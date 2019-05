Land Rover Discovery Sport verbeterd voor modeljaar 2020

21 mei 2019 | De Discovery Sport is vernieuwd om hem efficiƫnter, technologisch geavanceerder en praktischer te maken. Het 5+2-persoonsinterieur is compleet vernieuwd en voorzien van een geheel nieuw infotainmentsysteem, moderne connectiviteitsfuncties en een flexibele indeling met tot wel 24 configuraties. De praktische mogelijkheden van de Discovery Sport zijn uitgebreid met diverse kleine opbergmogelijkheden en met 65 liter een 20 grotere benzinetank. Een nieuwe, geƫlektrificeerde aandrijflijn is al leverbaar (een 48-volt mild hybride aandrijflijn) om emissie en brandstofverbruik te reduceren; een PHEV-aandrijflijn en een driecilinder benzinemotor volgen later dit jaar.

De kenmerkende designelementen van de Discovery Sport- zoals de schelpvormige motorkap, de oplopende taillelijn en de aflopende daklijn - zijn behouden. De nieuwe voor- en achterbumper, grille en kenmerkende LED-verlichting voor en achter geven de Discovery Sport nog krachtigere uitstraling. Klanten kunnen kiezen uit twaalf carrosseriekleuren en optioneel ook voor een contrasterend zwart gespoten dak. Alle S-, SE- en HSE-versies zijn voorzien van een in Silver Atlas uitgevoerd logo op de motorkap en de bagageklep en typebenamingen in dezelfde kleur. De sportieve R-Dynamic-uitvoering kenmerkt zich door het in Shadow Atlas uitgevoerde logo op de motorkap en de achterklep. In het interieur onderscheiden de instaplijsten met beeldmerk de R-Dynamic-versie van de reguliere Discovery Sport.

Optioneel is de Land Rover Discovery Sport ook uit te rusten met het Black Pack, dat leverbaar is op zowel de reguliere als de R-Dynamic-uitvoering. De grille, de luchtinlaten op de spatborden en het beeldmerk op de voor- en achterzijde zijn van een Narvik Black afwerking voorzien. De Land Rover Discovery Sport is voor het eerst ook optioneel leverbaar met lichtmetalen 21-inchwielen. Klanten kunnen kiezen uit twaalf designs voor de lichtmetalen wielen, die in maat variëren van 17 tot 21 inch.

Het Touch Pro-infotainmentsysteem en nieuwe premium materialen zorgen voor een hoogwaardiger interieur. Het Touch Pro-infotainmentsysteem behoort tot de standaarduitrusting van de Discovery Sport en bestaat uit een nieuw 10,25-inch touchscreen waarbij de gebruiker door de diverse menu's kan swipen en inzoomen. Met een aanvullend kleiner paneel worden verwarming, koeling, klimaatcontrole, Terrain Response 2 en Advanced Tow Assist bediend.

Het Touch Pro-infotainmentsysteem is standaard uitgerust met ondersteuning voor Apple Carplay. Voor het eerst is de Discovery Sport leverbaar met een inductielader voor smartphones. De 4G WiFi-hotspot biedt ruimte aan acht toestellen. Verder zorgen zes USB-poorten en drie 12-volt stopcontacten verdeeld over de zitrijen ervoor dat de inzittenden online kunnen blijven. De passagiers op de tweede en derde zitrij zitten dankzij stoelkoeling en -verwarming extra comfortabel.

Voor de regelmatige bestuurder is de Discovery Sport met Smart Settings uitgerust. Dat systeem past intelligente algoritmes toe om de stoelinstellingen, de massagefunctie, de muziekvoorkeuren, de temperatuur en de stuurwielverstelling automatisch aan te passen aan de wensen van de bestuurder.

Een achteruitrijcamera is standaard op alle uitvoeringen. Adaptive Cruise Control met Steering Assist positioneert het voertuig in het midden van de rijbaan en bewaart een veilige afstand tot de voorganger. Andere veiligheidssystemen zijn Lane Keep Assist, Autonomous Emergency Braking en Driver Condition Monitor.

Optioneel is de Land Rover Discovery Sport met diverse optiepakketten uit te rusten. Het Driver Assist-pakket bevat Co-Pilot Drive, een 360 graden Surround Camera, Blind Spot Assist, High Speed Emergency Braking, Park Assist, 360 graden Parking Aid, Rear Traffic Monitor en Clear Exit Monitor. Dit kan worden opgesplitst in het specifieke Drive-pakket en het Park-pakket. Het Drive-pakket bestaat uit Adaptive Cruise Control met Stop & Go, High Speed Emergency Braking en Blind Spot Assist. Het Park-pakket bestaat uit Park Assist, 360 graden Parking Aid, Rear Traffic Monitor en Clear Exit Detection. Optioneel is de Discovery Sport uit te rusten met ionisatietechnologie die de lucht in het interieur filtert. Daarmee en met de Air Quality en pollenfilters hebben de ingenieurs van Land Rover gezorgd voor een comfortabelere en verfrissende leefomgeving.

De Discovery Sport is voortaan leverbaar met een nieuwe 48-volt mild hybride aandrijflijn (MHEV). Bij snelheden lager dan 17 km/uur schakelt de brandstofmotor zichzelf uit als de bestuurder remt. De kinetische energie die vrijkomt bij het remmen wordt door de startmotorgenerator teruggewonnen en opgeslagen in het accupakket onder de vloer. Vervolgens wordt die energie benut voor het accelereren, zodat het brandstofverbruik wordt beperkt.

De nieuwe MHEV-aandrijflijn is leverbaar naast de bestaande Ingenium diesel- en benzinemotoren. De MHEV laat een CO2-uitstoot noteren van 144 g/km (NEDC-equivalent) en een brandstofverbruik van 6,9 l/100 km (gebaseerd op WLTP-testprocedure). De krachtigste uitvoering is die met de Ingenium-benzinemotor met 184 kW (250 pk) vermogen, 400 Nm koppel en vierwielaandrijving. De automatische negentraps ZF-transmissie is aangepast om nog eens 2 % extra brandstof te besparen. Een efficiëntere plug-in hybride variant (PHEV) en driecilindervariant van de Ingenium benzinemotor zijn vanaf medio 2019 bestelbaar.

De meest efficiënte variant van de Discovery Sport is de 110 kW (150 pk) Ingenium-dieselmotor met voorwielaandrijving, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Die laat een gecombineerd brandstofverbruik noteren van 5,9 l/100 km en een CO2-uitstoot van 140 g/km. Voor de grootst mogelijke efficiëntie zijn de versies met vierwielaandrijving uitgerust met Driveline Disconnect. Dat ontkoppelt bij normaal weggebruik de aandrijving naar de achterwielen. Binnen 0,5 seconden is de aandrijving naar de achterwielen weer actief als dat nodig is.

De nieuwe Discovery Sport is standaard voorzien van schroefveren. Optioneel is Adaptive Dynamics verkrijgbaar, dat ongeacht de ondergrond voor een zijdezachte demping zorgt. Door middel van sensoren wordt elke 10 milliseconden de ondergrond gescand en de demping daarop aangepast.

Om aan de behoeften van een gezin te voldoen is de nieuwste Discovery Sport uitgerust met een Smart View-achteruitkijkspiegel. Met één druk op de knop verandert de binnenspiegel in een videoscherm. De Discovery Sport is aan de achterzijde voorzien van een breedbeeldcamera (50 graden breed), waarvan de heldere beelden bij volle belading en in het donker het beeld van de binnenspiegel vervangen. De lens van de camera is water- en modderafstotend.

Met de Clearsight Ground View-technologie kan de bestuurder hoge stoepranden en ruig terrein onder de auto, dat buiten het zicht van de bestuurder blijft, waarnemen. Een camera onder de Discovery Sport projecteert op het touchscreen een 180 graden beeld van het terrein waarop de auto rijdt. Hierdoor wordt de motorkap als het ware transparant.