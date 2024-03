Kia EV9 is World Car of the Year

De jury van de World Car Awards, die bestaat uit 100 autojournalisten uit 29 landen, prijst de EV9 met name om zijn design, het 7-zits interieur en de prijsstelling. De EV9 is gebaseerd op het E-GMP-platform en is de eerste Kia die beschikt over batterijtechnologie van de vierde generatie, voor betere prestaties.

Kia is sinds 2020 al vijf keer onderscheiden door de jury van de World Car Awards. De Kia Telluride is World Car of the Year 2020 en de Soul EV is World Urban Car 2020. De Kia EV6 GT is World Performance Car of the Year 2023.

"We zijn zeer vereerd dat de EV9 van 2024 is uitgeroepen tot World Car of the Year én World Electric Vehicle. Deze triomf toont wederom onze toewijding aan om de grenzen van baanbrekende technologie en uitmuntend design te verleggen", zegt Ho Sung Song, President en CEO van Kia.