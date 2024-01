Lexus toont LBX Morizo RR Concept

De LBX Morizo RR Concept wordt aangedreven door een driecilinder 1,6 liter turbomotor die maximaal 224 kW/305 pk levert en alle vier de wielen aandrijft via een elektronisch gestuurd vierwielaandrijvingsysteem en een Direct Shift achttraps automatische transmissie.

Alle belangrijke elementen van de auto zijn afgestemd op prestaties. Zo is er veel aandacht besteed aan de carrosserie, de ophanging en de banden. Om de aerodynamica te optimaliseren heeft het ontwikkelingsteam technologieën toegepast uit de wereld van de hogesnelheidsluchtraces.

Het concept is voorzien van enkele unieke details en is breder en lager dan de andere versies van de LBX. Morizo's kenmerkende gele kleur komt terug in de sierlijst boven de grille, de haaienvinantenne, de remklauwen en de veiligheidsgordels.