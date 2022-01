Kia toont nieuwe Niro

17 januari 2022 | Kia presenteert de geheel nieuwe Niro. De nieuwe Niro staat op een nieuw platform en is gegroeid om passagiers en bagage meer ruimte te bieden. De milieuvriendelijke materialen vormen samen met het design een minimalistisch geheel. De basis van de Niro wordt gevormd door een drietal eƫlektrificeerde aandrijflijnen, bestaande uit een hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV) en een volledig elektrische versie (EV).

De Niro is fors gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, met als resultaat meer binnenruimte voor inzittenden en bagage. Met een lengte van 4.420 mm, een breedte van 1.825 mm, een hoogte van 1.545 mm en een wielbasis van 2.720 mm, is hij respectievelijk 65 mm, 20 mm, 10 mm en 20 mm groter.

De nieuwe Kia Niro heeft een ontwerp volgens de nieuwe 'Opposites United'-designfilosofie van het merk, en in het bijzonder de designpijler 'Joy for Reason'. De crossover-lijnen worden gecombineerd met een two-tone carrosserie. De brede Aero C-stijlen, die de aerodynamica verbeteren, lopen vloeiend over in de opvallende, boemerangvormige achterlichten. De voorkant van de geheel nieuwe Niro is voorzien van de nieuwste evolutie van de kenmerkende Tiger Face van Kia, die zich uitstrekt van de motorkap tot de robuuste spatborden. De opvallende 'heartbeat'-dagrijverlichting draagt bij aan de unieke en toch eigentijdse uitstraling, terwijl de voorbumper het robuuste karakter van de auto versterkt.

Van opzij valt de Niro op met de strakke karakterlijnen en de opvallende Aero C-stijl. Dit zeer onderscheidende designelement heeft ook een belangrijke aerodynamische functie omdat het de luchtstroom eronder bevordert. Mede dankzij deze voorziening heeft de geheel nieuwe Niro een luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) van 0,29. De in de C-stijlen geïntegreerde LED-achterlichten dragen bij aan de sportieve uitstraling van de auto. Aan de achterzijde vallen verder met name de hartslagvormige achterreflector en de robuuste diffuser op.

De tweede generatie Niro biedt keuze uit negen expressieve carrosseriekleuren. Naast het nieuwe Cityscape Green kan ook worden gekozen voor Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Mineral Blue, Interstellar Grey, Orange Delight, Runway Red en Steel Grey. Er kan daarnaast worden gekozen uit meerdere contrasterende kleuren voor de C-stijlen. De afwerking van de wielkastranden en deurenpanelen zijn afhankelijk van de uitvoering.

Het uit het midden geplaatste dashboard vormt zich rond de voorste inzittenden en heeft tegengestelde horizontale en diagonale lijne. Het 10,25-inch panoramische scherm belooft een logische lay-out, waarmee gebruikers alle connectiviteits- en comfortfuncties kunnen personaliseren en bedienen. Onder het centrale scherm bevindt zich een geïntegreerd display waarmee het infotainmentsysteem en de klimaatregeling kunnen worden bediend. Het centrale deel van het dashboard heeft hierdoor een minimalistische uitstraling terwijl de bestuurder en voorpassagier op intuïtieve wijze toegang hebben tot de vele functies, zonder door meerdere menu's te hoeven scrollen.

De in hoogglans zwart afgewerkte middenconsole bevat een draaiknop waarmee rijmodi geselecteerd kunnen worden. Een variabel in te delen, extra groot opbergvak en een draadloos oplaadstation voor smartphones zijn ook beschikbaar.

De slanke stoelen zijn verkrijgbaar in een groot aantal afwerkingen en beloven meer ruimte en comfort dankzij een lichtgewicht stoelmechanisme. De speciale relaxstoel van de voorpassagier kan met een druk op de knop worden omgetoverd in een ligstoel. Beide voorstoelen zijn voorzien van kledinghangers aan de achterzijde, USB C-aansluitingen en opbergvakken, terwijl de slanke hoofdsteunen het gevoel van ruimte en vrijheid moeten vergroten.

Door de 12V-accu van de Niro naast de hoogspanningsaccu onder de achterbank te plaatsen, heeft de kofferbak van de HEV een inhoud van 451 liter (VDA), 15 liter meer dan bij zijn voorganger.

Het interieur van de nieuwe Niro is opgebouwd uit vele gerecyclede materialen. De hemelbekleding is gemaakt van gerecycled behang, de stoelen zijn gemaakt van onder meer Bio PU met tencel van eucalyptusbladeren en er is BTX*-vrije verf gebruikt op de deurpanelen om de impact op het milieu te minimaliseren en restafval te verminderen.

Net als de huidige Niro, biedt ook de geheel nieuwe Niro keuze uit drie ultramoderne, voorwielaangedreven en geëlektrificeerde aandrijflijnen: hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV) en volledig elektrisch (EV). De HEV is uitgerust met de Smartstream 1.6-liter GDi-benzinemotor van Kia. De viercilindermotor produceert een maximumvermogen van 105 pk en een koppel van 144 Nm, terwijl de verbeterde koelings-, wrijvings- en verbrandingstechnologieën zorgen voor de brandstofefficiëntie. In combinatie met de synchrone elektromotor met permanente magneet van 32 kW levert de Niro HEV een gecombineerd maximaal vermogen van 141 pk.

De 1,6-liter GDi-motor is gekoppeld aan de tweede generatie 6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling (6DCT) die is geoptimaliseerd om de efficiëntie te verhogen en het gewicht te verminderen.

Dankzij het regeneratieve remsysteem van Kia kunnen bestuurders kiezen uit een reeks regeneratieniveaus om kinetische energie te recupereren om het rijbereik te maximaliseren. Het systeem kan de benodigde hoeveelheid regeneratie berekenen met behulp van radar- en hellingsinformatie. Het systeem stelt de auto in staat om de maximale hoeveelheid energie uit de remmen te halen terwijl het voertuig gedoceerd tot stilstand komt.

Kia geeft in een later stadium informatie vrij over de Niro PHEV en EV.

Aan de voorkant heeft de nieuwe Niro een MacPherson-ophanging, terwijl de achterkant een vierlinkophanging heeft. De voor- en achtergeometrie zijn beide specifiek afgesteld voor een verbeterd reactievermogen, meer stabiliteit en meer rijcomfort, terwijl een geoptimaliseerde stuuroverbrengingsverhouding en een nieuw veerpootlager de wrijving verminderen om het stuurgevoel te verbeteren. Om het interieur stiller te maken, heeft Kia extra isolatie aangebracht.

De sterke lichtgewicht carrosserie is voorzien van een geavanceerde, frontale botsingsstructuur die meerdere impacts kan verwerken. De veiligheid voor de passagiers bij een frontale aanrijding is hiermee hoger dan voorheen.

De tweede generatie Niro is voorzien van de nieuwste DriveWise rijhulpsystemen die zijn ontwikkeld om potentiële gevaren te vermijden en het vertrouwen en het gemak achter het stuur te vergroten.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) waarschuwt de bestuurder als het risico op een aanrijding met andere voertuigen, voetgangers of fietsers wordt gedetecteerd. De functies Junction Turning en Junction Crossing bieden maximale preventieve veiligheid bij het navigeren op kruispunten. Als de richtingaanwijzer van de nieuwe Niro wordt geactiveerd, waarschuwt het systeem de bestuurder als er botsingsgevaar is met een tegenligger. Als het risico toeneemt, en de bestuurder niet ingrijpt, remt het systeem automatisch de auto af om een ​​aanrijding te voorkomen.

Intelligent Speed ​​Limit Assist (ISLA) geeft, met behulp van informatie van de camera vóór en het navigatiesysteem, een waarschuwing en past de snelheid aan als de bestuurder de snelheidslimiet overschrijdt. Eenmaal geparkeerd, waarschuwt Safe Exit Assist (SEA) wanneer een voertuig van achteren nadert bij het uitstappen, waarbij het elektronische kinderslot wordt geactiveerd om te voorkomen dat passagiers op de achterbank het achterportier openen.

Remote Smart Parking Assist (RSPA) is een functie waarmee de Niro zichzelf autonoom kan parkeren, ongeacht of de bestuurder in de auto zit of niet. Het stelt bestuurders in staat om hun auto op afstand uit een parkeerplaats te halen via de afstandsbediening.

Met de smartphone-app van Kia Connect kunnen gebruikers op afstand verbinding maken met hun Niro. Bestuurders kunnen agenda's synchroniseren, reizen plannen met online navigatie en toegang krijgen tot belangrijke autofuncties, waaronder live verkeerswaarschuwingen en realtime weersvoorspellingen. De End Destination Guidance-functie helpt, met behulp van Google Maps en augmented reality (AR)-technologie, om te voet naar de eindbestemming te navigeren zodra de Niro is geparkeerd. Valet Mode stelt eigenaren van een Niro in staat om hun auto op afstand te volgen wanneer deze wordt bestuurd door iemand anders.

De nieuwe Kia Niro komt naar verwachting vanaf medio 2022 naar Nederland. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.

