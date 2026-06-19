Kia EV2 nu als Black-Line

De EV2 Black-Line onderscheidt zich met zwarte exterieurbekleding, zwarte Kia-emblemen en volledig zwarte 19-inch lichtmetalen velgen. Ook het interieur sluit daarop aan met een verfijnde combinatie van donkergrijze en zwarte tinten.

De Blac-Line is standaard onder meer voorzien van een Harman Kardon-audiosysteem, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met lendensteunverstelling, een glazen schuif-/ kanteldak, dynamische welkomstverlichting en sfeerverlichting in het interieur, een slimme parkeerassistent met afstandsbediening, een dodehoekcamera, Digital Key 2.0, geventileerde voorstoelen en een 360 graden-camera.

De Kia EV2 Black-Line is nu te bestellen bij de Nederlandse Kia-dealers. De eerste exemplaren arriveren medio september in de showrooms. Met een vanafprijs van € 40.295 is de Black-Line € 400 duurder dan de reguliere GT-Line.