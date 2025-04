Leapmotor C10 REEV nu bij de dealer

In maart behaalde de C10 een recordaantal leveringen van 12.000 exemplaren in China, wat bijdraagt aan een cumulatief totaal van 100.000 eenheden sinds de introductie.

De eerste leveringen in Europa starten nu, medio april. De Leapmotor C10 REEV is een aanvulling op de al eerder geïntroduceerde volledig elektrische Leapmotor C10. Bij deze versie zorgt de batterij van 69,9 kWh voor een actieradius tot 420 km. Via DC-snelladen is de batterij in 30 minuten op te laden van 30% naar 80%. Deze BEV-versie is eveneens leverbaar vanaf € 39.050,-.

De gecombineerde WLTP-actieradius bedraagt meer dan 970 kilometer en de CO2-uitstoot bedraagt in theorie 10 g/km. Deze versie biedt de mogelijkheid AC-laden en DC-snelladen. Een brandstofmotor fungeert als range extender en levert stroom aan de elektrische aandrijving als het niet lukt om de batterij tijdig op te laden. Daarmee vergroot de C10 REEV de gebruiksmogelijkheden.