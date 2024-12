5 EuroNCAP sterren voor Leapmotor C10

De Europese testinstantie kende de Leapmotor C10 een score toe van 89% voor de bescherming van volwassenen, 85% voor de bescherming van kinderen, 77% voor kwetsbare weggebruikers en 76% voor rijhulpsystemen. De C10 is uitgerust met een sterk chassis dat ontworpen is om energie effectief te absorberen en te verspreiden bij een aanrijding. De gebruikte materialen zijn geselecteerd om maximale bescherming te bieden zonder concessies te doen aan de prestaties of efficiëntie van het voertuig. Wat passieve veiligheid betreft, beschikt de C10 over een airbagsysteem, waaronder frontale en zij-airbags, een gordijnairbag en een centrale airbag tussen de voorstoelen.

De technologieën van de Leapmotor C10 springen direct in het oog, met name het rijhulpsysteem (ADAS). Dit systeem omvat zeventien rijhulpfuncties, zoals een automatisch noodremsysteem, rijstrookassistentie, dodehoekdetectie en adaptieve cruisecontrol. Het systeem wordt aangestuurd door een centrale elektronische en elektrische architectuur genaamd 'Four-Leaf Clover'. Deze volledig zelfontwikkelde technologie combineert een enkele System-on-Chip (SoC) en een enkele Microcontroller Unit (MCU) tot een centrale supercomputereenheid.

De elektronische stabiliteitscontrole (ESP) is een ander belangrijk element. Dit systeem helpt de controle over het voertuig te behouden in uitdagende rijomstandigheden, zoals gladde wegen of noodsituaties. Het ESP werkt samen met ABS en tractiecontrole om een veilige en stabiele rit te garanderen. Daarnaast beschikt de Leapmotor C10 over een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), dat de bestuurder waarschuwt bij afwijkende bandenspanning, waardoor ongelukken door lekke of beschadigde banden worden voorkomen.

Om de veiligheid verder te vergroten is de Leapmotor C10 voorzien van led-koplampen. Parkeersensoren achter en een 360-gradencamera maken manoeuvreren in krappe ruimtes eenvoudiger en verminderen het risico op aanrijdingen bij lage snelheid.