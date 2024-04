Kia EV9

Red Dot voor Kia EV9: Best of the Best

29 april 2024 - De Kia EV9 is door de jury van de Red Dot Awards: Product Design 2024 erkend met de 'Best of the Best'-prijs in de categorie auto's en motorfietsen. De Red Dot: 'Best of the Best'-prijs, wordt uitgereikt aan de meest baanbrekende ontwerpen en is de nieuwste erkenning van het baanbrekende 'Opposites United' design van het elektrische topmodel van het merk.