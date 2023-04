Land Rover Defender nu ook als Outbound

De nieuwe Defender 130 Outbound is alleen leverbaar met vijf zitplaatsen. Dankzij unieke exterieurelementen springt de Defender 130 Outbound direct in het oog. Hij heeft een subtiele, doelgerichte uitstraling waarbij de bumpers en grille insert zijn afgewerkt in Shadow Atlas Matt, terwijl de side vents in Anthracite zijn uitgevoerd. Er zijn twee velgdesigns beschikbaar die het design van de Outbound complementeren: 20-inch lichtmetalen velgen in Gloss Black en 22-inch lichtmetalen velgen in Shadow Atlas Matt.

Het aanbod van carrosseriekleuren bestaat uit Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey en Eiger Grey, waarbij geblindeerde achterste zijruiten en D-stijl finishers in carrosseriekleur de uiterlijke stijlelementen voltooien. Voor klanten die krasbescherming nodig hebben voor avonturen buiten de gebaande paden, is een Satin Protective Film leverbaar.

Voor het interieur is er keuze uit luxueuze bekledingen in volledig Windsor leder of een combinatie van slijtvast Resist kunstleder en Robustec stof; materialen die qua gevoelsbeleving aansluiten op de lifestyle van Outbound-rijders. De bekleding is uitgevoerd in Ebony, met een Ebony Morzine dakhemel en Robustec afwerking van de middenconsole. Defender's kenmerkende Cross Car Beam is uitgevoerd in Satin Black Powder Coat Brushed Finish.

Praktische toevoegingen bieden extra bescherming van het interieur aan het begin en einde van activiteiten. Stevige rubber vloermatten kunnen worden uitgevouwen om de achterbumper te beschermen bij het inladen van grote of zware spullen, zoals fietsen en koffers. Kleinere voorwerpen zijn veilig uit het zicht te houden dankzij extra opbergruimtes. Tevens bieden extra bevestigingsogen en een nieuw bagagenet de mogelijkheid om grote of kleine outdooruitrusting vast te zetten tijdens het rijden.

De Defender 130 Outbound is leverbaar als D300 met een 221 kW (300 pk) zescilinder Ingenium dieselmotor met MHEV-technologie.

Defender 130 V8

Het aanbod van de Defender 130 is ook uitgebreid met de toevoeging van de 5.0 V8 Supercharged benzinemotor. Met een vermogen van 368 kW (500 pk) en 610 Nm koppel stuwt hij de Defender 130 in 5,7 seconden van 0-100 km/h.

Een onopvallende styling is kenmerkend voor het exterieur van de Defender 130 V8. Hij is exclusief verkrijgbaar in Carpathian Grey of Santorini Black en te herkennen aan vier uitlaatpijpen, een contrasterend zwart dak met een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel vóór, V8-badge achter, Matrix LED-koplampen met kenmerkende dagrijverlichting, donkere achterlichten, Privacy Glass en 22-inch lichtmetalen velgen in Satin Dark Grey.

Het interieur is zowel luxueus als sportief dankzij 14-voudig elektrisch verstelbare en koel-/verwarmbare voorstoelen met memoryfunctie. De stoelen zijn afgewerkt in Ebony Windsor leder met Dinamica Suedecloth en Robustec stof. Daarnaast kan de bestuurder rekenen op een verwarmbaar stuurwiel in Suedecloth, hemelbekleding in Ebony Morzine en Cross Car Beam in Satin Black. De Defender 130 V8 heeft ook climate control met vier klimaatzones, een verwarmbare derde zitrij en koel-/verwarmbare zitplaatsen op de tweede zitrij. Verder zijn Meridian Sound System, Head-Up Display, Interactive Driver Display en Cabin Air Purification Plus standaard.

County Exterior Pack voor Defender 1102

Klanten die op zoek zijn naar meer personalisatiemogelijkheden voor de Defender 1102 kunnen kiezen voor het nieuwe County Exterior Pack. Dat omvat unieke exterieurelementen die zijn geïnspireerd door de originele Defender County om het rijke erfgoed van deze 4x4 te eren.

Het County Exterior Pack is leverbaar op de Defender 1102 in de uitvoeringen S, SE en HSE. County-graphics op de portieren en zijkanten van de carrosserie vormen de meest in het oog springende toevoeging, terwijl dorpellijsten met verlichting en unieke County-graphic de bestuurder en passagiers verwelkomen bij het instappen. Markante 20-inch lichtmetalen velgen zijn leverbaar in twee afwerkingen, waaronder Gloss White om de kenmerkende esthetiek van het exterieurpakket aan te vullen.

De beschikbare kleurencombinaties zijn:

Carrosserie in Fuji White met dak en achterdeur in de nieuwe contrastkleur Tasman Blue, met transfer op de flanken met kleurverloop in Tasman Blue en dorpellijsten met verlichting.

Carrosserie in Santorini Black met dak en achterdeur in de nieuwe contrastkleur Tasman Blue, met transfer op de flanken met kleurverloop in Tasman Blue en dorpellijsten met verlichting.

Carrosserie in Tasman Blue met dak en achterdeur in de contrastkleur Fuji White, met transfer op de flanken met kleurverloop in Fuji White en dorpellijsten met verlichting.

Wat betreft de interieurkleuren en materiaalcombinaties zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder bekleding in Resist en generfd of Windsor leder in Ebony. In combinatie met de lakkleuren Fuji White of Santorini Black is ook een combinatie met de bekledingskleuren Acorn en Lunar leverbaar.

De details van het interieur bestaan uit Robustec-afwerking van de console, met een Cross Car Beam die leverbaar is in Light Grey of White, waarmee een element van het County Exterior Pack ook terugkomt in het interieur.