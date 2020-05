Kia Stonic nu ook als Sports Edition

28 mei 2020 | Kia lanceert de Stonic Sports Edition. De in gelimiteerde oplage geproduceerde editie biedt extra uitrusting en een sportief design en is nu te bestellen vanaf 23.995 euro.

De Stonic Sports Edition is gebaseerd op de DynamicLine en heeft van het designteam van Kia een aantal unieke stylingdetails meegekregen. Van buiten onderscheidt de nieuwste uitvoering van de compacte crossover zich onder meer met zijn LED-achterlichten, privacy glass, 17-inch lichtmetalen velgen, dakrails, mistlampen vóór en zilver gekleurde skid plates vóór en achter. Hij is optioneel verkrijgbaar als 'two-tone' met een contrastkleur voor het dak en de buitenspiegels.

Van binnen vallen het D-shape stuurwiel met geperforeerd leder en de speciale stof/lederlook-bekleding op. De Sports Edition biedt keuze uit twee verschillende interieurdesigns: Orange of Grey. Met het Colour Pack Grey is het binnenste van de Stonic uitgevoerd in gedistingeerde donkere tinten en wanneer wordt gekozen voor het Colour Pack Orange, zijn het dashboard, het stuur en de stoelbekleding voorzien van opvallende afwerkingsdetails in dé kleur van Nederland.

De speciale editie biedt extra voorzieningen, waaronder een 7 inch full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera en TomTom Live Services, voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto, Digitale Radio (DAB+), cruise control, parkeersensoren achter en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels. Ook standaard: airconditioning, een lichtsensor en statische bochtverlichting.

De Kia Stonic Sports Edition is per direct te bestellen en uit voorraad leverbaar. Hij heeft de 74kW/100pk sterke 1.0 T-GDI benzinemotor en is er vanaf € 23.995,-.

Nieuwe vloermatten voor de Kia Stonic?

Dat kan! Vanaf € 35,-

5 EuroNCAP sterren voor Kia Stonic

22 december 2017

Kia maakt prijzen Stonic bekend

24 augustus 2017

Kia kondigt Stonic aan

7 juni 2017