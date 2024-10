Kia EV9 nu ook met 76 kWh batterij

De EV9 met 76,1 kWh-batterij is leverbaar als First Edition met een zeer rijke standaarduitrusting. Deze beschikt over achterwielaandrijving, een vermogen van 160 kW / 217 pk en een theoretische actieradius van 443 km. Vanwege de 800V-technologie kan deze nieuwe batterijvariant onder ideale omstandigheden 100 kilometer snelladen in ongeveer 6 minuten. De 10% tot 80% oplaadtijd kost volgens Kia onder normale omstandigheden en dankzij het maximale snellaadvermogen van 210 kW slechts 20 minuten.

De First Edition is standaard onder meer voorzien van luxe voorzieningen zoals elektrisch verstel-, verwarm- en ventileerbare voorstoelen, parkeersensoren rondom, de Digital Key 2.0, LED-koplampen met intelligente bochtverlichting, een elektrisch bedienbare achterklep met handsfree functie, snelwegassistentie, dodehoekassistentie en vegan lederen stoelbekleding. Ook batterijverwarming inclusief preconditioning en de warmtepomp zijn standaard.

Van buiten valt hij op met zijn 19 inch lichtmetalen velgen en deurgrepen met auto flush functie. Flare Red is de standaard kleur en de overige vijf exterieurkleuren zijn beschikbaar tegen een meerprijs van € 995,-. De nieuwe variant onderscheidt zich door zijn zwarte kunststof afwerking van de wielkastranden, dorpels en bumperelementen. Indien voorzien van de 99,8 kWh-accu zijn deze accenten uitgevoerd in hoogglans zwart.

Nu te bestellen

De First Edition van de EV9 met 76,1 kWh-batterij zijn vanaf vandaag te bestellen bij de Kia-dealers. De vroeg bestelde auto's worden vanaf april 2025 uitgeleverd. De First Edition is leverbaar vanaf € 59.995. Net als elke andere Kia wordt ook de nieuwe batterijvariant van de EV9 geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie.