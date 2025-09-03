Lexus introduceert LBX 35th Edition

Speciale nieuwe kenmerken versterken het karakter van deze LBX, waaronder 18 inch matzwarte lichtmetalen velgen, zwarte spoilers voor en achter, zwarte raam- en deurlijsten en pianozwarte inzetstukken in de bumpers. De sierlijst boven de grille is afgewerkt in zwart chroom en de grille zelf is voorzien van een zwarte coating, geïnspireerd op het LBX RR Morizo-conceptmodel.

Het interieur weerspiegelt het speciale karakter van de compacte SUV; zwarte semi-aniline lederen bekleding met contrasterende in Dark Rose uitgevoerde zijpanelen, schouderdelen, kniepanelen, middenconsole en armsteunen in de voorportieren. Het vakmanschap van Lexus komt tot uiting in de rode dubbele Tatami-stiksels op de rugleuningen en de Dark Rose-veiligheidsgordels.

Belangrijke kenmerken zijn onder meer een in acht standen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, sfeerverlichting in het interieur met een spectrum van 64 verschillende kleuren, een draadloze oplader, nanoe™ X-luchtkwaliteitstechnologie en schakelflippers voor 'Shiftmatic' handmatige sequentiële versnellingskeuze.

Er zijn drie kleurvarianten beschikbaar: tweekleurige opties die een Night Sky Black dak en raamstijlen combineren met een carrosserie in de kleur Emotional Red of Sonic Quartz, en een monotone Night Sky Black-afwerking.