Afgaande op de specificaties heeft de nieuwe Ypsilon de schijn tegen. De auto is even groot als de Opel Corsa en Peugeot 208 en dat is geen toeval: de Ypsilon deelt het platform en alle techniek met die alledaagse modellen. Om van de Ypsilon toch een exclusieve auto te maken is het uiterlijk compleet gewijzigd. Echter, dat moest binnen de beperkingen van de bestaande modellen en binnen een redelijk budget.

Wat Autozine betreft is Lancia met vlag en wimpel geslaagd in de missie. De Ypsilon maakt duidelijk dat Lancia niet in het verleden blijft steken en de toekomst omarmt. Dankzij een onmiskenbaar Italiaanse uitstraling onderscheidt de Ypsilon zich goed van de bestaande compacte hatchbacks van Stellantis. Als extra bonus verlost de zelfverzekerde uitstraling de nieuwe Ypsilon van het label "damenautootje". Tijdens de test bleek de auto wel een vreemde ontwerpfout te hebben: in de achterlichten reflecteren de strepen van het wegdek en daarom lijkt het voor achteropkomend verkeer alsof de Ypsilon op willekeurige momenten richting aangeeft!

Ruimte

Het interieur is nog meer uitgesproken dan het exterieur. Alhoewel diverse onderdelen rechtstreeks uit de Opel Corsa en Peugeot 208 zijn overgenomen, zorgt een eigen layout samen met andere kleuren en materialen toch voor een eigen uitstraling. Echter, de kwaliteit van de materialen zou beter kunnen. Met name de harde kunststof op het dashboard en de portieren doet afbreuk aan de beloofde "premium"-kwaliteit.

Net als in de Corsa en 208 is de ruimte voorin goed en achterin matig. Echter, de Ypsilon schittert met stoelen die er fantastisch uitzien en minstens zo goed zitten. Stalgenoot Citroën geeft hoog op over zogenaamde "Advance Comfort"-stoelen die dankzij een combinatie van materialen zacht zijn en toch een goede pasvorm hebben. Echter, het lijkt alsof Lancia dat recept heeft overgenomen en vervolgens verbeterd! De bekleding van velours zorgt voor een chique uitstraling en is lekker stroef.

„Kortom: de Ypsilon is exclusief en uniek in zijn soort en dat maakt hem tot een echte Lancia“

Het dashboard is strak vormgegeven, waarbij Lancia een goede balans heeft gevonden tussen traditionele schakelaars en moderne beeldschermen. Om de sfeer van een huiskamer op wielen op te roepen, is in de middenconsole een tafeltje te vinden. Dat zorgt voor meer dan alleen een eigenzinnig element, want tijdens het testrit werd het als vanzelf vrijwel dankbaar gebruikt voor o.a. de mobiele telefoon.

Uitrusting

Op het dashboard staat als pronkstuk een ronde zuil met daaromheen een pulserend verlichte ring. Dit is onderdeel van "SALA". Dat is het Itaiaanse woord voor "huiskamer" en het staat in de Ypsilon voor "Sound Air Light Augmentation", ofwel de slimme assistent om vele functies van de auto mee te bedienen. Bij de pro-versie van het infotainment-systeem is het echt een slimme assistent, want als de ingebouwde computer het verzoek niet kan afhandelen wordt het doorgespeeld aan ChatGPT dat vrijwel alles weet. Helaas is geen high-end audiosysteem leverbaar, maar gelukkig klinkt het standaard systeem lang niet slecht.

De verplichte bestuurders-assistenten zijn niet als hinderlijk ervaren dankzij de speelruimte en de bescheiden geluidssignalen. Bovendien zijn de diverse functies eenvoudig uit te schakelen.

Elektrische auto

Lancia wil zich niet alleen onderscheiden met luxe en een "premium" kwaliteit, het presenteert zich ook als een 100% elektrisch merk. Echter, voor de Ypsilon wordt dat ruim geïnterpreteerd en spreekt men van "100% geëlektrificeerd". Tegen de aanvankelijke beloften in, is de Ypsilon er namelijk als volledig elektrische auto én met mild-hybrid benzinemotor. Beide motoren zijn rechtstreeks overgenomen van de Opel Corsa en de Peugeot 208, ook de software is niet aangepast.

Toch belooft Lancia dat de Ypsilon zuiniger is! Dat is te danken aan het verlaagde onderstel en de betere stroomlijn. Daarbij maakt Lancia alleen gebruik van de sterkste varianten van de bestaande motoren. De elektrische Ypsilon heeft een 156 pk / 240 Nm sterke elektromotor en is daarmee levendig en venijnig snel, zoals het hoort bij een elektrische auto. Helaas kent de Ypsilon slechts één stand van regenereren en die is zo zwak, dat er maar weinig energie mee wordt teruggewonnen.

Desondanks kwam het testverbruik op een veeleisend parcours onder gunstige weersomstandigheden uit op een voorbeeldige 14.2 kW per 100 km. Dat staat gelijk aan een daadwerkelijke actieradius van bijna 400 km (51 kWh batterij).

Rijeigenschappen

Om de prijs beperkt te houden is ook het onderstel overgenomen van de Opel Corsa en Peugeot 208. Dankzij kleine aanpassingen verschillen de rijeigenschappen echter. Zo is de spoorbreedte vergroot (24 mm breder dan de Peugeot 208, 36 mm breder dan de Opel Corsa), is het onderstel verlaagd en is de software van de stuurbekrachtiging gewijzigd. Het resultaat is een levendige en soms bijna uitdagende auto.

Tegelijkertijd is het comfort prima. Kleine oneffenheden, die het rijden vermoeiend maken, worden effectief weggefilterd. Sterk verbeterde geluidsisolatie maakt de Ypsilon veel stiller dan de stalgenoten en dat draagt bij aan het hoogwaardige karakter.

Conclusie

Is de nieuwe Ypsilon een echte Lancia? En heeft het nieuwe Lancia overlevingskansen? Ja en ja! Omdat Lancia onderdeel is van een zeer sterk moederbedrijf, kon het eenvoudig gebruik maken van bestaande onderdelen van bewezen kwaliteit. Dat geeft ook de nodige beperkingen, maar binnen de beperkte mogelijkheden het het budget is de Ypsilon verrassend anders. Dat geldt niet alleen voor de vormgeving, maar ook voor de rijeigenschappen. De Ypsilon behoort zelfs tot de zeldzame auto's waarmee de proefrit niet lang genoeg kon duren!

De Ypsilon onderscheidt zich daarom niet alleen van soortgelijke modellen van hetzelfde moederbedrijf, maar voegt ook echt iets toe aan het bestaande aanbod. Kortom: de Ypsilon is exclusief en uniek in zijn soort en dat maakt hem tot een echte Lancia!