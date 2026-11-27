Al in 1908 bewees Lancia zijn innovatieve karakter met de 12 HP, later omgedoopt tot Alpha. Het model beschikte over een lichtgewicht chassis, een lage bouw en een cardanaandrijving als alternatief voor de toen gebruikelijke kettingaandrijving. Daarna volgden tal van technologische primeurs. De Lambda uit 1922 introduceerde een zelfdragende carrosserie en onafhankelijke voorwielophanging. De Aprilia uit 1936, het laatste model dat onder leiding van Vincenzo Lancia werd ontwikkeld, combineerde onafhankelijke wielophanging rondom met een uiterst aerodynamische carrosserie.

Lancia | Lancia bestaat 120 jaar

Met de Aurelia schreef Lancia in 1950 opnieuw geschiedenis. Het was de eerste productieauto ter wereld met een V6-motor. In de decennia daarna bleef het merk nieuwe concepten ontwikkelen die aansloten op veranderende mobiliteitsbehoeften. Een sprekend voorbeeld is de Y10, geïntroduceerd tijdens de Autosalon van Genève in 1985. Dit model gaf het begrip stadsauto een nieuwe betekenis door elegantie en exclusiviteit naar het compacte segment te brengen. Daarmee werd de basis gelegd voor het succes van de Ypsilon, die inmiddels vier generaties en meer dan 37 speciale series kent.

Design als uitdrukking van Italiaanse stijl

Bij Lancia is design altijd belangrijk geweest. Een van de meest aansprekende voorbeelden is de Aurelia B24 Spider uit 1955, ontworpen door Pininfarina en gebouwd in slechts 240 exemplaren. Het model geldt als een standaardwerk van proporties en pure lijnen. Om die lijnen niet te verstoren, ontbraken zelfs de externe deurgrepen.

Die ontwerpfilosofie kreeg later vervolg in modellen als de Flaminia, Flavia en Fulvia. Ook innovaties zoals de stijlloze portieren uit de jaren dertig, de verfijnde vormgeving van de Gamma Coupé uit 1976 van Aldo Brovarone en de luxueuze interieurs van de Thema 8.32 tonen hoe Lancia steeds koos voor verfijning. Diezelfde evolutie is zichtbaar in het logo van het merk. Van het stuurwiel, de vlag en de lans die Carlo Biscaretti di Ruffia in 1911 ontwierp, via de grafische interpretatie van Massimo Vignelli uit 1981, tot het huidige embleem waarin historische elementen een moderne vertaling krijgen.

Ook in de autosport maakte Lancia indruk. Modellen als de Fulvia, Stratos, Rally 037 en Delta groeiden uit tot rallylegendes. Het merk behaalde tien constructeurstitels in het World Rally Championship.

Gamma en Ypsilon: erfgoed met een toekomst

De actuele betekenis van het Lancia-erfgoed werd recent ook onderstreept tijdens Milano AutoClassica. Hier stonden twaalf iconische Lancia's uit de Heritage HUB in Turijn centraal ter gelegenheid van het 120-jarig jubileum. Een bijzonder moment vormde de ontmoeting tussen de nieuwe Gamma en zijn voorganger uit 1976, die dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert.