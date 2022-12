Vijf EuroNCAP sterren voor Discovery Sport

Op zoek naar een Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 HSE Luxury automaat?

De Discovery Sport debuteerde in 2014 met een score van vijf sterren. In de nieuwe test van 2022 volgens de laatste, strengere normen behaalde de veelzijdige familie-SUV opnieuw een score van vijf sterren. De Discovery Sport noteerde scores van 89% voor Child Occupant Protection, 71% voor Vulnerable Road Users, 85% voor Safety Assist en 84% voor Adult Occupant Protection.

De Discovery Sport was direct sterk in het segment van de compacte SUV's toen hij in 2014 op de markt kwam. Dat was onder meer te danken aan technologie van Land Rover, zoals de Pedestrian Airbag en het geavanceerde Autonomous Emergency Braking. Door de jaren heen zijn deze systemen verbeterd met onder meer radartechnologie en bijgewerkte algoritmen, om zo nog meer veiligheid te bieden. Andere verbeteringen rondom de veiligheid zijn vernieuwde hoofdsteunen en veiligheidsgordels op de tweede rij, maar ook de toevoeging van Multi Collision Braking.

Een reeks digitale innovaties, waaronder stemcommando's in de eigen taal, zijn beschikbaar op alle uitvoeringen. Met deze slimme innovaties zijn diverse instellingen en functies te bedienen met natuurlijke en intuïtieve stemcommando's, zonder dat de bestuurder de handen van het stuur of de ogen van de weg hoeft te nemen.

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

De Land Rover Discovery Sport is voorzien van een uitgebreid ADAS-arsenaal om de bestuurder te assisteren en inzittenden te beschermen. Het pakket omvat onder meer:

Autonomous Emergency Braking (AEB) - met gebruikmaking van frontradars en camera's kan AEB tegemoetkomende voertuigen, voetgangers en fietsers signaleren, maar ook tegemoetkomende voertuigen en fietsers op de naastliggende rijstroken bij rechts en links afslaan. AEB remt bij dreigend gevaar automatisch af om een aanrijding te voorkomen of de ernst ervan te beperken.

Lane Keeping Assist - monitort de wegmarkeringen om onbedoeld verlaten van de rijstrook te detecteren. Als dat gebeurt, voert het systeem automatisch een stuurcorrectie uit.

Emergency Lane Keeping Assist - helpt met stuurcorrecties als de auto te dicht bij de rand van de weg komt of bij de weghelft van tegenliggers.

3D Surround Camera & ClearSight Ground View - het Surround Camera-systeem biedt een 3D, 360o-overzicht van de situatie rondom de auto en kan diverse beelden tegelijk op het touchscreen tonen tijdens het manoeuvreren. Daarmee heeft de bestuurder nog meer gedetailleerde visuele informatie over de omgeving. ClearSight Ground View toont het voor de bestuurder onzichtbare gebied vlak voor en onder de auto op het touchscreen.

Adaptive Cruise Control - houdt de ingestelde rijsnelheid aan en vertraagt automatisch als een voorligger langzamer rijdt.

De Discovery Sport blijft de meest capabele en veelzijdige compacte SUV. Niet alleen door de 5+2 zitplaatsen, maar ook door de beschikbaarheid van de P300e plug-in electric hybrid, met een volledig elektrische actieradius tot 60 kilometer en een CO2-uitstoot vanaf 34 g/km. De PHEV biedt standaard de mogelijkheid van DC-snelladen, waarmee in 30 minuten tot 80% van de accucapaciteit kan worden geladen.