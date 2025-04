Kia toont interieur EV2

De Concept EV2 markeert een stap voorwaarts in stedelijke mobiliteit, met gedurfde interieurinnovaties op het gebied van design en materiaalgebruik. Het interieur van de Kia Concept EV2 is een voorbode van het toekomstige design van Kia, waarbij zowel de milieubewuste materiaaldoelen van het merk als geavanceerde technologie worden samengebracht. Het interieur is gemaakt van innovatieve materialen zoals Simplifyber Fybron, mycelium (in samenwerking met Biomyc) en AmpliTex (in samenwerking met Bcomp), waarmee circulariteit wordt verbeterd.

De gedachte achter het interieur van de Concept EV2

Het interieur van de Concept EV2 is ontworpen om een open verbinding tussen binnen en buiten te creëren, volledig in lijn met de 'Opposites United' designfilosofie van Kia. Het interieurontwerp is gebaseerd op het 'picnic in the city' lifestyleconcept, geïnspireerd door balkons en terrassen.

Kia heeft met het oog op gebruiksgemak de ruimte op de eerste rij geoptimaliseerd. Dankzij de vlakke vloerindeling kunnen de stoelen op de tweede zitrij worden opgevouwen en de voorstoelen ver naar achteren worden geschoven om de ruimte te vergroten. En met de uitschuifbare zitelementen kan de ruimte beter worden benut. De Concept EV2 biedt daarnaast functies zoals luidsprekers in de hoofdsteunen, draagbare luidsprekers in de deuren, afneembare zitkussens en opklapbare bagageverdelers.

De rol van kleuren, materialen en afwerking

Een opvallend nieuw materiaal is het op cellulose gebaseerde Simplifyber Fybron dat wordt gebruikt voor het dashboard en de deurpanelen van de EV2 Concept. Dit materiaal, vervaardigd uit hernieuwbare bronnen zoals hout, papier en gerecycled textiel, vermindert de afhankelijkheid van traditionele kunststoffen. Het productieproces op vloeistofbasis minimaliseert afval door de noodzaak van weven of spinnen te elimineren.

Kia heeft, in samenwerking met partner Biomyc, verschillende biologisch afbreekbare myceliumcomponenten in het interieur van de EV2 Concept verwerkt. Deze onderdelen, die onder meer bestaan uit hennep of mycelium, zijn zorgvuldig gekweekt en op maat gekleurd om te passen bij de specifieke Pantone-tinten van Kia.

Er worden voor het interieur van de Concept EV2 twee verschillende soorten myceliummaterialen gebruikt. De eerste is polyurethaan (PU) doordrenkt met mycelium, aangebracht op de lichtblauwe oppervlakken in het interieur. Het materiaal bevat zichtbare, fijne bruine spikkels (echte myceliumdeeltjes) voor een natuurlijke textuur en diepte. Het tweede materiaal is een geteeld volumemateriaal, waarbij myceliumcellen uit landbouwafval worden verbonden tot een stevige structuur. Dit materiaal is bijvoorbeeld bedoeld voor de armsteun van een portier die zowel functioneel als milieuvriendelijk is.

Mycelium is een hernieuwbaar, biobased materiaal met uitstekende isolatie-eigenschappen, dat bijdraagt aan een comfortabelere cabineomgeving en tegelijkertijd de afhankelijkheid van synthetische, niet-biologisch afbreekbare materialen vermindert.

De materialen zijn gekweekt, waarbij meer dan 180 monsters zijn getest om de beste combinatie van coatings, verven en additieven te bepalen. Dit grondige proces zorgt ervoor dat het eindproduct voldoet aan de normen van Kia op het gebied van duurzaamheid, esthetiek en milieuverantwoordelijkheid, terwijl het ook tegemoetkomt aan de verwachtingen van klanten die zowel kwaliteit als het milieu belangrijk vinden.

Biobased composieten

Kia heeft samen met Bcomp gewerkt aan de introductie van AmpliTex, een biobased composietmateriaal gemaakt van vlasvezels. Het materiaal is toegepast in belangrijke structurele componenten van de Concept EV2, zoals de achterbank en de structuur van de voorstoelen.

Door conventionele synthetische materialen te vervangen, wordt het totale gewicht van het voertuig verlaagd, terwijl de benodigde sterkte en robuustheid behouden zouden blijven. Dit draagt niet alleen bij aan een betere efficiency, maar ondersteunt ook een duurzamere levenscyclus van deze elektrische SUV.

Het materiaal is volledig recyclebaar, in lijn met de visie van Kia op een circulaire economie. Aan het einde van de levenscyclus kan AmpliTex worden verwerkt tot composietkorrels voor hergebruik. Dit vermindert restafval en draagt bij aan een milieuvriendelijker productieproces.