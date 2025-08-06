Leapmotor C10 nu ook met AWD

De AWD-versie is gebouwd op een 800V-architectuur met een dual motor vierwielaandrijving en slim energiemanagement. Met een vermogen van 430 kW (585 pk) accelereert de C10 AWD van 0 naar 100 km/u in 4,0 seconden.

De speciaal ontwikkelde LFP-accu, ondersteund door het 800V-systeem, maakt ultrasnel laden mogelijk: van 30% naar 80% onder ideale omstandigheden in 22 minuten. Zelfs onder extreem koude omstandigheden belooft het systeem uitstekende prestaties zonder voorverwarming met behoud van een hoge efficiëntie, ook bij lage accuniveaus.