Kia onthult Concept EV9

17 november 2021 | Kia onthult op AutoMobility LA de Concept EV9. De concept car is een duidelijke vooruitblik op de volgende toevoeging aan het aanbod van Kia. De Concept EV9 is net als de EV6 een puur elektrische auto van Kia, op basis van het Electric Global Modular Platform (E-GMP). De concept car belichaamt de visie van het merk, op het gebied van duurzame mobiliteitsoplossingen, die onlangs is gepresenteerd tijdens de digitale presentatie 'Kia Sustainability Movement'. Het design van de SUV is geïnspireerd op de natuur en er is gebruik gemaakt van upcycled materialen die zijn gemaakt van restafval uit het kwetsbare mariene ecosysteem.

Het design van de SUV is volledig gebaseerd op de nieuwe 'Opposites United'-filosofie. Het designteam van Kia werd vooral beïnvloed door de 'Bold for Nature'-pijler van de nieuwe designrichting van het merk. Het volledig elektrische SUV-concept heeft dan ook een iconische en gedurfde vorm aangenomen, waarbij logische en emotionele kwaliteiten worden gecombineerd met speelse en ruige stijlkenmerken.

De Concept EV9 is een voorbode van een nieuwe SUV, gebaseerd op het E-GMP. De ruime gezinsauto, die wordt aangedreven door een emissievrije aandrijflijn, combineert een uniek exterieurprofiel met een moderne en strakke binnenruimte die bol staat van de technologie. Geïnspireerd door de 'Bold for Nature'-ontwerppijler van de filosofie, belichaamt de Concept EV9 een avontuurlijke, extraverte en recreatieve vorm met zijn robuuste en rechtopstaande houding. Het ontwerp van de Concept EV9 maaktdrie zitrijen mogelijk, wat duidt op een toekomstig model dat zeer capabel, praktisch en actiegericht is.

Aan de zijkant maakt de SUV indruk met de scherpe, op kristallijnen geïnspireerde en hooggeplaatste spatborden. Door het lage zijprofiel van de carrosserie springen deze speciale spatborden eruit, wat resulteert in een sterk SUV-karakter. De Concept EV9 is 4.929 mm lang, 2.055 mm breed, 1.790 mm hoog en heeft een wielbasis van 3.100 mm. De volledig elektrische SUV heeft een actieradius tot 483 km en beschikt over snelle oplaadtechnologie met een 350-kW lader waarmee de accu in ongeveer 20 tot 30 minuten kan worden geladen van 10% tot 80%.

De EV9 Concept is voorzien van de nieuwste vorm van de zogenaamde Tiger Face van Kia, die speciaal is ontworpen voor het EV-tijdperk. Omdat elektrische auto's geen fysieke grille meer nodig hebben, is de voorkant van de EV9 Concept volledig in carrosseriekleur uitgevoerd.

De nieuwe grille heeft een sterrenwolkpatroon dat volledig verborgen is achter het carrosseriepaneel van de Concept EV9 wanneer deze niet in gebruik is. Deze lichtshow benadrukt het hightech karakter van de SUV en is volgens Kia een hommage aan de natuur. De sequentiële patronen creëren een 'welkomstlicht' voor de bestuurder en functioneren ook als verlichting tijdens het rijden. Het sterrenwolkpatroon inspireerde het designteam om voor zowel de voor- als achterzijde opvallende verticale dagrijlichten te creëren, met als resultaat een opmerkelijke uitstraling.

Het opnieuw vormgegeven front met Digital Tiger Face draagt bij aan de fors verbeterde aerodynamica. De ventilatie-opening op de motorkap wordt gebruikt als een zonnepaneel dat helpt bij het recupereren van een deel van de elektrische energie die de Concept EV9 verbruikt. Dit systeem voorziet EV-rijders van een alternatieve energiebron wanneer ze niet in de buurt zijn van een laadstation.

Een ander voorbeeld van luchtweerstandsoptimalisatie is de slimme dakreling die in het dak van de Concept EV9 kan worden geïntegreerd wanneer deze niet in gebruik is. Indien nodig kan de dakreling met een druk op de knop omhoog worden gebracht. Het camerabewakingssysteem, dat de traditionele buitenspiegels vervangt, heeft niet alleen een positieve invloed op de aerodynamische eigenschappen, maar ook op het ruimtelijke bewustzijn van de bestuurder.

Aan de achterkant van de Concept EV9 valt de driehoekige D-stijl op die fungeert als een visueel brandpunt en resoneert met de hoekige designelementen van de SUV. Het innovatieve ontwerp van de D-stijl combineert op eigen wijze met de unieke glasoppervlakken (Daylight Opening).

Ook de machinaal bewerkte wielen (22 inch) dragen bij aan het geometrische uiterlijk en het robuuste karakter van de Concept EV9. Om uiting te geven aan 'Opposites United' heeft het aerodynamisch designelement dat de luchtstroomregelt rond het wiel een driehoekig design dat contrasteert met de ronde vormen. Dit detail zorgt voor een evenwicht dat zich uitstrekt tot in elk onderdeel van het ontwerp.

Om in harmonie te blijven met de omgeving, en terug te grijpen naar de 'Bold for Nature' designpijler, heeft de Concept EV9 een groot panoramisch hemeldak. Dit biedt passagiers niet alleen een ontspannend zicht naar boven, maar helpt ook bij het creëren van een gevoel van welzijn.

Net als het exterieurdesign is ook het interieurdesign van de Concept EV9 sterk beïnvloed door de 'Bold for Nature'-designpijler van Opposites United. Kia heeft voor de Concept EV9 een transformatief interieur gecreëerd om de bestuurder en passagiers tijdens elk moment van de reiservaring een gevoel van welzijn te geven.

Met het interactieve en ultrabrede beeldscherm (27 inch) verbindt de Concept EV9 de echte wereld met de virtuele. Het dient tevens als zenuwcentrum voor alle functies die de bestuurder en passagiers ter beschikking staan op het gebied van media, klimaatregeling en comfort.

De volledig elektrische SUV heeft drie interieurmodi die overeenstemmen met verschillende reissituaties en vereisten.

De Active Mode wordt geactiveerd wanneer de Concept EV9 in beweging is en zorgt ervoor dat de bestuurder en passagiers een optimale rijervaring hebben. De twee andere modi hebben betrekking op situaties waarin de Concept EV9 niet beweegt.

De Pause Mode transformeert de binnenruimte in een lounge waarin de inzittenden rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren terwijl ze profiteren van het licht dat binnenkomt door het brede panoramische dak. In deze modus draaien de stoelen om, zodat de inzittenden op de eerste en derde rij elkaar kunnen zien. De stoelen op de tweede rij kunnen worden neergeklapt en als tafel worden gebruikt.

In de Enjoy Mode wordt het interieur omgezet in een relaxruimte door de drie zitrijen om te draaien. In deze modus gaat de achterklep open, om alle inzittenden in contact te laten komen met de buitenomgeving terwijl ze comfortabel in de volledig elektrische SUV zitten.

De Concept EV9 heeft een ontwerp dat is geïnspireerd op de eenvoud en perfectie van de natuur, en hoe deze contrasteert en in harmonie samenwerkt. In dit opzicht liet de Concept EV9 zich verder inspireren door het 'Water Element' van Opposites United, met een focus op kenmerken die betrekking hebben op sereniteit, kalmte en welzijn. De carrosseriekleur bootst bijvoorbeeld de uitgestrekte diepte van de oceaan na; die vervolgens wordt gecompenseerd door de rustgevende en helderblauwe lucht die door het hele interieur straalt.

Het 'Water Element' kwam ook naar voren toen het ontwerpteam van Kia op zoek was naar duurzame en ecologische materialen. Zo is de vloer van het interieur mede gemaakt van oude visnetten en bestaat de stoelbekleding uit gerecyclede plastic flessen en wolvezels. Het toegepaste, veganistische leer is ethischer en duurzamer in vergelijking met conventioneel leer, afkomstig van dieren. Kia is van plan het gebruik van dierlijk leer in alle modellen geleidelijk te verminderen.

De Concept EV9 is te zien op AutoMobility LA en de LA Auto Show van 17 tot 28 november 2021.

