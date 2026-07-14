Kia Vision Meta Turismo wint Red Dot Award

De Vision Meta Turismo, die eerder dit jaar werd onthuld tijdens de Milan Design Week, laat zien hoe Kia de toekomst van mobiliteit voor zich ziet. Het concept combineert sportieve prestaties, mensgericht design en geavanceerde digitale technologie in een nieuwe interpretatie van de elektrische sportsedan.

De nieuwe onderscheiding volgt op een reeks succesvolle jaren voor Kia bij de Red Dot Awards. In 2025 werd de PV5 WKNDR Concept bekroond met de hoogste onderscheiding, 'Best of the Best', terwijl ook de Concept EV2, Concept PV1, Concept PV5 en Concept PV7 in de prijzen vielen. Eerdere 'Best of the Best'-winnaars zijn de EV6 (2022), EV9 (2024), EV3 (2025) en EV4 (2026). Daarmee behoort Kia inmiddels tot de meest onderscheiden automerken op het gebied van design.