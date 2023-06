Lexus introduceert LBX

Het gebruik van een drieletterige naam is veelzeggend, eerder had alleen de LFA supercar die onderscheiding. De keuze voor de naam LBX laat zien dat Lexus veel vertrouwen heeft in zijn nieuwe model. Net zoals de LFA een andere kant van het merk liet zien op het gebied van karakter en prestaties, zo zal de LBX op zijn eigen manier het bereik en profiel van het merk vergroten.

De designambitie van Lexus was om een auto te creëren met een meer ontspannen dan formeel karakter, met een authentieke stijl waarmee mensen zich onmiddellijk verbonden voelen. Het belangrijkste aspect van het ontwerp is een front dat de spindlegrille, een designkenmerk van het afgelopen decennium, doorbreekt en Lexus een nieuw tijdperk inleidt.

De grille is ook het startpunt voor de lijnvoering van de LBX. De A-stijl is ver naar achteren geplaatst. Daardoor is de motorkap relatief lang en lijkt het passagierscompartiment compact. Samen met de korte overhangen, de 18-inch lichtmetalen wielen en de sterk gewelfde wielkasten leidt dat tot een krachtig profiel, dat ook in aerodynamisch opzicht efficiënt is.

Opvallende kenmerken aan de achterzijde zijn de dakspoiler, de plaatsing van de kentekenplaat in de bumper, de prominente uitgeschreven merkaanduiding en de nieuwste versie van de lichtband met de kenmerkende L-signatuur.

De nieuwe Lexus LBX is 4.190 mm lang, 1.825 mm breed en 1.545 mm hoog. Zijn wielbasis bedraagt 2.580 mm. Een nauwe luchtopening onder de motorkap verbindt de slanke koplampunits. Dagrijverlichting is in de units geïntegreerd en de kenmerkende L-vorm springt direct in het oog. Die is nu naar buiten gericht en sluit daarmee aan bij de richtingaanwijzers.

Dynamisch: een nieuw Lexus-platform

Een nieuw segment vraagt ook om een nieuw platform. De Lexus LBX is de eerste Lexus die gebruik maakt van het GA-B-platform, het small car global architecture-platform. Belangrijke pluspunten daarvan zijn een laag zwaartepunt, ruime spoorbreedtes, korte overhangen en een zeer stijve carrosserie.

Door gerichte versterkingsmaatregelen als structureel verlijmen en speciale las- procedés is de carrosserie stevig. Tegelijkertijd heeft Lexus veel gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen. Zo is de motorkap van aluminium en zijn de wielkasten en onderste deurpanelen gemaakt van giethars. Voor de middenstijlen en de bumperversteviging zijn sterke maar lichte materialen gebruikt.

Met een minimale zithoogte van 285 mm is de zitpositie voor een auto van dit type relatief laag in te stellen. Dit draagt bij aan het gevoel dat de bestuurder één is met de LBX. Tegelijkertijd is het (over)zicht bij het rijden in de stad voldoende. De wielophanging (McPherson vóór, torsieas achter) is zowel robuust als licht. Dit draagt bij aan precieze stuurreacties en een stabiel bochtengedrag in combinatie met comfort. De Lexus LBX met vierwielaandrijving heeft achter een double-wishbone ophanging. Het remsysteem beschikt over een automatische remkrachtverdeling (Vehicle Braking Posture Control) voor een vertrouwenwekkend lineair remgedrag. Het systeem beperkt ook de rolneiging in bochten en het elimineert ongewenste trillingen.

Aandrijflijn: nieuwe generatie Lexus Hybrid Drive

De LBX maakt gebruik van een nieuwe generatie hybridetechnologie. Alle elementen zijn met het oog op efficiency, gewicht en formaat verder geoptimaliseerd. De 1,5-liter driecilinder benzinemotor van Toyota is compact en licht. Hij valt ook op door een optimaal warmtemanagement, een verder verbeterde verbanding, lichtgewicht zuigers en elektrisch aangestuurde variabele kleptiming. De elektromotor is op ruimtebesparende wijze in het hybridesysteem verwerkt. Het systeemvermogen bedraagt 100 kW/136 pk en het maximale koppel 185 Nm.

Ook de nieuwe bipolaire nikkelmetaalhybride-batterij (NiMH) is compact en licht. De snelle vermogensafgifte van de accu versterkt het dynamische karakter van de LBX. De LBX met E-Four vierwielaandrijving heeft een extra elektrische motor op de achteras. Op ondergrond met weinig grip stuurt het systeem automatisch elektrische aandrijfkracht naar de achterwielen.

Om ongewenste trillingen en geluiden tegen te gaan beschikt de verbrandingsmotor over een balans-as. Ook door op strategische punten speciale geluid- en trillingdempende materialen toe te passen, voldoet de LBX aan de hoge eisen die Lexus op het gebied van (akoestisch) comfort aan zijn modellen stelt.

Interieur

De premium kwaliteit komt ook tot uiting in de toepassing van hoogwaardige materialen. Zo is de Lexus LBX leverbaar met semi-aniline leder en een vegan-vriendelijk interieur. Nieuw zijn Tsuyusami-afwerkingselementen, die door het gebruik van verschillende lagen voor een dieptewerking zorgen. Sfeerverlichting met meer dan 50 verschillende kleuren draagt er aan bij dat inzittenden zich welkom en op hun gemak voelen.

Tazuna staat voor de manier waarop auto en bestuurder één zijn. Daarom zijn de belangrijkste bedieningselementen in het blikveld en onder handbereik geplaatst. In dit concept speelt het nieuwe 12,3 inch digitale instrumentenpaneel een hoofdrol. De bestuurder kan de weergave namelijk naar eigen wens aanpassen. Optioneel is een head-up display leverbaar. In de prominente middenconsole is een groot touchscreen geïntegreerd. Voor maximaal gebruiksgemak zijn er ook bekerhouders en USB-poorten in de console opgenomen. De voorwielaangedreven Lexus LBX heeft een bagageruimte van 332 liter.

Multimedia en infotainment

Via het standaard 9,8-inch touchscreen zijn alle functies van de nieuwste versie van het Lexus Link Connect systeem te bedienen. Hierbij inbegrepen zijn onder meer cloud-based navigatie en routeplanning met actuele verkeersinformatie. De stembediening is te activeren door 'Hey Lexus' uit te spreken.

Smartphones (Apple en Android) kunnen als digital key fungeren (openen portieren en starten van de auto). Updates vinden over-the-air plaats. Optioneel is een Mark Levinson premium sound system met 13 speakers leverbaar. Met de Mark Levinson-geluidsinstallatie wordt een subwoofer in de achterklep geïntegreerd, zodat er geen bagageruimte verloren gaat.

Personaliseren: LBX atmospheres

Met keuze uit verschillende atmospheres biedt Lexus klanten de mogelijkheid om ook in dit segment maatwerk te realiseren. De Emotion- en Cool-atmospheres focussen op sportiviteit en dynamiek. De Elegant- en Relax-atmospheres staan voor luxe.

De Emotion- en Cool-modellen springen in het oog met two-tone lak en 18 inch lichtmetalen velgen. Ook het interieur is sportief. Zo zijn de stoelen en diverse afwerkingselementen van de LBX Emotion bekleed met geperforeerd synthetisch leder met rode accenten en stiksels in contrastkleur. De LBX Cool heeft bekleding in een combinatie van Ultrasuede en leder (black/dark grey met koperkleurige stiksels). Ook diverse afwerkingsdetails zijn uitgevoerd in koperkleur.

De LBX Elegant en Relax stralen verfijning uit. In de LBX Elegant zijn de stoelen, de deurpanelen, het dashboard en een gedeelte van de middenconsole bekleed met synthetisch leder in de subtiele kleur Forest Brown of Ammonite Sand. De LBX Relax zet de volgende stap met semi-aniline leder (Saddle Tan of Black). Opvallende Tatami-stiksels zorgen daarbij voor een smaakvol contrast.

De LBX is er ook in basisuitvoering, die beschikt over het Lexus Safety System+. Dit model is evenals de LBX Emotion en Elegant leverbaar met een vegan-vriendelijk, ledervrij interieur. Klanten kunnen bovendien eigen accenten zetten met opties als de 12,3 inch Tazuna cockpit, een head-up display, remote parking, de digital key en het Mark Levinson premium surround sound system, de Panasonic nanoeTM-X luchtzuiveringstechnologie en een elektrisch bedienbare achterklep.

Assistentie en veiligheid volgens Lexus

Zoals elke Lexus beschikt ook de LBX over het Lexus Safety System+. In de nieuwste versie hiervan komen systemen samen die het risico op ongevallen detecteren, de bestuurder er op attent maken en eventueel automatisch rem- stuur- of aandrijfkracht-acties uitvoeren die helpen om een ongeval voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen. Belangrijke elementen hiervan zijn het Pre-Collision System met afslagassistent, Dynamic Radar Cruise Control, Lane Tracing/ Lane Keep Assist en Road Sign Assist (verkeerbordenherkenning). Ook het innovatieve Safe Exit Assist is inbegrepen. Hierbij is het E-latch deuropeningssysteem gekoppeld aan de Blind Spot Monitor (dodehoek-assistent). Blind Spot Assist 'ziet' fietsers en andere verkeersdeelnemers van achteren naderen op het moment dat inzittenden een deur willen openen. Er klinkt dan een waarschuwingstoon en het automatisch openen van de deuren wordt direct gestopt. Daarbij beschikt de Lexus LBX over een driver monitor, die afleiding of vermoeidheid detecteert, intelligente parkeersensoren met auto-braking en Rear Cross Traffic alert.

Het extended safety pakket voegt hier Front Cross Traffic Alert en een Panoramic View Monitor aan toe. De Lexus LBX is automatisch te parkeren via een smartphone.

De nieuwe Lexus LBX gaat eind 2023 in productie. Hij wordt in het voorjaar van 2024 op de Nederlandse markt verwacht. Prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.