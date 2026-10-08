Leapmotor vernieuwt C10 voor modeljaar 2027

De C10 presteert beter met een grotere actieradius voor zowel de volledig elektrische versie als de HYBRID-modellen. Daarnaast profiteren rijders van vernieuwde comfortfuncties.

Voor modeljaar 2027 is het exterieurdesign van de C10 aanfepast met een nieuwe lichtsignatuur (beschikbaar op de Design-uitvoering). Aan de voorzijde worden de automatische ledkoplampen nu aangevuld met een over de volledige breedte doorlopende ledlichtbalk.

De Design-uitvoering krijgt diverse aanpassingen die zijn positie binnen het gamma versterken. Zo beschikt de C10 MY27 over een frameloze, automatisch dimmende binnenspiegel. Er is een viervoudig elektrisch verstelbare lendensteun voor de bestuurdersstoel en dubbel gelaagd akoestisch glas voor de voorste zijruiten.

Verhoogde praktische inzetbaarheid

De achterbank kan verder achterover worden gezet voor extra comfort of volledig worden neergeklapt om een ruime, vlakke ruimte te creëren. Bij de MY27 elektrische-modellen is de bagageruimte met 27 liter vergroot. De bagagecapaciteit komt daarmee uit op 500 liter en groeit tot 1.905 liter met neergeklapte achterbank.

Daarnaast beschikt de C10 BEV nu over een nieuwe in twee hoogtes verstelbare bagageruimtevloer. Deze kan worden verlaagd om maximale laadruimte te creëren of worden verhoogd om een verborgen opbergvak eronder te vormen. Alle versies van de C10 BEV beschikken bovendien over een frunk van 30 liter, geschikt voor het opbergen van laadkabels en andere kleine voorwerpen.

Voor de C10 HYBRID is de bagagecapaciteit vergroot van 400 liter naar 440 liter. Met neergeklapte achterbank neemt de beschikbare ruimte toe tot 1.845 liter.

Opladen

Het opladen van de C10 BEV en C10 HYBRID is nu eenvoudiger dankzij een visuele indicator. Achter de laadklep bevindt zich een verlicht Leapmotor-logo met drie kleuren, dat de laadstatus zichtbaar maakt. Wanneer de auto is aangesloten maar niet laadt, brandt het display wit. Tijdens het laden knippert het groen en wanneer het laden voltooid is brandt het continu groen. Bij een gepland laadschema is het logo blauw. Knipperend blauw geeft Vehicle-to-Load-functionaliteit aan.

Prestaties en actieradius

Voor uitvoeringen met het 69,9 kWh Pro-batterijpakket stijgt het vermogen van de achterin geplaatste elektromotor naar 224 pk (165 kW), terwijl het maximumkoppel toeneemt van 320 naar 360 Nm. De topsnelheid bedraagt nu 180 km/u. Tegelijkertijd verbetert de efficiëntie, waardoor een WLTP-actieradius van 430 kilometer mogelijk is. De C10 69,9 kWh Pro laadt bovendien sneller. Het maximale DC-snellaadvermogen stijgt van 84 naar 120 kW, waardoor laden van 30% naar 80% onder ideale omstandigheden 24 minuten duurt.

De C10 RWD 81,9 kWh ProMax beschikt voortaan over 299 pk (220 kW) en 360 Nm. Daarmee accelereert hij in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt hij een topsnelheid van 190 km/u. De WLTP-actieradius blijft daarbij 519 kilometer.

Het topmodel, de C10 AWD 81,9 kWh ProMax, levert een gecombineerd vermogen van 571 pk (420 kW) dankzij zijn twee elektromotoren (voor en achter) en een maximaal koppel van 655 Nm. Dat zorgt voor uitstekende prestaties, met een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,0 seconden en een actieradius van 479 km (WLTP).

De vernieuwde C10 HYBRID combineert betere prestaties met een grotere actieradius. Het systeemvermogen bedraagt 220 pk (162 kW) en er is een elektrische actieradius tot 145 km mogelijk. In combinatie met de vernieuwde 1,5-liter viercilinder-benzinegenerator bedraagt de totale actieradius 986 km (WLTP).

Connectiviteit en spraakbediening

De nieuwe C10 beschikt over het nieuwste LEAP OS 4.0 Plus-systeem, geïntegreerd in een centraal geplaatst infotainmentsysteem met een scherm van 14,6 inch. Voor modeljaar 2027 is de connectiviteit uitgebreid met draadloze Apple CarPlay- en Android Auto-compatibiliteit, aangevuld met een beter spraakbedieningssysteem.

De verbeterde AI-gestuurde spraakassistent zorgt voor snellere en natuurlijkere interacties en begrijpt opdrachten beter. Daarnaast is een online zoekfunctie toegevoegd die gebruikmaakt van ChatGPT voor actuele informatie, waaronder weersinformatie en nieuws. Dankzij ondersteuning voor meertalige code-switching, contextueel begrip en het herkennen van meerdere opdrachten tegelijk.

Verhoogde veiligheid

De nieuwe C10 versterkt zijn veiligheidsaanbod met vijf extra rijassistentiefuncties, waardoor het totale aantal ADAS-functies stijgt naar 22.

Daarnaast beschikt de C10 over een nieuw 1V5R-systeem, bestaande uit één frontcamera en vijf radars. Dit intelligente detectiesysteem vergroot het zichtveld aan de voorzijde aanzienlijk dankzij twee radarunits op de voorste hoeken en een extra centraal radar. Dit verbetert de objectdetectie rondom het voertuig.

Het C10-gamma

De C10 MY27 blijft leverbaar in de uitvoeringen Life en Design, maar beide versies beschikken over een uitgebreidere standaarduitrusting. Standaard zijn onder meer elektrisch verstelbare voorstoelen (vierweg voor de passagier en zesweg voor de bestuurder), automatische climatecontrol met twee zones, automatische ledkoplampen en ledachterlichten en een panoramisch glazen dak van 2,1 m² met elektrisch bedienbaar zonnescherm.

De Life-uitvoering beschikt voortaan ook over geavanceerde Keyless Go & Start, parkeersensoren vóór, 22 rijhulpsystemen en draadloze Apple CarPlay en Android Auto. De Design-uitvoering voegt hier onder meer een automatisch dimmende binnenspiegel, een viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder, dubbel gelaagd geluidswerend glas in de voorportieren en de over de volledige breedte doorlopende ledlichtbalk aan toe.