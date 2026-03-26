Kia start productie EV2

Kia richtte in 2004 Kia Slovakia op om de expansie in Europa te versnellen. De assemblagefabriek in Slowakije vormt sindsdien een belangrijke pijler onder de Europese groeistrategie van het merk. De in Å½ilina gevestigde productielocatie, met een oppervlakte van bijna twee vierkante kilometer, biedt werk aan circa 3.700 medewerkers en beschikt over meer dan 600 robots om een breed scala aan modellen met verschillende aandrijflijnen te produceren.

In 2025 produceerde de fabriek zo'n 300.000 auto's, waaronder de Sportage en de EV4, en circa 470.000 motoren. De modellen werden geëxporteerd naar 73 landen wereldwijd. Daarmee was de fabriek goed voor 9,3 procent van de wereldwijde autoproductie van Kia.

Vorig jaar investeerde Kia Slovakia meer dan 200 miljoen euro in modernisering van de fabriek, waaronder robotica van de nieuwste generatie, verbeteringen aan productielijnen en verdere optimalisatie van de werkomgeving.

Kia Slovakia integreert een aantal duurzaamheidsinitiatieven in zijn activiteiten. Zo wordt vanaf het tweede kwartaal van 2026 een fotovoltaïsche energiecentrale in gebruik genomen die volledig op hernieuwbare energie draait en een gedeelte van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van de fabriek gaat opwekken.