Range Rover nu ook als elektrische auto

Intelligent Driveline Dynamics (IDD) verdeelt het koppel naar de achteras variabel, van 100 tot 0 procent, om tractieverlies te voorkomen. Integrated Traction Management (ITM) regelt de motorsnelheid binnen 50 milliseconden en reageert tot honderd keer sneller op wielslip dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor.

Integrated Traction Management werkt samen met de nieuwe Single Pedal-modus en geeft de bestuurder uitzonderlijk nauwkeurige controle. Daardoor kan Range Rover Electric soepel wegrijden op hellingen tot 33 graden, vergelijkbaar met de steilheid van een zwarte skipiste, en vanuit beweging hellingen tot 45 graden beklimmen.

Bij openbare DC-snellaadstations van 350 kW kan Range Rover Electric, wanneer de auto op zijn maximale laadsnelheid laadt, in circa 22 minuten van 10 naar 80 procent worden geladen. In tien minuten kan tot 220 km WLTP-actieradius worden toegevoegd.

De eerste volledig elektrische Range Rover is uitgerust met een lithium-ion accu met een bruikbare capaciteit van 118,5 kWh. Deze accu bestaat uit 344 prismatische cellen in een dubbele cellaag en biedt een hoge energiedichtheid. De geavanceerde 800V-architectuur maakt snel en flexibel split-charging mogelijk.

De twee elektromotoren met permanente magneten leveren twintig procent meer koppel dan andere motoren van vergelijkbaar formaat. Halfgeleiders van siliciumcarbide maken schakelsnelheden in microseconden mogelijk, voor een optimale balans tussen energie-efficiëntie en prestaties op iedere ondergrond. Range Rover Electric accelereert in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/u en realiseert een tussensprint van 80 naar 120 km/u in 2,7 seconden.

Altijd verbonden

Ook buiten de auto blijven klanten via de nieuwe Range Rover App verbonden met hun Range Rover Electric. De app biedt toegang tot een reeks functies: gebruikers kunnen onder meer de interieurluchtzuivering en stuurverwarming inschakelen, controleren of de auto is vergrendeld, de actuele locatie bekijken en de laadstatus en verwachte actieradius raadplegen.

Via de app kunnen klanten het laden plannen wanneer de auto geparkeerd en aangesloten is, bijvoorbeeld thuis. Zo kan worden geladen op momenten waarop gunstigere laadtarieven gelden.

ThermAssist kan de actieradius met maximaal 40 km vergroten en het energieverbruik voor verwarming met maximaal 40 procent verlagen. Voor Range Rover Electric zijn meer dan 300 octrooiaanvragen ingediend. Dit is het hoogste aantal ooit voor één model in de geschiedenis van Range Rover.

Om de veiligheid en kwaliteit van de accu te maximaliseren, onderwerpt JLR's nieuwe accutestlaboratorium accu's onder spanning aan extreme meerassige trillings- en schoktests bij temperaturen van -40 °C tot +90 °C. In combinatie met de sterke aluminium behuizing is Range Rover Electric ontworpen om zware stoten en schokken te weerstaan.

Voor onderhoud en diagnose beschikt iedere Range Rover Electric over een Battery Digital Twin. Deze digitale accutweeling biedt meer dan 900 diagnostische datapunten en stelt Range Rover, in combinatie met JLR's geavanceerde Software-Over-the-Air-functionaliteit, in staat voertuigen proactief te monitoren en onderhoud tijdig te ondersteunen. De volledig elektrische aandrijflijn van Range Rover Electric wordt gedekt door een garantie van acht jaar of 160.000 km.

Bestellingen geopend

Ook Range Rover dea;ers zijn voorbereid op dit nieuwe tijdperk en kunnen klanten begeleiden bij de volgende stappen in hun Range Rover Electric-traject. De orderboeken voor Range Rover Electric zijn geopend. Klanten kunnen kiezen uit een korte of lange wielbasis, in de uitvoeringen SE, HSE en Autobiography, en daarnaast SV, SV Ultra en SV Black.