Bowler mag vorm Defender gebruiken

4 november 2020 | Land Rover geeft Bowler toestemming om het silhouet van de klassieke Defender te gebruiken voor een nieuw model. Bowler, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde fabrikant van all-terrain sportauto's en rally raid-voertuigen, gaat daarmee een volgende fase van de ontwikkeling in.

De overeenkomst maakt het voor Bowler mogelijk om een nieuwe familie van high-performance modellen te ontwikkelen. Dat begint met project CSP 575: een nieuw model voor de openbare weg, op basis van het zeer sterke stalen CSP-chassis van Bowler en voorzien van aluminium carrosseriepanelen van de Defender 110 Station Wagon en de 423 kW (575 pk) sterke Supercharged V8 van Land Rover. Dit project is een aanvulling op de voortdurende ontwikkelingen voor de autosport, die de basis vormen van het verleden, het heden en de toekomst van Bowler.

Eerste schetsen van de geplande 4x4 geven een indruk van het nieuwe model, dat is afgeleid van de modellen van Bowler voor de rallysport. Dit is de eerste nieuwe Bowler sinds 2016. Begin volgend jaar worden alle details bekendgemaakt, maar de door de wedstrijdsport geïnspireerde offroader belooft potente prestaties en robuustheid op autosportniveau te combineren met de vormen van de klassieke Defender 110 Station Wagon. Het nieuwe model biedt bovendien plaats aan vier inzittenden.

Het in 1985 in het Verenigd Koninkrijk opgerichte Bowler is een pionier op het gebied van specifieke offroad wedstrijdauto's. Jaguar Land Rover nam Bowler eind 2019 over en sindsdien werkt het team van Bowler als onderdeel van Special Vehicle Operations aan nieuwe projecten. Bowler-klanten profiteren van deze relatie, want de ingenieurs van Land Rover SV helpen Bowler namelijk bij de ontwikkeling van nieuwe modellen en gebruiken hun ervaring om de Bowler-producten te testen op de veeleisende locaties van Special Vehicle Operations.

De beslissing van Land Rover om een licentieovereenkomst met Bowler aan te gaan voor het gebruik van de klassieke Defender-vorm is een logische voortzetting van deze relatie. Het nieuwe project is een unieke onderneming: het combineert de techniek, componenten en uitmuntende kwaliteit van de producten van Land Rover SV met de autosportexpertise en ervaring van Bowler.

Michael van der Sande, de Nederlandse Managing Director van Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations, zegt: "Het is prachtig om het eerste grote project sinds onze overname van Bowler aan te kondigen. Project CSP 575 combineert de prestaties van onze Supercharged V8 en het gebruiksgemak van vier zitplaatsen met Bowlers CSP-platform dat zich heeft bewezen in rally-raids. Daarmee vergroten we de aantrekkingskracht van het merk. Dit high-performance model voor de openbare weg is een aanvulling op Bowlers steeds groeiende range rally-raid modellen, die successen blijven oogsten in de zwaarste autosportevenementen ter wereld."

Het nieuwe model wordt in beperkte aantallen door Bowler geproduceerd in zijn fabriek in Derbyshire in het Verenigd Koninkrijk, door het team van getalenteerde ingenieurs en technici die ook de wedstrijd-4x4's bouwen. Het nieuwe model heeft een wereldwijde aantrekkingskracht, maar is gericht op klanten in het Verenigd Koninkrijk en een aantal Europese en overzeese markten. De richtprijs van het nieuwe model ligt in het Verenigd Koninkrijk rond de £ 200.000,-.

