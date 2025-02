Kia onthult EV2 Concept

Het rechtopstaande voorprofiel straalt zelfvertrouwen uit en sluit naadloos aan op het strakke, sterke achterste gedeelte via een schouderlijn die technische verfijning uitstraalt. De robuuste spatborden vormen een opvallend contrast met het geometrische ontwerp van het glasoppervlak en de wielkasten, wat bijdraagt ​​aan het karakter van de auto.

Het interieurdesign van de Concept EV2 is geïnspireerd op de 'Opposites United' designfilosofie en combineert functionaliteit met emotie. Hij heeft een moden interieur waarin veel duurzame materialen zijn toegepast. Ondanks zijn compacte formaat belooft de EV2 een grote hoeveelheid, configureerbare ruimte. De wendbare SUV uit het B-segment beschikt ook over voorzieningen uit hogere segmenten, zoals Vehicle-to-Load (V2L) en Over-the-Air (OTA) updates.

De diagonale LED-verlichting op de voordeurpanelen van de Concept EV2 accentueert op eigen wijze het contrast tussen de ruimte voor- en achterin en creëert zo een opvallend visueel effect. De driehoekige verlichting en een unieke LED-dashboardanimatie vormen hier een aanvulling op. Ook het metalen oppervlak, dat langs het onderste gedeelte van het dashboard loopt, is een opvallend designkenmerk. Het driehoekige design van dit designelement bevat een draadloze oplader en een stopcontact.

De stoelen op de tweede rij kunnen omhoog geklapt worden, waardoor de stoelen op de voorste rij zo ver mogelijk naar achteren kunnen worden geschoven. Dit creëert een ruimte die gebruikers kunnen benutten wanneer de auto geparkeerd staat. Ze kunnen ontspannen op de stoelen, hun benen strekken of zelfs op de vlakke vloer van de auto zitten. Met zijn extra toegankelijke carrosserie zonder centrale deurstijl en achterdeuren met scharnieren die een ruime opening bieden, kunnen inzittenden gemakkelijk verbinding maken met de buitenwereld. Wanneer de deuren zijn geopend en de achterbank omhoog is gezet, kan de voorbank naar achteren worden geschoven om te ontspannen.

De Concept EV2 is voorzien van opklapbare, verschuifbare bagageverdelers en -riemen die helpen bij het vastzetten van spullen van alle formaten. Met de 'berichtverlichting' van Kia kunnen inzittenden tekstberichten weergeven op de ramen van de SUV om te communiceren met voetgangers en andere weggebruikers.

De driehoekige luidsprekers die in de deuren zijn gemonteerd, zijn verwijder- en draagbaar. De luidsprekers kunnen door de gebruikers op verschillende plekken in en zelfs buiten de auto worden geplaatst om van muziek te kunnen genieten tijdens het laden of een picknick.

De productieversie van de Kia EV2 Concept wordt naar verwachting in 2026 in Europa en andere regio's gelanceerd. De specificaties van de Kia EV2 worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.