Kia maakt prijzen EV2 bekend

De Essential uitvoering beschikt standaard over een vierzitsuitvoering (60:40) die niet verstelbaar is. Kia biedt voor de andere uitvoeringen keuze uit een vijfzitsindeling (60:40) of, tegen een meerprijs van € 500, een vierzitsuitvoering met een verschuifbaar en verstelbaar achterbanksysteem (50:50). Afhankelijk van de positie van de achterbank loopt de beschikbare beenruimte achterin op tot 958 mm of groeit de bagageruimte achter tot 403 liter. De EV2 beschikt ook over een frunk van 15 liter. Alle varianten van de Kia EV2 hebben een geremd trekgewicht van 750 kg.

De EV2 is uitgerust met het nieuwste ccNC-infotainmentsysteem van Kia, bestaande uit in totaal bijna 30-inch aan schermen: een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, een 5-inch touchscreen voor de klimaatregeling en een 12,3-inch centraal display.

Batterijen

De EV2 biedt twee batterijvarianten: een 42.2 kWh-variant en een batterij van 61 kWh met een extra groot bereik. De verwachte actieradius bedraagt maximaal 317 kilometer voor de 42.2 kWh-batterij en 453 kilometer met de 61 kWh-batterij. Alle versies zijn voorwielaangedreven, gebaseerd op een 400V-architectuur en kunnen onder ideale omstandigheden van 10 tot 80 procent DC-snelladen in ongeveer 30 minuten. De EV2 is de eerste Kia die zowel 11 kW als 22kW AC-laden ondersteunt. De 22kW AC-lader is tegen meerprijs beschikbaar, als onderdeel van het EV Tech Pack. Dit pakket omvat ook een warmtepomp en een 230V V2L (Vehicle-to-Load) aansluiting in het interieur.

Prijzen

De marktintroductie start met de uitvoeringen die zijn voorzien van een 42,2 kWh-batterij. De varianten met de 61 kWh-batterij, waaronder de GT-Line, worden naar verwachting leverbaar vanaf de tweede helft van 2026 net als de Essential 42,2kWh variant.

Het aanbod start met de EV2 Essential (prijzen vanaf € 27.595), die onder meer standaard is uitgerust met ruim 29 inch aan schermen met Kia Connect inclusief draadloze Apple CarPlay en Android Auto voorbereiding. De Essential staat op 16 inch stalen velgen met wieldeksels en beschikt daarnaast over LED-verlichting, parkeersensoren voor en achter, smart key, climate control, adaptieve cruise control en een aantal veiligheidssystemen zoals dodehoekassistentie, kruisend verkeerassistentie en snelwegassistentie.

De EV2 Air (prijs vanaf € 30.095), is bovenop de Essential onder meer extra uitgerust met navigatie met EV-routeplanner, stoel- en stuurwielverwarming, adaptieve cruise control met navigatieondersteuning, dual zone climate control, en snelwegassistentie 2.0 inclusief rijstrookwisseling. Hij staat op 16 inch lichtmetalen velgen en deze versie is standaard voorzien van dakrails en batterijverwarming.

De EV2 Plus (prijzen vanaf € 32.095) biedt boven de Air onder meer een met stof afgewerkt dashboard, LED-interieurverlichting, een draadloze oplader voor smartphone, 18-inch lichtmetalen velgen, privacy glass, auto flush portiergrepen, warmtewerend glas rondom, en satijnchromen exterieur designelementen.

De EV2 Plus Advanced (prijs vanaf € 34.095) vult de uitrusting van de Plus aan met het premium Harman Kardon audiosysteem, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met lendensteunverstelling, een glazen schuif-/kanteldak, dynamische welkomstverlichting en sfeerverlichting in het interieur.

De EV2 GT-Line (vanaf € 39.895) is standaard voorzien van de 61 kWh-batterij. Bovenop de uitrusting van de Plus Advanced biedt hij onder meer een exterieurlak naar keuze (m.u.v. matte lak), een slimme parkeerassistentie met afstandsbediening, een dodehoekcamera, Digital Key 2.0, geventileerde voorstoelen en een 360 graden-camera. Hij valt van buiten direct op met zijn 19 inch lichtmetalen GT-Line wielen, GT-Line bumpers en van binnen onderscheidt hij zich met vegan lederen bekleding en diverse GT-Line afwerkingsdetails.

De 61 kWh-batterij is beschikbaar voor de Air, Plus en Plus Advanced uitvoeringen tegen een meerprijs van € 3.500.

Er is keuze uit 10 verschillende exterieurkleuren, waaronder Vanilla Blossom, een tint die Kia voor het eerst aanbiedt. De standaardkleur is Clear White. Optionele lak is leverbaar tegen een meerprijs van € 795, terwijl Matte Ivory Silver verkrijgbaar is voor € 1.795. De Plus, Plus Advanced en GT-Line zijn leverbaar met het EV Tech Pack. Het optiepakket kost € 1.995 en bestaat uit een warmtepomp, een 22kW AC boordlader en een V2L 230V-aansluiting in het interieur.

Introductie-aanbiedingen

Om de introductie van de Kia EV2 te vieren, komt Kia Nederland met diverse aanbiedingen. Zo ontvangen particuliere kopers van de Air, Plus en Plus Advanced met 42,2kWh-batterij een inruilbonus van € 3.000. Via Kia Private Plan of Financial Lease geldt een rentetarief van 2,99% op alle uitvoeringen. De Kia EV2 is dan ook al via Kia Finance te rijden vanaf € 189 per maand. Private leasen kan vanaf € 399 per maand op basis van 60 maanden en 5.000 km per jaar.