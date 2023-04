Lancia onthult Pu+Ra HPE Concept

De Lancia Pu+Ra HPE is de evolutie van de Lancia Pu+Ra Zero en heeft dan ook veel kenmerken van de driedimensionale sculptuur van dit studiemodel, dat november 2022 werd onthuld. De nu getoonde nieuwe conceptcar van Lancia belichaamt volledig de principes van de nieuwe designtaal van het merk. Elementaire en iconische vormen, zoals de cirkel en de driehoek, worden gecombineerd met eclectische details. Pu+Ra verwijst naar een nieuwe, pure en radicale ontwerptaal van het merk, terwijl HPE staat voor High Performance Electric. De afkorting HPE werd voor het eerst gebruikt in de jaren zeventig voor de Lancia Beta en stond toen voor High Performance Estate.

Progressive Green is de naam van de kleur van de Lancia Pu+Ra HPE. Progressief staat hier voor een kijk op de toekomst van het merk, terwijl groen duidt op duurzaamheid. De blauwgroene kleur, met een warme vergulde tint, gecreëerd met vloeibaar metaal en de nieuwste generatie pigmenten, is een eerbetoon aan de historische en tijdloze Lancia Flaminia Azzurro Vincennes.

De constante dialoog tussen verleden en toekomst komt tot uiting in de vloeiend gevormde flanken. Deze styling doet denken aan de klassieke Aurelia en Flaminia met hun gestroomlijnde ontwerp. De badges aan de zijkanten bevatten het nieuwe Lancia-logo als een uiting van de nieuwe visuele identiteit van het merk. Het logo is een moderne interpretatie van alle historische kenmerken van de klassieke badges (bijvoorbeeld het stuur, de banner, het schild, de speer en de letters).

De dialoog tussen verleden en toekomst is ook terug te vinden aan de achterkant, waar ronde lichtunits het beeld bepalen. De pure vorm doet denken aan de legendarische Lancia Stratos, net zoals de iconische nieuwe Lancia-belettering tussen de lichtunits. De voorzijde is een herinterpretatie van de historische Lancia-grille, gevormd door drie verlichte stroken die hem van veraf herkenbaar maken.

De ronde en lichtdoorlatende koepel in het dak zorgt voor een weids, panoramisch zicht en is ook kenmerkend voor de nieuwe Lancia-designtaal. De achterruit doet denken aan een Lancia uit de jaren zeventig, de Beta HPE dankzij de horizontale lijnen. Ze herinneren aan de destijds beroemde zonweringstructuur, maar dan nu met een moderne twist.

Interieur

Het interieur van de Lancia Pu+Ra HPE sluit aan bij de pure en radicale designtaal dankzij het gebruik van iconische en eenvoudige vormen. Binnenin de conceptcar overheerst het gevoel van ruimte. Het is Italiaanse interieurarchitectuur met vloeiende lijnen en veel aandacht voor detail in een algehele compositie van pure vormen. De bekleding en de vorm van de voorstoelen is geïnspireerd op fauteuils van de Italiaanse meubelmaker Cassina. De pure geometrische vormen tekenen zich ook af in 'ronde tafeltjes' die fungeren als bedieningsinterface in de middenconsole achterin en bij het dashboard.

Lancia en meubelmaker Cassina

Lancia en Cassina zijn bekend in hun vakgebieden en beide ook Made in Italy. De gedeelde reis tussen Lancia en Cassina is geïnspireerd door The Cassina Perspective. Dat is de visie van het bedrijf om de meest innovatieve producten te combineren met moderne vormen teneinde een gastvrije en eclectische omgeving te creëren. Uitgangspunt waren bepaalde meubels van Cassina. De vormen werden overgebracht naar de Lancia Pu+Ra HPE: in het interieur zijn gestoffeerde items, zoals de voorstoelen, van een woonkamer te zien; of de functionaliteit van een salontafel in het multifunctionele centrale bedieningselement.

Duurzaamheid volgens Lancia

Elk afzonderlijk element weerspiegelt het idee van een elegant en tegelijkertijd duurzaam thuisgevoel in het interieur, in Lancia-stijl. Dankzij samenwerkingen met Italiaanse merken zijn er duurzame materialen ontwikkeld voor het interieur. Die aanpak sluit aan op de uitgangspunten zoals vermeld in Lancia's strategische tienjaren Renaissance-plan. 70% van de aanraakbare oppervlakken dient in de toekomst gemaakt te zijn van ecologische en duurzame materialen.

Het interieur van de Lancia Pu+Ra HPE is deels afgewerkt met MARM \ MORE, een materiaal waarvan de naam is ontleend aan marmor, het Latijnse woord voor marmer. Terwijl MORE aangeeft hoe marmer waarde toevoegt aan het materiaal, door een nieuwe en andere perceptie van marmer zelf. Het materiaal is voor 50% gemaakt van gerecycled afval, vermengd met marmerstof. De gerecyclede stof is geproduceerd met natuurlijke kleuren, voelt zacht aan en is waterdicht. Het materiaal is gemaakt door Limonta en de start-up FILI PARI.

Eclecticisme betekent het vermogen om te putten uit een reeks vakgebieden die niet strikt gerelateerd zijn aan de automobielsector. Die aanpak is terug te vinden in de afwerking voor de ronde tafeltjes. Dat is M49 BioAcetate Renew, cellulose-acetaat. Cellulose-acetaat wordt veel gebruikt in de modewereld, vooral bij de productie van brillen, vanwege het vermogen om een breed scala aan stijlen, kleuren, effecten en afbeeldingen te bieden. Dit specifieke materiaal is dus gebruikt voor de salontafeltjes van de Lancia Pu+Ra HPE.

De hoedenplank van de auto omhult de stoelen met houtinleg, gemaakt met een upcycled grondstof. Dat is het resultaat van een samenwerking met Tabu en hun Biodiversity-collectie van ingelegd hout.

De elektrificatiestrategie

Volgens de elektrificatiestrategie van Stellantis zal Lancia in 2024 de nieuwe Ypsilon lanceren, zowel in een hybride als in een elektrische versie. Met ingang van 2026 zullen er alleen 100% elektrische auto's worden geïntroduceerd en per 2028, gelijktijdig met de komst van de nieuwe Delta, zal Lancia uitsluitend elektrische modellen verkopen. De Lancia Pu+Ra HPE schetst, als een praktisch en wendbaar studiemodel met een gestroomlijnde, efficiënte en aerodynamische carrosserie, de koers van het merk voor de komende 10 jaar. Niet alleen wat betreft design, maar ook als het gaat om toonaangevende actieradius, oplaadtijd en efficiëntie.