Land Rover Defender nu als OCTA Black

De bodembescherming aan de voor- en achterzijde is afgewerkt in Satin Black Powder Coat, met zichtbare sleepogen in Satin Black. Een Gloss Black sleepoogafdekking aan de voorkant en uitlaateindstukken in Gloss Black achter zorgen voor een opvallend element. Het ovale Land Rover logo op de grille is zwart met een in donkerzilver uitgevoerd woordmerk. Zelfs componenten aan de onderzijde hebben een afwerking in Gloss of Satin Black, waaronder de afdekking van de uitlaatdemper en tussenbak, en de optionele elektrisch uit-/inklapbare trekhaak.

Er is keuze uit 20-inch gesmede velgen of 22-inch velgen in Gloss Black, met zwarte naafkappen met 'DEFENDER' woordmerk in Shadow Atlas. De remklauwen in Gloss Black hebben een woordmerk in contrasterend Sentient Silver.

Semi-Aniline leder en Kvadrat-stof in Ebony wordt voor het eerst aangeboden in de Defender. Deze zacht aanvoelende bekleding van de stoelen heeft unieke perforatiepatronen en op nieuwe stikseldetails op de rugleuningen. De achterzijde van de rugleuningen en de armsteunscharnieren zijn uitgevoerd in Carpathian Grey. Op het dashboard is de Cross Car Beam uitgevoerd in Satin Black Powder Coat Finish, terwijl optioneel een afwerking in Chopped Carbon Fibre kan worden gekozen voor interieurdetails.

De Defender OCTA heeft een 467 kW / 635 pk 4.4-liter Twin Turbo mild-hybrid V8-verbrandingsmotor, 6D Dynamics-wielophanging en een speciale OCTA-modus voor terrijnrijden. Hij beschikt ook over Performance-stoelen met Body and Soul Seats (BASS)-technologie, waarmee bestuurder en voorpassagier muziek niet alleen horen, maar ook kunnen voelen. Deze technologie is ontwikkeld in samenwerking met SUBPACTM. Er wordt gebruik gemaakt van de audiosignalen van het 700W sterke en 15-luidsprekers biedende Meridian Surround Sound-audiosysteem.

De Defender OCTA Black is beschikbaar vanaf € 298.679. De Defender is leverbaar vanaf € 93.516.