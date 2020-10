Kia lanceert Stonic GT-Line

7 oktober 2020 | Kia komt binnenkort met de Stonic GT-Line. De sportieve uitvoering van de compacte crossover heeft niet alleen een dynamische uitstraling, maar ook een sportief interieur. Hij komt standaard met 48V mild-hybridetechnologie en de nieuwe clutch-by-wire iMT-handbak. De Stonic GT-Line - die leverbaar wordt vanaf 26.795 euro staat in januari 2021 bij de Kia-dealers.

De sportieve styling van de Stonic GT-Line is geïnspireerd door de GT-modellen van Kia zoals de Stinger, Ceed GT en ProCeed GT. De meest opvallende kenmerken van deze uitvoering zijn onder meer de sportieve voor- en achterbumpers. De voorzijde onderscheidt zich met de geïntegreerde LED-mistlampen en extra luchtinlaten. De tiger nose grille is gespoten in sportieve tinten en de buitenspiegelkappen zijn uitgevoerd in zwart. Aan de achterkant onderscheidt de GT-Line zich met een sportieve achterbumper met diffusor.

Net als bij de andere uitvoeringen van de Stonic, is ook de GT-Line verregaand te personaliseren. Er kan worden gekozen uit maximaal 15 two-tone combinaties voor de carrosserie en het dak. De GT-Line breidt de personalisatie mogelijkheden uit met kleuraccenten rond de drie luchtinlaten van de voorbumper die matchen met de kleur van het dak. De Stonic GT-Line staat standaard op 17-inch lichtmetalen velgen.

Ook vanbinnen toont de Stonic GT-Line zijn karakter. Het meest in het oog springt de carbon-look afwerking van het dashboard. De stoelen zijn bekleed met een zwarte stof/lederlook combinatie met biezen en contraststiksels in wit. Het nieuw ontworpen GT-Line D-shaped stuurwiel is bekleed met geperforeerd leder met contrasterende stiksels.

Net als de overige Stonic-uitvoeringen is ook de nieuwe GT-Line voorzien van het geheel nieuwe infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen en het innovatieve 'Phase II' UVO Connect. Het nieuwe 'Phase II' UVO Connect biedt live verkeersinformatie, weersvoorspellingen, brandstofprijzen en parkeermogelijkheden inclusief prijs, locatie en beschikbaarheid. Met online spraakherkenning kunnen gebruikers zoeken naar POI's, adressen, weersupdates of sms-berichten opnemen en verzenden. Het nieuwe 'Online Navigation' maakt gebruik van real-time data uit de cloud en historische verkeersdata om tijdbesparende routes nauwkeuriger dan ooit te voorspellen. Ook de UVO-app, compatibel met Android- en Apple-smartphones, biedt een reeks nieuwe 'Phase II'-functies, waaronder Last Mile Navigation. Zo kunnen Stonic-rijders navigeren naar de eindbestemming van hun reis, zelfs nadat ze hebben geparkeerd en de auto hebben achtergelaten. Deze functie helpt bij het navigeren in bijvoorbeeld steden waar parkeergarages vaak op enige afstand van winkels, cafés en restaurants liggen.

De compacte crossover is standaard voorzien van een 'clutch-by-wire' handgeschakelde versnellingsbak en de nieuwe 'EcoDynamics+' aandrijflijn die de 'Smartstream' 1.0 T-GDi benzinemotor (100 of 120 pk) koppelt aan een 48V MHEV-systeem met elektrische ondersteuning en een regeneratief remsysteem.

De Kia Stonic GT-Line is ook leverbaar met de 7DCT-automaat met dubbele koppeling. Beide transmissies, de iMT en 7DCT, maken 'zeilen' mogelijk om het brandstofverbruik verder te verlagen. Deze functie werkt bij snelheden tot 125 km/u en de motor wordt opnieuw geactiveerd wanneer de bestuurder het gas-, rem- of koppelingspedaal bedient.

De Kia Stonic GT-Line is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De Stonic GT-Line heeft standaard onder meer 17-inch lichtmetalen velgen, aluminium pedalen, stoel- en stuurwiel verwarming, LED-mistlampen vóór en 8 inch full map navigatie met UVO Connect en Kia Live services. De Stonic GT-PlusLine onderscheidt zich aanvullend met de vernieuwde full LED-koplampen met een opvallende licht signatuur, schuif-/kantel zonnedak, kruisend verkeersdetectie achter en dodehoek detectie. De GT-PlusLine met DCT7 automaat voegt hier nog adaptieve cruise control en snelheidsbordenherkenning aan toe.

Prijzen van de Kia Stonic GT-Line beginnen bij € 26.795,- voor de 1.0 T-GDi MHEV met 74kW/100pk en de intelligente handmatige 6-bak (iMT). De Kia Stonic GT-PlusLine is met dezelfde motorisering verkrijgbaar vanaf € 27.795,-. De Kia Stonic GT-Line en GT-PlusLine zijn per direct te bestellen en staan medio januari 2021 in de Kia-showrooms. Elke Kia Stonic wordt standaard geleverd met de standaard garantie van 7 jaar of 150.000 km.

Op zoek naar een Kia Stonic?

DAS import heeft er 9 vanaf € 19.716,-

Vernieuwde Kia Stonic vanaf oktober 2020

31 augustus 2020

Kia vernieuwt Stonic voor modeljaar 2020

5 augustus 2020

Kia Stonic nu ook als Sports Edition

28 mei 2020

5 EuroNCAP sterren voor Kia Stonic

22 december 2017