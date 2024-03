Lexus LBX vanaf 16 maart bij dealer

De atmospheres Elegant en Relax benadrukken op eigen wijze de luxe en het vakmanschap aan boord van de Lexus LBX. De Emotion en Cool benadrukken op hun beurt het dynamische karakter van de auto. Ter gelegenheid van de marktintroductie is er ook de gelimiteerde Lexus LBX Original Edition, die op basis van de Cool een extra rijke uitrusting biedt. Tot slot zijn er de uitvoeringen Business Line en Business Line Pro. Die zijn gericht op zakelijk rijders en beloven reiscomfort en optimale connectiviteit.

Om de lijnen van de LBX beter tot hun recht te laten komen, biedt Lexus de keuze uit diverse exterieurafwerkingen met levendige tinten zoals Passionate Yellow, Sonic Copper, Emotional Red en Cobalt Blue. Ook is er de optie van een two-tone uitvoering met een contrasterend zwart dak en zwarte raamstijlen.

Veiligheid

Net als modellen uit hogere segmenten biedt de Lexus LBX een rijke veiligheidsuitrusting in de vorm van Lexus Safety System+. De systemen monitoren voortdurend de verkeerssituatie rond de auto, waarschuwen tijdig bij detectie van ongevalsrisico's en bieden op intelligente wijze hulp wanneer dat nodig is (stuur-, rem- en aandrijfkracht) om een botsing te helpen voorkomen.

Tot de nieuwste veiligheidsontwikkelingen behoort ook e-Latch, een elektronisch deurontgrendelingssysteem met een Safe Exit Assist-functie die automatisch voorkomt dat een deur opent wanneer verkeer van achteren nadert.

Uitrusting

De Lexus LBX wordt geleverd met een volledig digitaal pakket aan informatie, entertainment en connectiviteit. De bestuurder kijkt op Lexus' eerste 12,3-inch digitale instrumentendisplay. Afhankelijk van de geselecteerde rijmodus van de auto veranderen de graphics van het display en de bestuurder kan de indeling aanpassen aan zijn persoonlijke voorkeuren. Ook is er het gemak van een digitale sleuteloptie waardoor de gebruiker geen fysieke sleutel nodig heeft. Via een smartphone is de auto te starten en te vergrendelen.

Hybride aandrijving

De LBX wordt standaard geleverd met een voorwielaangedreven (2WD) hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 100 kW (136 pk) en een theoretisch gemiddeld brandstofverbruik vanaf 4,5 l/100 km (gecombineerd/WLTP). Afhankelijk van de gekozen uitvoering is vierwielaandrijving (4WD) optioneel.

Prijzen

De LBX is leverbaar vanaf 35.995 euro of vanaf 499 euro per maand (72 maanden en 5.000 kilometer) via Lexus Private Lease. Het uitrustingsniveau Elegant is er vanaf 40.495 euro. De Emotion heeft een meerprijs van 500 euro ten opzichte van de Elegant. De Relax is leverbaar vanaf 41.995 euro terwijl het hoogste uitrustingsniveau Cool vanaf 42.495 euro beschikbaar is.

De Business Line en Business Line Pro zijn uitsluitend leverbaar met 2WD, voor prijzen vanaf respectievelijk 35.995 euro en 39.995 euro.