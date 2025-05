Land Rover vernieuwt Defender

De gehele Defender familie (de 90, 110 en 130 uitvoeringen) heeft een subtiel vernieuwd design gekregen en is voorzien van betere technologie. De wijzigingen omvatten een nieuw ontwerp voor de koplampen met een herkenbare lichtsignatuur, mistlampen als standaarduitrusting en verzonken achterlichten met donkere lenzen. Nieuwe carrosseriekleuren zoals Woolstone Green en Borasco Grey worden gecombineerd met verbeterde materialen. De kunstof motorkapinserts zijn voortaan uitgevoerd met een 'Cirkant'-patroon. Alle versies zijn voorzien van glanzend zwarte naafdoppen met 'DEFENDER'-woordmerk. Verder is het motorenprogramma uitgebreid met een nieuwe zescilinder D350 dieselmotor van 257 kW/350 pk. Deze vervangt de D300 dieselmotor.

In het interieur is het nieuwe 13,1 inch touchscreen centraal geplaatst boven de nu ergonomischer geplaatste transmissiekeuzehendel op het dashboard, voor makkelijkere bediening van alle infotainmentfuncties. Voor het eerst is de Defender optioneel leverbaar met Adaptive Offroad Cruise Control (niet beschikbaar op de OCTA). Deze techniek - een doorontwikkeling van All Terrain Progress Control - biedt de bestuurder een zo comfortabel mogelijk rijgedrag op ruw terrein. De snelheid wordt automatisch aangepast aan het gekozen comfortniveau, zodat de bestuurder zich volledig kan concentreren op het sturen. De camera van de nieuwe Driver Attention Monitor is op de bestuurder gericht om diens alertheid te volgen. Via visuele en akoestische signalen waarschuwt het systeem als de aandacht verslapt. De instellingen zijn aanpasbaar via het menu van het assistentiesysteem.

Defender OCTA

De krachtigste Defender tot nu toe, de OCTA, is voorzien van een 4.4 liter twin-turbo V8-motor met 467 kW (635 pk), 6D Dynamics-wielophanging, Body and Soul Seats en een speciale OCTA-modus voor offroad-rijden.

De reeds leverbare kleuren Charente Grey en Petra Copper zijn aangevuld met het exclusieve Sargasso Blue en Borasco Grey. Naast de bestaande Matte Protective Film is tegen het einde van 2025 een wrap in Patagonia White Matte leverbaar voor de Defender OCTA en de 5.0 liter V8-uitvoeringen - met een helderwitte uitstraling geïnspireerd door de besneeuwde bergen van Santa Cruz (VS).

De nieuwe Textured Graphite accenten op onder meer de bumpers, de panelen in de motorkap en de omlijsting van de side vents versterken de uitstraling. Optioneel zijn Chopped Carbon Fibre accenten en nieuwe velg- en bandenopties, waaronder gesmede lichtmetalen 20 inch velgen.

Accessoire packs

Met het optionele Explorer Pack, Adventure Pack en Urban Pack kan de klant zijn Defender personaliseren. Nieuwe los verkrijgbare accessoires zijn onder meer zwarte varianten van het Expedition Roof Rack, de dwarsdragers en de bodembescherming vóór. De achterbumperbeschermplaat is nu ook leverbaar in een donkere uitvoering. Voor gemak bij het in- en uitstappen is de Defender leverbaar met zowel vaste als uitklapbare treeplanken. De Defender OCTA is er optioneel ook met een speciaal geïntegreerde lier met een trekkracht tot 4.500 kg en een behuizing van koolstofvezel. De Defender 130 is nu leverbaar met een optionele geïntegreerde compressor, bedoeld voor het aanpassen van de bandenspanning na het rijden met verlaagde spanning op los zand. Nieuwe matzwarte motorkapstickers met 'DEFENDER'-woordmerk zijn beschikbaar voor alle carrosseriestijlen.