Kia Seltos komt naar Nederland

De Seltos is, net als de volledig elektrische modellen van Kia, ontworpen volgens de meervoudig bekroonde 'Opposites United' designfilosofie. De Seltos is 4.430 mm lang, 1.830 mm breed en 1.600 mm hoog, en heeft een wielbasis van 2.690 mm.

In het creëren de brede, strakke horizontale vormen een gevoel van openheid, terwijl de indeling zorgt voor hoofd- en beenruimte voor alle passagiers. Tot de belangrijkste interieurkenmerken behoren onder meer:

Het geïntegreerde, panoramische display: 12,3-inch digitaal cluster + 5,3-inch klimaatdisplay + 12,3-inch multimediascherm

De AI-assistent, aangedreven door generatieve AI

Over-the-air (OTA) software-updates en Kia Upgrade houden de Seltos gedurende zijn hele levenscyclus toekomstbestendig

Digital Key 2 voor veilige toegang tot de Seltos via smartphones

Breed panoramisch schuif-/kanteldak (beschikbaar op bepaalde uitvoeringen)

Aanpasbare sfeerverlichting met 64 kleuren

Een verstelbare rugleuning op de tweede zitrij met een bereik van 24 graden (12 graden naar voren en naar achteren)

Een premium Harman Kardon-audiosysteem

De Kia Connect Store voor digitale personalisatie en entertainmentopties van onder meer Disney

Hybride

De Kia Seltos komt als Hybrid naar Nederland. Hij is standaard voorzien van voorwielaandrijving en tegen meerprijs leverbaar met e-AWD. De voorwielaangedreven versie levert 154 pk, tegenover 178 pk voor de variant met e-AWD. De Seltos is gebouwd op de nieuwste platformarchitectuur van Kia.

Technologie

De SUV beschikt over een reeks Level 2-rijhulpsystemen die zijn ontwikkeld om de bestuurder te ondersteunen. De beschikbare rijhulpsystemen omvatten onder meer Highway Driving Assist, Smart Cruise Control, Lane Following Assist, Safe Exit Warning, Surround View Monitor, Forward Collision-Avoidance Assist, Remote Smart Parking Assist (alleen voor de hybride uitvoering), Parking Collision-Avoidance Assist bij achteruitrijden en Parking Distance Warning voor voor-, zij- en achterzijde. Het optionele Head-Up Display (HUD) projecteert rij-informatie rechtstreeks op de voorruit.

De Kia Seltos is ook uitgerust met de nieuwste generatie Intelligent Speed Limit Assist. Het systeem biedt een voorspellende weergave van de snelheidslimiet tot 500 meter vooruit, op basis van kaart- en cameragegevens. Hierdoor kan het de snelheid proactief aanpassen voordat een nieuwe snelheidszone wordt bereikt. Bestuurders kunnen kiezen tussen een automatische en een handmatige ondersteuningsmodus voor extra flexibiliteit.

Hybrid leverbaar vanaf eind 2026

Kia Nederland verwacht de eerste exemplaren van de Kia Seltos Hybrid vanaf eind 2026 te kunnen leveren. De SUV is echter al vanaf deze zomer te ervaren bij de Kia-dealers. De prijzen, uitvoeringen en definitieve specificaties worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.