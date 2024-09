Leapmotor maakt prijzen T03 en C10 bekend

Leapmotor T03

De 3,62 meter lange Leapmotor T03 is een elektrische vijfdeurs stadsauto in het A-segment met bijna de ruimte van een auto in het B-segment. Dankzij een 37,3 kWh batterij heeft het model een actieradius tot 265 km (WLTP). In de stedelijke WLTP-cyclus is dat 395 kilometer.

Kenmerkend voor de T03 is het 42-inch grote zonnedak met elektrisch bedienbaar zonnescherm. De auto heeft verder LEAP Pilot met zes airbags, drie camera's, vijf radars en tien geavanceerde LEAP Pilot veiligheids- en assistentiesystemen. Het model biedt verder volop hoofdruimte op beide zitrijen en een modulaire kofferbak met een inhoud van maximaal 880 liter.

De T03 arriveert eind september bij de dealers voor een all-inprijs van 19.950 euro, inclusief kosten rijklaar maken. De T03 komt in 2024 ook in aanmerking voor 2.950 euro SEPP-subsidie. De prijs komt daarmee op 17.000 euro. Het private leasetarief start bij 299 euro per maand (72 maanden en 5.000 km per jaar), nog zonder aftrek van SEPP.

De T03 is standaard voorzien van een elektronische handrem, automatische airconditioning, een met synthetisch leder bekleed stuurwiel, elektrische bediening van de zijruiten vóór én achter, Bluetooth-connectiviteit, parkeersensoren achter en een achteruitkijkcamera. In het interieur heeft de T03 een 8-inch instrumentenpaneel en een 10,1-inch centraal touchscreen met navigatie, wifi en 4G-connectiviteit. De stadsauto is uitgerust met 15-inch lichtmetalen wielen.

De Leapmotor T03 heeft 3 jaar of tot 100.000 kilometer voertuiggarantie. Leapmotor garandeert een minimale accucapaciteit van 80 procent voor de eerste 8 jaar of 160.000 kilometer (wettelijk verplicht).

Leapmotor C10

De 100% elektrische C10 biedt dankzij een 69,9 kWh batterij een actieradius van 420 km (WLTP). In de EuroNCAP-crashtest behaalde de C10 de maximale veiligheidsscore van vijf sterren. De auto staat als eerste model op de LEAP3.0-architectuur, met als kenmerken intelligente elektrische technologie, profiterend van een centraal geïntegreerde elektronische en elektrische architectuur, CTC-celchassistechnologie en een slim interieur.

Leapmotor biedt de C10 aan in twee uitvoeringen: Style en Design. Beide versies hebben een 160 kW (218 pk) sterke elektromotor.

De Style is standaard voorzien van automatische dual-zone airconditioning, een warmtepomp, LED-koplampen, elektrisch verstelbare voorstoelen, Bluetooth en NFC-sleutel, Rear Parking Sensor, een 360°-camera, een hifi-systeem met twaalf luidsprekers en een panoramisch zonnedak met een elektrisch te bedienen zonnescherm. Ook een 10,25-inch HD-instrumentenpaneel en 14,6-inch centrale display met 2.5K beeldresolutie zijn standaard. Het infotainmentsysteem biedt navigatie, wifi en 4G-connectiviteit. Een smartphonelader is eveneens inbegrepen.

De Style is verder uitgerust met lichtmetalen 18-inchwielen, verzonken deurgrepen, privacyglas, airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voorin, luchtgordijnen aan de zijkant en L2 ADAS, bestaande uit twaalf uiterst nauwkeurige sensoren met zestien ADAS-functies.

De topversie is de Leapmotor C10 Design. Ten opzichte van de Style-uitvoering is de Design voorzien van extra's zoals een verwarmbaar stuurwiel, silicium-lederen stoelbekleding, verwarmbare en geventileerde voorstoelen, een elektrisch bedienbare achterklep, sfeerverlichting, lichtmetalen 20-inchwielen en doorlopende achterlichten.

De 4,73 meter lange C10 arriveert naar verwachting medio oktober bij de dealers. De vanafprijs van de Leapmotor C10 Style in Nederland is 39.050 euro, inclusief de vaste bijkomende kosten. De Design-uitvoering heeft een meerprijs van slechts 1.500 euro en is er vanaf 40.550 euro. Zakelijke leasen kan vanaf 529 euro, exclusief BTW. De C10 is te rijden vanaf 211 euro bijtelling per maand.

De Leapmotor C10 heeft 4 jaar of tot 100.000 kilometer voertuiggarantie. Leapmotor garandeert een minimale accucapaciteit van 80 procent voor de eerste 8 jaar of 160.000 kilometer.

Distributiekanalen van Stellantis

Door gebruik te maken van de distributiekanalen van Stellantis is Leapmotor International van plan om de verkooppunten voor Leapmotor-voertuigen in Europa tegen 2026 uit te breiden naar vijfhonderd, tegen driehonderdvijftig eind 2024.