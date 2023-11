Lexus maakt prijzen LBX bekend

De Lexus LBX is de eerste van de zes uitvoeringen van de LBX. Standaard is de LBX uitgerust met onder meer het Lexus Link Connect multimediasysteem met 9,8 inch kleurendisplay en Hey Lexus! spraakbesturing, LED-verlichting, Climate Control, 17 inch lichtmetalen velgen.

Het Lexus Safety System+ 3.0 met Full Range adaptive Cruise Control, Pre-Collision System, Lance Trace Assist en Road Sign Assist maakt deel uit van de standaarduitrusting, net als de stoffen bekleding voor de stoelen en de deurpanelen. De LBX is er vanaf 35.995 euro.

Comfort Pack en Comfort & Safety Pack

De LBX is uit te breiden met twee verschillende optionele pakketten. Het eerste pakket is het Comfort Pack, dat bestaat uit een regensensor, automatisch inklapbare buitenspiegels, een lendensteun voor de bestuurdersstoel, stoelverwarming voorin en een draadloze telefoonlader. Dit pakket kost 1.195 euro.

Uitgebreider wordt het met het Comfort & Safety Pack. Dit pakket omvat alles van het Comfort Pack en voegt er Smart Entry aan toe, naast een uitbreiding van het Lexus Safety System+ met een Driver Monitor Camera, Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist en parkeersensoren voor en achter met remfunctie. Dit pakket heeft een meerprijs van 1.795 euro.

Personaliseren: LBX atmospheres

Een stap boven de LBX-uitvoering staan vier verschillende 'atmospheres'. Dit zijn uitrustingsniveaus die een eigen smaak aan de auto geven. De Emotion- en Cool-atmospheres focussen op sportiviteit en dynamiek. De Elegant- en Relax-atmospheres staan voor luxe.

Ze bouwen allemaal voort op de uitrusting van de LBX en beschikken alle vier over 2-zone Climate Control, verwarmbare sportstoelen voorin, een verwarmbaar lederen stuurwiel, een Driver Monitor Camera, een regensensor, een automatisch dimmende binnenspiegel, een in hoogte verstelbare bijrijdersstoel en 18 inch lichtmetalen velgen.

LBX Elegant

Elke atmosphere van de Lexus LBX biedt andere personalisatiemogelijkheden. De LBX Elegant wordt geleverd in negen verschillende kleurstellingen en is te krijgen met drie verschillende vegan-lederen interieurs: Black met rode stiksels, Dark Forest (donkerbruin) en Ammonite Sand (zandkleurig). De velgen zijn hoogglans donkergrijs afgewerkt.

De LBX Elegant is er vanaf 40.495 euro voor de voorwielaangedreven variant. Met AWD kost de LBX Elegant 43.495 euro. Bij de AWD-variant is het Tech Pack (zie onder) standaard inbegrepen.

LBX Relax

Net als de Elegant is ook de LBX Relax leverbaar in negen verschillende kleurstellingen. Het interieur wordt echter luxueuzer. Zo is er de keuze uit twee Semi-Aniline-lederen kleuropties: Black en Saddle Tan (cognacbruin). De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie en de sfeerverlichting biedt 64 verschillende kleuren. Ook krijgt hij schakelflippers achter het stuurwiel.

De LBX Elegant is er vanaf 41.995 euro voor de voorwielaangedreven variant. Met AWD kost de LBX Elegant 44.995 euro. Bij de AWD-variant is het Tech Pack (zie onder) standaard inbegrepen.

LBX Emotion

Als Emotion wordt de Lexus LBX uitgerust in een Bi-tone kleurstelling, waarbij de carrosseriekleur wordt gecontrasteerd door een zwart dak. De enige uitzondering hierop is de versie in Night Sky Black Metallic, die in volledig zwart metallic geleverd wordt. Naast de Bi-tone kleurstelling beschikt de LBX als Emotion ook over 18 inch zwart-gepolijste lichtmetalen velgen en Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit.

De Emotion wordt leverbaar met een vegan-lederen interieuroptie in het zwart met rode stiksels.

De LBX Emotion is er vanaf 40.995 euro voor de voorwielaangedreven variant. Met AWD kost de LBX Elegant 43.995 euro. Bij de AWD-variant is het Tech Pack (zie onder) standaard inbegrepen.

LBX Cool

Ook als Cool krijgt de Lexus LBX een Bi-tone kleurstelling met een contrasterend zwart dak en de 18 inch zwart-gepolijste lichtmetalen velgen en Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit. In het interieur wordt zwart leder gecombineerd met donkergrijs suède met koperen stiksels. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie en met de sfeerverlichting in 64 kleuren is precies de juiste setting te vinden. Achter het stuurwiel zitten schakelflippers.

De LBX Cool is er vanaf 42.495 euro voor de voorwielaangedreven variant. Met AWD kost de LBX Elegant 45.495 euro. Bij de AWD-variant is het Tech Pack (zie onder) standaard inbegrepen.

Tech Pack, Premium Pack en Advanced Pack

Alle vier de atmospheres van de Lexus LBX zijn aan te kleden met drie optiepakketten. Het eerste pakket is het Tech Pack, dat naast een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium, de Tazuna cockpit, ook Smart Entry, een elektrisch bedienbare achterklep, nanoe X luchtzuivering, een draadloze telefoonlader en extra USB-poorten voor- en achterin toe. Dit pakket kost 1.495 euro.

Het Premium Pack omvat alles van het Tech Pack en voegt er een Digital Key, Full LED-koplampen met automatisch grootlicht, automatische koplamphoogteverstelling en automatische bochtenverlichting aan toe, samen met LED-mistlampen. Het Premium Pack kost 2.495 euro.

Wie het maximale uit de LBX wil halen, kiest voor het Advanced Pack. Met alles van het Tech- en Premium Pack, aangevuld met een Panoramic View Monitor, een Head-up Display, stuurwielbediening met touch-knoppen, Intelligent Park Assist, Front Cross Traffic Alert en Active Noise Control. Ook krijgt de LBX met het Advanced Pack het zeer geavanceerde Mark Levinson audiosysteem met 13 speakers. Het Advanced Pack kost 5.295 euro.

Original Edition

Bij de marktintroductie is er ook een speciale introductie versie van de Lexus LBX: de Original Edition. Deze zal in gelimiteerde oplage worden verkocht en biedt ten opzichte van een LBX Cool de nodige extra's. Zo beschikt hij over matzwarte 18 inch lichtmetalen velgen, een aero-pakket met zwarte en chromen designdetails, een uniek patroon voor de C-stijl en zwarte stiksels in het interieur. Voor het exterieur is er keuze uit drie Bi-tone kleurstellingen: Sonic Grey, Cobalt Blue of Sonic Copper. Alle kleuren worden gecombineerd met een contrasterend zwart dak. Standaard is de LBX Original Edition al voorzien van het Advanced Pack.

De LBX Original Edition is er vanaf 48.495 euro voor de voorwielaangedreven variant. Met AWD kost de LBX Original Edition 51.495 euro.

Eerste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van 2024 worden de eerste exemplaren van de Lexus LBX geleverd in Nederland. Bestellen kan per direct. Net als voor elke Lexus geldt ook voor de LBX tot tien jaar of 200.000 kilometer garantie.