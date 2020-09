Kia Stonic

Vernieuwde Kia Stonic vanaf oktober 2020 bij dealer

31 augustus 2020 | De vernieuwde Kia Stonic is per direct te bestellen bij de Nederlandse Kia-dealers. De compacte cross-over wordt voortaan standaard geleverd als 'EcoDynamics+' mild-hybrid en krijgt daarnaast ook de nieuwe, intelligente 'clutch-by-wire' handgeschakelde versnellingsbak (iMT). De vernieuwde Stonic, die leverbaar wordt vanaf 21.495 euro, staat in oktober 2020 in de Kia-showrooms.

