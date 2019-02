Autotest | De ProCeed heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen bij Kia. Deze bijzondere versie van de Ceed was bedoeld voor fijnproevers die meer zochten dan alleen een doordachte, betaalbare en praktische auto. De ProCeed voegde daar sportiviteit en flair aan toe. Maar helaas toonden de verkoopcijfers aan dat de vraag naar zulke auto's minimaal was. Kia geeft niet zomaar op en zocht actief naar een oplossing. Maak kennis met de ProCeed nieuwe stijl.

Verrassing! De nieuwe ProCeed is niet langer een coupé, maar een stationcar. Of beter gezegd: het is een "shooting brake". Een shooting brake heeft de lage en lang doorgetrokken daklijn van een stationcar, maar de gedrongen vorm en sportiviteit van een coupé. De vorige generaties van de ProCeed waren minder praktisch dan de vijfdeurs hatchback en verkochten daarom ook minder. Door de nieuwe ProCeed zowel mooier als praktischer te maken, verwacht Kia dat deze derde generatie van de ProCeed wél een verkoopsucces wordt.

Bovendien: er zijn slechts twee andere shooting brakes op de markt en die bevinden zich in een veel hoger segment. Kia heeft de markt dus voor zich alleen! Desondanks heeft Kia geen half werk gemaakt van de ProCeed. Deze shooting brake deelt alleen de motorkap en de voorspatborden met de vijfdeurs Ceed, verder is al het plaatwerk uniek. Meest in het oog springend is de vloeiende achterzijde, waarvan de achterruit onder een hoek van 64,2 graden ligt (t.o.v. 52,4 graden voor de hatchback). Mede dankzij de warme rode kleur en de fraaie velgen weet de testauto zich duidelijk te onderscheiden van een alledaagse Kia Ceed.

Ruimte

De bagageruimte meet standaard 594 liter en door de achterbank op te klappen, neemt dit toe tot 1.545 liter. Hiermee is de ProCeed veel ruimer dan de hatchback, maar minder ruim dan de Ceed Sportswagon. Ook in vergelijking met stationcars is deze shooting brake de minst ruime auto in het segment. In absolute zin blijft dit echter een ruime auto en zijn de getallen snel vergeten. Bovendien is het opklappen van de achterbank (verhouding: 40:20:40) eenvoudig dankzij hendels in de kofferruimte en is de laadvloer vervolgens keurig vlak. Onder de laadvloer zijn nog diverse opbergvakken te vinden, inclusief ruimte voor de rolhoes waarmee de bagage aan het zicht van buitenstaanders wordt onttrokken. Heel chic: optioneel is de achterklep elektrisch te bedienen en dat is in dit segment bijzonder.

De hoofdruimte voorin de testauto wordt beperkt door het optionele zonnedak. Hiermee gaan kostbare centimeters hoofdruimte verloren, die lange Europeanen veelal nodig hebben. Ondanks herhaalde en verwoede pogingen, kon de bestuurdersstoel echt niet lager en raakte de kruin van de testrijder steeds het dak. Met een volwassene voorin, is de beenruimte achterin matig. Daarbij is de harde achterkant van de voorstoelen pijnlijk aan de knieën van de achterpassagiers.

Kenmerkend voor de ProCeed is dat iedere auto is voorzien van het "GT-Line" uitrustingsniveau. In het interieur voeren donkere tinten daarom de boventoon. Zelfs de hemel is donker bekleed en daarom benadert deze vijfdeurs stationcar het geborgen gevoel van een coupé. Dat gevoel wordt versterkt door enkele "luxeproblemen". Vanwege de vlakliggende achterruit is het zicht in de binnenspiegel gering. Tijdens manoeuvreren en achteruitrijden zorgen ook de lage zijruiten voor (iets) minder overzichtelijkheid.

Uitrusting

Als het om de uitrusting gaat is de ProCeed even modern en functioneel als iedere andere Ceed. Het infotainment-systeem is prima verzorgd. Dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is het bovendien klaar voor de toekomst. De geluidskwaliteit van het JBL audiosysteem is verdienstelijk.

De ProCeed kan automatisch remmen voor gevaar, een veilige afstand bewaren tot de voorligger, (flauwe) bochten sturen en verkeersborden lezen. Al deze functies werken in de praktijk prima. Bovendien zijn de semi-zelfrijdende functies uiterst terughoudend en beïnvloeden ze het rijden nauwelijks. Alleen wanneer het echt nodig is, grijpt de elektronica in.

„De ProCeed ziet er niet alleen bijzonder uit, maar is ook bijzonder om te rijden“

Motoren

De ProCeed wordt geleverd met dezelfde motoren als de Ceed hatchback en stationcar. Ook de instapmotor, de 1.0 liter driecilinder, is leverbaar op deze bijzondere variant. Voor de testrit is echter gekozen voor de 1.4 liter "T-GDI", die goed is voor 140 pk / 242 Nm. Dat vermogen is ruimschoots voldoende om van de ProCeed een vlotte, speelse auto te maken. Tegelijkertijd is het zo niet veel dat de auto agressief of uitdagend snel wordt. Omdat de ProCeed iets groter, en dus zwaarder (+35 kg), is dan de hatchback zijn de prestaties op papier iets minder. In de praktijk is dit verschil echter zo gering dat dit verwaarloosbaar is.

De optionele 7-traps automaat voelt de bestuurder goed aan. Bij sportief rijden schakelt de automaat zo snel door, dat deze nooit als hinderlijk wordt ervaren. Bij een kalme rijstijl schakelt de automaat geheel onmerkbaar. De testrit met een derde snelweg, een derde binnenwegen en een derde stadsverkeer kostte 5,8 liter per 100 km en dat is een fractie zuiniger dan Kia in de folder belooft.

Rijeigenschappen

De voorgaande generaties van de ProCeed waren meer dan bijzonder gelijnde versies van de alledaagse gezinsauto; ze reden ook sportiever. Ook deze shooting brake rijdt anders dan de andere versies van de Ceed. De ProCeed staat 5 mm dichter bij de grond en de afstelling van de veren en dempers is aangepast. Met een druk op de knop kan worden gekozen voor een normaal of een sportief karakter (comfortabel of eco zijn niet beschikbaar). In beide gevallen is de besturing niet licht of zwaar, maar "precies goed".

Met deze aanpassingen is de ProCeed zeker geen sportwagen of zelfs maar een sportieve auto. Het effect van de aanpassingen is, dat de bestuurder een beter gevoel met het mechaniek heeft. Terwijl de standaard Ceed al een uitgesproken goede wegligging heeft, is dat alleen merkbaar wanneer doelbewust de grenzen worden opgezocht. De ProCeed daarentegen pronkt met diezelfde capaciteiten en maakt altijd duidelijk aan de bestuurder tot heel veel in staat te zijn. Dat geeft (nog) meer vertrouwen en zelfs een superieur gevoel over de auto.

Conclusie

Kia introduceert de derde generatie van de ProCeed. Vanwege tegenvallende verkoopresultaten is de nieuwe ProCeed geen driedeurs coupé, maar een vijfdeurs shooting brake. Daarmee is de ProCeed nog steeds exclusief, maar nu zelfs praktischer dan de hatchback. De uitrusting is gelijk aan die van iedere andere Ceed: modern, doordacht en compleet.

De ProCeed ziet er niet alleen bijzonder uit, maar is ook bijzonder om te rijden. Het gaat hier echter om subtiele verschillen met de meer alledaagse uitvoeringen. De ProCeed presteert niet beter, maar communiceert vooral beter. Dat zorgt voor een betere communicatie tussen het mechaniek en de chauffeur, die daardoor een beter gevoel over de auto krijgt. Het resultaat is een meer begeerlijke auto die zowel met het verstand als met het hart wordt gekozen.