet naar het stuur hoeft te kijken om te zien welke functie 'onder de knop' zit. Diverse multimedia- en informatiedisplays zijn gegroepeerd.

In de Lexus NX debuteert een compleet nieuw multimedia-platform. In het nieuwe platform zijn 'smart services' geïntegreerd, waaronder cloud navigatie. Dit maakt navigatie met gebruik van realtime verkeersinformatie en -meldingen mogelijk. Daarmee wordt de routegeleiding nauwkeuriger en kunnen files worden vermeden. Ook stembediening is inbegrepen in het nieuwe systeem en te activeren door 'Hey Lexus' uit te spreken. Natuurlijk spraakgebruik volstaat vervolgens om informatie op te vragen of om functies te bedienen.

Lexus introduceert op de nieuwe NX twee nieuwe multimediasystemen. Lexus Link Connect maakt gebruik van een ontspiegeld 9,8-inch touchdisplay en enkele knoppen, die snel toegang geven tot veelgebruikte functies. Het Lexus Link Pro-systeem maakt gebruik van één van de grotere touchdisplays in het segment: 14-inch.

In de Lexus NX zijn iOS-smartphones draadloos te verbinden. Er is dan uiteraard toegang tot Apple CarPlay. Android Auto is beschikbaar via een bedrade koppeling van de smartphone. Daarvoor zijn in het interieur totaal vier USB-(C) poorten te vinden. Ook is er een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones beschikbaar. Via de Lexus Link app is de status van de auto via de smartphone te checken en zijn diverse (airco)functies op afstand te bedienen. Het laadproces van de Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid is ook via de app te monitoren.

De nieuwe NX is de eerste Lexus, die standaard wordt uitgevoerd met Generation 3 van het Lexus Safety System+. Hierin komen diverse actieve veiligheids- en assistentiesystemen samen. Zo kan het Pre Collision System nauwkeuriger 'vooruitkijken'. Het herkent nu ook objecten als bomen, muren en palen. Bij het afslaan worden tegemoetkomend verkeer en overstekende voetgangers bovendien sneller dan voorheen herkend. Samen met snellere ingrepen kan het Pre Collision System zo in theorie 36 procent meer ongeval-scenario's dan voorheen voorkomen.

Ook de Adaptieve Cruise Control (ACC) maakt de volgende stap. Om te beginnen herkent het invoegend verkeer sneller dan voorheen. Samen met de verbeterde Lane Trace Assist zorgt dit ervoor dat de Lexus NX een natuurlijkerlijn door bochten volgt. ACC werkt nu beter samen met verkeersbordenherkenning (Road Sign Assist). Daardoor reageert de Lexus NX nu ook op tekens en instructies van bijvoorbeeld verkeerslichten en stopborden. Als het systeem een snelheidslimiet waarneemt, geeft het de bestuurder direct een seintje om ingestelde snelheid aan te passen.

Het veiligheidsniveau is te verhogen door nieuwe elementen van Lexus Safety System+ en Automatic Lane Change Assistance. Op basis van de aanwezigheid van andere weggebruikers past dit veiligheidssysteem de snelheid van de Lexus NX automatisch aan op het moment dat de bestuurder aangeeft te willen inhalen of van rijbaan te willen wisselen. Ook Front Cross Traffic Alert is inbegrepen. Dit systeem, dat gebruikmaakt van radarsensoren, waarschuwt voor verkeer dat van opzij nadert, bijvoorbeeld op kruisingen.

Bij Safe Exist Assist is het E-Latch systeem gekoppeld aan Blind Spot Monitor. Dat betekent dat er automatisch een waarschuwing volgt als de inzittenden deuren willen openen op het moment dat er fietsers of andere verkeersdeelnemers van achteren naderen. Er klinkt dan een waarschuwingstoon en het openen van de deuren wordt gestopt. Lexus verwacht dat op deze manier maar liefst 95 procent van alle ongevallen die ontstaan door het openen van autodeuren is te voorkomen.

De nieuwe Lexus NX 350h en NX 450h+ Plug-in Hybrid worden tegen het eind van het jaar op de Nederlandse markt verwacht. De prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

Lexus bouwt 2 miljoenste hybride

18 mei 2021

Lexus ES aangepast voor modeljaar 2022

19 april 2021

Lexus introduceert UX Preference Line

15 april 2021

Lexus onthult LF-Z Electrified

30 maart 2021