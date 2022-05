Lancia keert terug in 2024

Lancia's tienjarenplan begint in 2024 met de nieuwe Lancia Ypsilon, een B-segment die zo'n 4 meter lang wordt en met een 100% elektrische aandrijving geleverd zal worden. Dan volgt in 2026 het nieuwe vlaggenschip. Met z'n 4,6 meter lengte wil het merk zich dan voegen in het grootste segment van Europa. 2028 wordt het jaar van de nieuwe 4,4 meter lange "Delta", een bijna gebeeldhouwde en gespierde auto, met geometrische lijnen die autoliefhebbers in heel Europa moet aanspreken.

Het tienjarenplan heeft een duidelijke elektrificatiestrategie. Vanaf 2026 introduceert Lancia alleen maar 100% electriktrische voertuigen en vanaf 2028 zal het louter volledig elektrische auto's verkopen. Er is grote aandacht voor het elektrificateproces, maar dat is niet alles. Ook zal het veelvuldig gebruikmaken van innovatieve materialen waardoor Lancia het merk met het hoogste percentage gerecyclede materialen binnen moederbedrijf Stellantis wordt.

De S.A.L.A., Sound Air Light Augmented (sala betekent in het Italiaans woonkamer), wordt een minimalistische en intelligente virtuele interface die de klant volledige controle geeft over de cabine van het voertuig. Met het gebruik van een enkele knop kan alles van het geluidssysteem, airconditioning en verlichting geregeld worden.

Drie criteria hebben geleid tot de selectie van de landen. De eerste is liefde en passie voor "Made in Italy", met Spanje, België en Frankrijk voorop. De tweede is de relevantie van online verkoop, met Nederland en Duitsland voorop. De derde is de dimensie van het B-premiumsegment, met al deze landen in de top vijf. Deze vijf landen vormen de eerste stap in het internationaliseringsproces van het merk, dat in Europa aanwezig zal zijn in 60 grote steden met een netwerk van 100 dealers en 50% onlineverkoop.