Na de introductie van de PV5 Cargo L1H1 en L2H1 completeert Kia het Cargo-gamma nu met de L2H2. Deze uitvoering combineert de lengte van de L2H1 met een verhoogd dak, waardoor de laadruimte bijna 30 centimeter hoger is. Met een totale laadhoogte van 1,81 meter groeit het laadvolume met 0,8 m3 tot 5,2 m3. De achterdeuren lopen door tot aan het dak, wat het laden en lossen van grotere goederen eenvoudiger maakt.

Kia PV5 | Kia PV5 nu ook als Cargo L2H2

Afhankelijk van de batterijvariant biedt de PV5 Cargo L2H2 een laadvermogen tot 805 kilogram en een rijbereik tot 386 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Hij is leverbaar met drie batterijvarianten en in diverse uitvoeringen, variërend van de Essential tot de Elite Executive. De meerprijs ten opzichte van de vergelijkbare L2H1 bedraagt € 1.650 exclusief btw. De PV5 Cargo L2H2 met 43,3 kWh-batterij heeft een netto catalogusprijs vanaf € 32.945 exclusief BTW.

Walk Through: directe toegang tot de laadruimte

De Walk Through-uitvoering van de PV5 Cargo L2H2 biedt een directe doorgang tussen de cabine en de laadruimte. De passagiersstoel kan volledig in de vloer worden ingeklapt, waardoor de bestuurder de laadruimte kan bereiken zonder de bedrijfswagen te verlaten.

Deze oplossing biedt extra gebruiksgemak wanneer regelmatig toegang tot de laadruimte nodig is, bijvoorbeeld bij pakketbezorging en servicetoepassingen. Walk Through is leverbaar voor een meerprijs van € 1.250 exclusief btw.

PV5 Chassis Cabine: grotere batterij en tot 1.500 kg trekgewicht

De PV5 Chassis Cabine is voortaan ook leverbaar met de 71,2 kWh-batterij, naast de bestaande 51,5 kWh-variant. Met ingang van modeljaar 2027 kan de PV5 Chassis Cabine bovendien aanhangers trekken. De uitvoering met de 51,5 kWh-batterij heeft een maximaal trekgewicht van 750 kilogram, terwijl de variant met de 71,2 kWh-batterij tot 1.500 kilogram mag trekken.

De Plus-uitvoering heeft voortaan standaard een achteruitrijcamera die is gekoppeld aan het In Vehicle Infotainment-systeem. Dankzij de extra bedrading kan de camera na montage van een opbouw eenvoudig op een andere positie worden geplaatst.

Voor de PV5 Chassis Cabine Plus is nu ook het optionele pakket met warmtepomp en 22 kW-boordlader leverbaar voor € 1.400 exclusief BTW.

Ook PV5 Cargo op meer punten vernieuwd

Voor modeljaar 2027 krijgt het volledige PV5 Cargo-gamma diverse praktische verbeteringen. De uitvoering met de 71,2 kWh-batterij krijgt een maximaal trekgewicht van 1.500 kilogram. Daarnaast worden het zitcomfort en gebruiksgemak verbeterd, onder meer met een multi-instelbare armsteun en lendesteunverstelling voor de bestuurder, en Walk Away Lock, dat de deuren automatisch vergrendelt wanneer de bestuurder wegloopt. Voor de uitvoeringen met 51,5 en 71,2 kWh-batterij komt bovendien een driezitsbank beschikbaar voor € 400 exclusief BTW. En voor de Plus, Elite en Elite Executive met 51,5 of 71,2 kWh-batterij is een pakket met warmtepomp en 22 kW-boordlader leverbaar voor € 1.400 exclusief BTW.