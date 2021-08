Kia toont schets nieuwe Sportage

25 augustus 2021 | Kia heeft de eerste schetsen van de compleet nieuwe, speciaal voor de Europese markt ontworpen Sportage onthuld. Voor het eerst in de historie introduceert Kia met de vijfde generatie vande populairste SUV van het merk een Sportage die specifiek voor Europese kopers ontwikkeld is.

Het nieuwe ex- en interieurdesign verlegt de stylinggrenzen en zet de toon voor de volgende-generatie Sportage-modellen. De Kia Sportage staat op een nieuw platform en is volledig afgestemd op Europese wegen.

De nieuwe designtaal van Kia, Opposites United, staat aan de basis van het design van de nieuwe Sportage voor Europa, en komt in alle facetten van het uiterlijk en karakter terug. Het ontwerp bouwt verder op het thema 'Bold for Nature' en vormt een ode aan de perfectie en eenvoud van de natuur.

De schetsen laten een stoer frontdesign zien met een zwarte grillestijl over de gehele breedte van het front. Het is een nieuwe invulling van Kia's zwevende Tiger Nose grille met opvallende boomerang-vormige LED-dagrijverlichting en Matrix LED-koplampen. De schetsen onthullen nog een primeur voor de Sportage. Een zwart dak helpt het sportieve voorkomen van de nieuwe SUV verder te accentueren, terwijl hierdoor de aandacht ook extra gevestigd wordt op de dynamische styling van de C-stijl. Achter wisselen krachtige, brede schouderlijnen elkaar af met smalle LED-verlichting en het nieuwe Kia-logo. Een zwart bumperdesign onderstreept hier het sportieve, jonge karakter van de nieuwe Sportage.

De compleet nieuwe Sportage beleeft zijn debuut tijdens een digitale presentatie die op woensdag 1 september om 11.00 uur live te volgen is via Kia's eigen kanalen. De Europese verkoopstart van de nieuwe Sportage staat voor later dit jaar gepland.

