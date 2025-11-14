Kia prijst vernieuwde Stonic

De vernieuwde Stonic is ontworpen volgens de 'Opposites United'-designfilosofie van Kia. Aan de opnieuw vormgegeven voorzijde springt de vernieuwde Star Map Signature Lighting in het oog, terwijl de strakkere lijnen vloeiend doorlopen naar de eveneens nieuw ontworpen achterzijde met Star Map achterlichten. Van opzij vallen de vernieuwde dorpelafwerking en lichtmetalen velgen op. Het kleurenpalet is uitgebreid met Adventurous Green en Yacht Blue.

Interieur

Het interieur van de vernieuwde Stonic sluit voortaan aan bij dat van de andere modellen in het brede aanbod van het merk. Blikvanger is het display met twee 12,3-inch schermen. Met het nieuwe, multimode touchscreen kan de bestuurder schakelen tussen klimaatinstellingen en infotainmentfuncties. De nieuwe Stonic beschikt ook over Kia Connect met cloudgebaseerde diensten, waaronder actuele voertuigdiagnostiek. Via de Kia-app kunnen bestuurders hun auto op afstand bedienen. Met de Digital Key is de Stonic bovendien te ontgrendelen en te starten met een geschikte smartphone of smartwatch. Verder zijn er USB-C-poorten, een draadloze smartphonelader en nieuwe sfeerverlichting beschikbaar.

Veiligheid

De vernieuwde Stonic biedt alle verplichte rijhulpsystemen. Blind-Spot Collision Avoidance Assist bewaakt de dode hoeken via radarsensoren in de achterbumper en helpt botsingen bij rijstrookwissels te voorkomen. Safe Exit Warning waarschuwt inzittenden voor naderende weggebruikers bij het openen van de deuren. Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 combineert een camera met een radar om gevaren op de weg te detecteren en botsingen te beperken of te voorkomen. Smart Cruise Control past de snelheid automatisch aan op basis van GPS, bijvoorbeeld vóór bochten. Highway Driving Assist houdt een veilige afstand tot andere voertuigen aan en Lane Following Assist helpt de auto in het midden van de rijstrook te blijven.

Mild-hybrid in vier uitvoeringen

De vernieuwde Stonic wordt in Nederland standaard geleverd als 85 kW (115 pk) sterke 1.0 T-GDi Mild Hybrid in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Voor de meerprijs van € 1.500 is de MHEV-aandrijflijn op alle vier uitvoeringen uit te rusten met de zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De minder compleet uitgeruste ComfortLine uitvoering is komen te vervallen. Het aanbod start nu met de DynamicLine met een vanafprijs van € 28.995. Deze uitvoering is onder meer uitgerust met een 12,3-inch infotainmentscherm met full map navigatie, Kia Connect, stoel- en stuurwielverwarming, airconditioning, parkeersensoren rondom, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, autonome rijstrookvolgassistentie en autonome noodremassistentie.

De DynamicPlusLine (vanafprijs € 31.295) voegt onder meer climate control, een regensensor, een in hoogte verstelbare passagiersstoel en elektrisch inklapbare buitenspiegels toe. Hij onderscheidt zich ook van de basisversie met zijn 16-inch lichtmetalen velgen, privacy glass, LED-verlichting en in satijnchrome uitgevoerde deurgrepen.

De ExecutiveLine (vanafprijs € 32.595) biedt boven de DynamicPlusLine onder meer het display met twee 12,3-inch schermen, een draadloze oplader voor smartphones, dodehoekassistentie, een Smart key met start-/stopknop, dynamische welkomstverlichting en een automatisch dimmende binnenspiegel. Het dashboard is afgewerkt met panelen in zilver metaallook.

Bovenaan de prijslijst staat de GT-Line (vanafprijs € 34.895). Hij onderscheidt zich visueel met zijn 17-inch lichtmetalen velgen, in carrosseriekleur gespoten skidplates en in hoogglans zwart afgewerkte buitenspiegels. Blikvangers in het interieur zijn de met aluminium afgewerkte pedalen, een 3-spaaks GT-Line stuurwiel en de GT-Line bekleding in stof/lederlook met witte accenten. Tot zijn standaarduitrusting behoren ook een glazen schuif-kanteldak, dynamische sfeerverlichting, Digital Key 2.0 en snelwegassistentie (i.c.m. de automatische transmissie).

De eerste exemplaren van de Stonic arriveren medio december 2025 bij de Nederlandse dealers. Net als alle andere Kia-modellen heeft ook de nieuwe Stonic tot 10 jaar of 150.000 km garantie.