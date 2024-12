Kia introduceert EV9 GT

De EV9 GT heeft ondanks zijn sportieve inborst een theoretische actieradius van meer dan 450 kilometer (WLTP). Dankzij de 800-volt snellaadtechnologie kan de 99,8 kWh-batterij van de EV9 GT onder ideale omstandigheden in 24 minuten van 10% naar 80% worden opgeladen met een DC-snellader. Hij is ook voorbereid voor bidirectioneel laden, waarmee hij externe apparaten én het energienet van stroom kan voorzien. De krachtigste SUV van Kia heeft bovendien een maximaal trekgewicht tot 2.500 kilogram.

Via een knop op het stuurwiel kunnen verschillende rijmodi worden geselecteerd: Normal, Eco, Sport, My Drive en Terrain. En met een druk op de neongroene GT-knop wordt het volledige prestatiepotentieel van de EV9 GT vrijgegeven. Afhankelijk van de omstandigheden of de gewenste rijstijl wordt de demping, het stuur- en remgevoel voor elke stand geoptimaliseerd. De sneeuwmodus zorgt voor veiligheid op gladde wegen en verdeelt het koppel over alle vier de wielen om de tractie te verbeteren.

Het elektronische Limited Slip Differential (e-LSD) met dynamische torque vectoring helpt bij de stabiliteit in de bochten door de wielspin te beperken. De EV9 GT beschikt over dezelfde rijhulpsystemen als de minder potente versies van de EV9 en de Intelligent Speed Limit Assist is voortaan aanpasbaar.

Net als de recent vernieuwde EV6 GT beschikt ook de EV9 GT over Virtual Gear Shift. Met dit systeem kan de bestuurder via hendels aan weerszijden van het stuurwiel virtueel handmatig opschakelen voor een verhoogd gevoel van betrokkenheid bij het accelereren. Het systeem is voorzien van Active Sound Design dat het geluid van schakelen nabootst terwijl de EV9 GT lineair accelereert.

GT-uiterlijk

De EV9 GT onderscheidt zich van zijn minder potente broers met een extra sportief in- en exterieur. Vanbuiten straalt de GT-grille met digitale verlichting een "Energetic"-lichtpatroon uit, en de 21-inch lichtmetalen velgen hebben een opvallend en sportief design. Het extra krachtige remsysteem is voorzien van felgroene remklauwen met GT-logo's. Vanbinnen vallen de GT-sportstoelen op, die zijn bekleed met veganistisch leder en suède. Het interieur is afgewerkt met de kenmerkende neongroene GT-details.

3e kwartaal 2025 in Nederland

De nieuwe Kia EV9 GT arriveert in het derde kwartaal van 2025 bij de Nederlandse Kia-dealers. De prijzen en specificaties worden in de loop naar de marktintroductie bekend gemaakt.