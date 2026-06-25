Kia maakt prijzen Seltos bekend

De Seltos is, net als de volledig elektrische modellen van Kia, ontworpen volgens de 'Opposites United' designfilosofie. De combinatie van een robuuste uitstraling met nauwkeurig vormgegeven oppervlakken geeft de SUV een onderscheidende en moderne signatuur. De kenmerkende Star Map Signature Lighting aan zowel de voor- als achterzijde versterkt dit karakter.

Met een lengte van 4,43 meter, een wielbasis van 2,69 meter en een hoogte van 1,62 meter belooft de Seltos een ruim interieur met veel hoofd- en beenruimte. De verlengde D-stijl vergroot het comfort op de tweede zitrij en levert beter zicht rondom voor de inzittenden. In het interieur vallen direct de open middenconsole en het geïntegreerde, panoramische display op dat bestaat uit een 12,3-inch digitaal instrumentencluster, een 5,3-inch bedieningsdisplay voor de klimaatregeling en een 12,3-inch multimediascherm.

Hybride

De Kia Seltos Hybrid is standaard voorzien van voorwielaandrijving en is tegen meerprijs leverbaar met e-AWD met een aanvullende elektromotor op de achteras. De voorwielaangedreven versie levert 113 kW / 154 pk, tegenover 130 kW / 178 pk voor de variant met e-AWD. Alle varianten zijn standaard gekoppeld aan een DCT6-automaat. Om de Seltos optimaal af te stemmen op de Europese smaak, voerde Kia uitgebreide tests uit in onder meer Spanje en Zweden. De Europese versie van de wereldauto is ontwikkeld met een focus op comfort en een hoge stabiliteit op bochtige wegen.

Vier uitvoeringen: 1 Air en 3 X-Lines

Om zijn unieke positie binnen het Kia-gamma te benadrukken, legt Kia Nederland de nadruk op de X-Line, die leverbaar is in vier uitvoeringen. Aan de basis van het gamma staat de Kia Seltos Air, die vanaf 2027 beschikbaar is. Ter gelegenheid van de introductie is hij er ook als extra luxe X-Line Launch Edition.

De Kia Seltos Air biedt voor een vanafprijs van € 39.995 onder meer dual zone climate control, adaptieve cruise control met fileassistentie, kruisend verkeerassistentie achter, dodehoekassistentie, het 29 inch panorama display, een ccNC Lite multimediasysteem, een Smart key met start/stopknop, parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera.

De Kia Seltos X-Line (vanaf € 44.495) biedt een meeruitrusting ten opzichte van de Air. Hij onderscheidt zich aan de buitenzijde met zijn speciale 19 inch X-Line velgen, privacy glass, zwarte logo's en de X-Line afwerking van de spatbordranden en bumpers. Aanvullend biedt de X-Line onder meer rijstrookwisseling, een dodehoekcamera, slimme parkeerassistentie en een 360 graden-camera. Het interieur is afgewerkt met X-Line bekleding in lederlook en is voorzien van een elektrisch bedienbare bestuurdersstoel, ambient lighting, elektrisch inklapbare buitenspiegels, full map navigatie, stuur- en voorstoelverwarming en een draadloze smartphonelader.

De Kia Seltos X-Line Launch Edition (vanaf € 46.495) biedt voor zijn meerprijs Harman Kardon premium sound, een elektrisch bedienbare achterklep, auto flush deurgrepen, een panoramisch schuif/kanteldak, twee 100W USB-C laders en LED-interieurverlichting.

De topuitvoering van de line-up is de X-Line Advanced (€ 47.99*), die is voorzien van een elektrisch bedienbare passagiersstoel, geventileerde voorstoelen met Aircell-lendensteunverstelling, een verwarmbare achterbank, Digital Key 2.0, een relaxfunctie voor de bestuurdersstoel en een head-up display. De X-Line Advanced is ook leverbaar met e-AWD vanaf € 51.495.

Leverbaar vanaf medio november

De Kia Seltos Hybrid is nu te bestellen. De Seltos is vanaf eind juni 2026 te ervaren bij de Kia-dealers, in eerste instantie als niet-hybride uitvoering. De eerste klantleveringen van de Kia Seltos Hybrid staan gepland vanaf medio november.