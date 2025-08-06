Leapmotor C10
Leapmotor C10 nu ook met AWD
6 augustus 2025 - De Leapmotor C10 is er nu ook met een 81,9 kWh accu en vierwielaandrijving (AWD). De Leapmotor C10 AWD zal in oktober te zien zijn op de Autoshow van Zürich.
De AWD-versie is gebouwd op een 800V-architectuur met een dual motor vierwielaandrijving en slim energiemanagement. Met een vermogen van 430 kW (585 pk) accelereert de C10 AWD van 0 naar 100 km/u in 4,0 seconden.
De speciaal ontwikkelde LFP-accu, ondersteund door het 800V-systeem, maakt ultrasnel laden mogelijk: van 30% naar 80% onder ideale omstandigheden in 22 minuten. Zelfs onder extreem koude omstandigheden belooft het systeem uitstekende prestaties zonder voorverwarming met behoud van een hoge efficiëntie, ook bij lage accuniveaus.