Land Rover introduceert nieuwe Range Rover

26 oktober 2021 | Land Rover introduceert de vijfde generatie van de Range Rover. Er is keuze uit vier mild hybrid-aandrijflijnen, vier, vijf of zeven zitplaatsen en Standard of Long Wheelbase-carrosserieen. Vanaf 2022 wordt de nieuwe Range Rover ook als plug-in hybrid aangeboden en vanaf 2024 ook met volledig elektrische aandrijving. Vanaf 2022 zijn ook Extended Range plug-in hybrid (PHEV) aandrijflijnen beschikbaar.

De nieuwe luxe-SUV is leverbaar in de uitvoeringen SE, HSE en Autobiography. Tijdens het eerste productiejaar is ook een First Edition-versie beschikbaar, gebaseerd op de Autobiography-uitvoering en voorzien van unieke uitrustingsdetails. De First Edition is leverbaar met keuze uit vijf lakkleuren, waaronder de exclusieve tint Sunset Gold satijnglans. Zowel de Standard (SWB) als de Long Wheelbase (LWB) is leverbaar met vijf zitplaatsen, de LWB optioneel ook met een volwaardige derde zitrij voor voor zeven volwassenen.

De Range Rover wordt gekenmerkt door drie designlijnen die hun oorsprong vinden in alle voorgaande generaties: de aflopende daklijn, de krachtige taillelijn en de oplopende lijn van de dorpel. Deze herkenbare elementen zorgen - samen met de karakteristieke korte overhang aan de voorzijde en de opvallend gevormde achterzijde met de praktische, tweedelige achterklep - voor een eigen silhouet dat onmiskenbaar hoort bij de uitstraling van de Range Rover. De oppervlakken hebben een heldere en hedendaagse uitstraling en dragen bij aan de luchtweerstandscoлfficient van 0,30.

Er is keuze uit meer materialen en afwerkingen, waaronder innovatieve bekledingsstoffen en Ultrafabrics. Hiermee wordt de samenwerking voortgezet tussen Land Rover en Kvadrat; Europees actief in de fabricage van premium stoffen. De combinatie met Ultrafabrics zorgt voor een materiaal dat lichter is dan traditioneel leder en waarvan de fabricage tot 75% minder CO2-uitstoot produceert.

Geavanceerde luidsprekertechnologie zorgt voor serene kalmte in het interieur en sluit daarmee aan op de fundamentele verfijning van de MLA-Flex-architectuur. Het gebruikt het 1.600 Watt Meridian Signature Sound System om een van de stilste auto-interieurs ter wereld te creeren, waarbij aanvullende 20 Watt speakers in de vier hoofdsteunen zorgen voor een unieke geluidsbeleving.

De derde generatie van het Active Noise Cancellation3-systeem registreert trillingen van de wielen, bandengeluid en motorgeluiden die het interieur binnendringen en genereert een anti-signaal dat deze geluiden neutraliseert via de 35 speakers van het systeem. Twee speakers met een diameter van 60 mm in de vier hoofdsteunen zorgen voor persoonlijke stiltezones met hetzelfde effect als 'noise cancelling' hoofdtelefoons.

De Range Rover heeft Dynamic Response Pro en voorspellende wielophanging die gebruikmaakt van eHorizon Navigation-data. Het systeem 'leest' de weg voor de auto en prepareert de schokdempers voor een passende demping. De technologie werkt ook samen met de Adaptive Cruise Control met Steering Assist, zodat carrosseriebewegingen die kunnen worden veroorzaakt door verandering in snelheid, worden tegengegaan. De volledig onafhankelijke wielophanging vormt de basis voor het rijgedrag. Daarin past Land Rover voor het eerst een five-link achteras toe, die samen met de luchtvering effectiever dan voorheen het interieur isoleert van oneffenheden in het wegdek.

De Range Rover is ook de eerste Land Rover met Power Assisted Doors met geпntegreerde gevaarherkenning en anti-beknellingssysteem. Alle vier de portieren zijn elektrisch te openen en sluiten en kunnen eveneens worden bediend via het Pivi Pro-scherm. Het systeem werkt ook offroad op hellingen tot 10 graden. Gevaarherkenning zorgt ervoor dat de portieren automatisch stoppen met openen of sluiten totdat dit veilig en ongehinderd kan. De horizontaal gedeelde achterklep, al sinds 1970 een kenmerk van de Range Rover, is voor 2021 aangepast met diverse technologieлn voor meer gebruiksgemak.

In de bagageruimte beschermt de nieuwe Versatile Loadspace Floor de bagage. Het vloerpaneel is halverwege over de gehele breedte naar voren op te klappen en vormt zo een scheidingswand om kleine spullen op hun plaats te houden, waarbij ze toch vanaf de achterkant van de Range Rover goed bereikbaar zijn. Het paneel kan ook naar achter opklappen om dienst te doen als rugleuning als het onderste deel van de achterklep als zitplaats wordt gebruikt. Aanvullend op de rugleuningfunctie van de Versatile Loadspace Floor zorgt de nieuwe Tailgate Event Suite met extra verlichting, audio en op maat gemaakte kussens voor een plek om te zitten en tegelijk te genieten van het buitenleven.

Op de versies met vijf zitplaatsen debuteert de nieuwe Auto-Folding Loadspace Cover. Deze combineert de praktische eigenschappen van een vaste afdekking met het gemak van een wegklapbare versie. De afdekking trekt zich op eigen wijze terug als het bovenste deel van de achterklep wordt geopend, voor onbelemmerde toegang tot de bagageruimte zonder dat de onderste achterklep hoeft te worden geopend.

De Range Rover is voorzien van naadloos geпntegreerd Amazon Alexa, dat met spraakcommando's verder gaat dan touchscreens en knoppen. Alexa maakt het voor de inzittenden mogelijk om alles, van favoriete infotainmentfuncties en muziekselectie tot navigatie of telefooncontacten, te bedienen zonder de handen van het stuur of de ogen van de weg te halen. Alexa maakt in de Range Rover gebruik van kunstmatige intelligente, voor een naadloze interactie en gebruiksgemak. Via Alexa kunnen inzittenden met stemcommando's vragen om het nieuws, het weerbericht of geplande afspraken weer te geven. In combinatie met andere Alexa-apparaten kan het zelfs thuis het licht aan doen.

Alexa werkt onafhankelijk van Wireless Apple CarPlay en Wireless Android Auto en is te activeren door "Alexa" te zeggen of op de Alexa-knop op het centrale touchscreen te tikken. Er is geen smartphone of ander extern apparaat voor nodig; alleen de gegevens van het Amazon-account van de klant en een internetverbinding. Qi-compatible smartphones kunnen draadloos worden opgeladen.

Voor het eerst in een Land Rover geeft het centrale touchscreen haptische feedback bij aanraking. Zo krijgt de gebruiker een bevestiging van zijn handeling, zonder naar het scherm te hoeven kijken. Dat houdt de aandacht bij de weg en maakt het gebruik van Pivi Pro intuпtiever.

Achterin genieten passagiers van een nieuw Rear Seat Entertainment-systeem (RSE), met instelbare 11,4-inch HD-touchscreens tegen de rugleuning van de voorstoelen. De schermen zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen en met de meeste apparaten te koppelen via een HDMI-stekker. Via de WiFi hotspot-functie beschikken de passagiers achterin onderweg over hun eigen smart-TV. De 8-inch Rear Seat Touchscreen Controller in de centrale armsteun van de Executive Class Seating achterin maakt snelle en intuпtieve bediening mogelijk voor de juiste zitpositie.

De nieuwe high-definition Digital LED-koplampen hebben een bereik van tot 500 meter. Met Signature-dagrijverlichting, dynamische richtingaanwijzers, Adaptive Front Lighting en Image Projection-technologie bij het opstarten maken ze een eigen designdetail. De Adaptive Front Lighting kan tot zestien objecten uit de lichtbundel houden zodat andere weggebruikers niet worden verblind, terwijl de bestuurder toch optimaal zicht behoudt. Predictive Dynamic Bending Light-technologie maakt gebruik van navigatie-informatie om zo de lichtbundel aan te passen op naderende bochten. Nieuwe Manoeuvring Lights helpen bij het uitvoeren van manoeuvres op lage snelheid. Ze zorgen voor een tapijt van licht rondom de auto en werken samen met het 3D Surround Camera-systeem om de bestuurder extra zekerheid te geven.

De Range Rover is van buitenaf te bedienen met Remote Park Assist, dat werkt via een smartphone-app. Daarmee kan de luxe-SUV zelf in- en uitparkeren terwijl de bestuurder van dichtbij toekijkt - perfect voor krappe parkeerplaatsen in de stad.

Iedere Range Rover is uitgerust met All-Wheel Steering voor meer stabiliteit op hoge snelheid en een verbeterde wendbaarheid op lage snelheid. De elektrisch aangestuurde achteras kan tot zeven graden sturen en doet dat bij lage snelheid contra ten opzichte van de voorwielen, waardoor de draaicirkel van de New Range Rover minder dan 11 meter bedraagt; de kleinste van alle Land Rover modellen. Bij hogere snelheden stuurt de achteras mee met de voorwielen voor meer stabiliteit en comfort.

Verder is de New Range Rover de eerste Land Rover met Dynamic Response Pro. Het nieuwe, actieve 48-volt anti-overhelsysteem reageert sneller dan een hydraulisch systeem om overhellen van de carrosserie tegen te gaan. Het systeem kan hiervoor tot 1.400 Nm koppel uitoefenen op de stabilisatorstangen. Het systeem omvat luchtveervolumes met tweekleps-dempers, waarbij alles wordt aangestuurd door de in eigen huis ontwikkelde Adaptive Dynamics-besturingssoftware.

De Intelligent All-Wheel Drive-transmissie (iAWD) wordt aangestuurd door het Intelligent Driveline Dynamics-systeem (IDD), dat honderd keer per seconde het gripniveau en de input van de bestuurder meet om op basis daarvan het koppel voorspellend te verdelen over de voor- en achterwielen en tussen beide achterwielen.

Iedere Range Rover is ook uitgerust met een Active Locking Rear Differential. Dit optimaliseert de tractie van de achterwielen tijdens snel bochtenwerk, op gladde ondergrond en tijdens offroad-rijden. Al deze technologie komt samen in het Terrain Response 2-systeem van Land Rover. Dat zorgt ervoor dat de diverse onderstelsystemen automatisch de perfecte instellingen kiezen, afgestemd op de situatie en op basis van de keuze uit zes rijmodi. Zo hoeft de bestuurder zelf minder keuze te maken, ongeacht de ondergrond. De bestuurder kan ook zelf de meest geschikte instelling kiezen of met Configurable Terrain Response zelf de instellingen bepalen.

Vanaf 2022 biedt de Range Rover de Extended Range plug-in hybrid (PHEV) aandrijflijnen, de P440e en P510e, en de nieuwste mild hybrid (MHEV) P400 Ingenium benzine- en D250, D300 en D350 dieselmotoren. Een krachtige nieuwe topversie met benzinemotor, de P530 Twin Turbo V8, is 17% efficiлnter dan de vorige Range Rover V8.

De Extended Range PHEV's combineren de verfijning van de Land Rover zes-in-lijn Ingenium-benzinemotor met een 38,2 kWh lithium-ion-accu, met een bruikbare capaciteit van 31,8 kWh, en een 105 kW (143 pk) sterke elektromotor die in de transmissie is geпntegreerd. Samen zijn ze goed voor tot 100 km vrijwel geruisloos volledig elektrisch rijden. Dankzij het direct beschikbare elektrische koppel accelereert de P510e in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/h.

Met een elektrische topsnelheid van 140 km/h zijn de geavanceerde PHEV's van de Range Rover in staat om veruit de meeste ritten volledig elektrisch rijdend af te leggen. De gemiddelde CO2-emissie bedraagt in theorie minder dan 30 g/km. De plaatsing van de accu, in de vloer tussen de assen, zorgt ervoor dat zowel de bagageruimte als de offroad-kwaliteiten volledig behouden blijven. Dankzij het gebruik van eHorizon-navigatiegegevens kan het hybridesysteem het energieverbruik tijdens de rit optimaliseren. Zo kan elektrische lading worden opgespaard voor het deel van de route door een woonwijk of milieuzone.

De zescilinder benzine- en dieselmotoren zijn voorzien van de nieuwste 48-volt MHEV-technologie, die tijdens het afremmen energie opslaat om deze op een later moment te gebruiken om het brandstofverbruik te verlagen. De Belt-Integrated Starter Motor (BISG) zorgt ervoor dat het stop-startsysteem sneller werkt en biedt extra assistentie voor de verbrandingsmotor tijdens het accelereren.

De New Range Rover is nu te bestellen vanaf € 160.385

