Kia maakt prijzen nieuwe Niro bekend

21 februari 2022 | Kia geeft de prijzen en uitrustingsdetails vrij van de nieuwe generatie van de bestverkochte auto van Nederland in 2020 en 2021. De geheel nieuwe Niro bouwt voort op de succesformule van de huidige Niro en combineert innovatieve technologie en een eigen design met gebruiksgemak en meerdere elektrische aandrijflijnen.

De Niro is fors gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, met als resultaat meer binnenruimte voor inzittenden en bagage. Met een lengte van 4.420 mm, een breedte van 1.825 mm, een hoogte van 1.555 mm (1.570 mm voor EV) en een wielbasis van 2.720 mm, is hij respectievelijk 65 mm (HEV / PHEV), 20 mm, 10 mm (HEV / PHEV) en 20 mm groter. De bagageruimte meet 475 liter (EV), waarbij de frunk nog eens 20 liter toevoegt aan het totaal (EV). De hybride en de plug-in hybride hebben respectievelijk een bagageruimte van 451 liter (HEV) en 348 liter (PHEV).

Het interieur van de nieuwe Niro is opgebouwd uit vele gerecyclede materialen. Zo is de hemelbekleding gemaakt van gerecycled behang, zijn de stoelen gemaakt van onder meer Bio PU met tencel van eucalyptusbladeren en er is BTX-vrije verf gebruikt op de deurpanelen om de impact op het milieu te minimaliseren en restafval te verminderen.

Ook Niro-rijders (PHEV en EV) kunnen gebruik maken van Kia Charge, een pan-Europese, geïntegreerde en openbare laadservice met toegang tot één van de grootste laadnetwerken van Europa waarbij met één app en één pas kan worden geladen en betaald. Kia Charge biedt toegang tot meer dan 290.000 laadpunten in heel Europa, inclusief AC- en DC-laders. Dankzij eRoaming kunnen Kia-rijders hun elektrische auto of plug-in hybride in heel Europa laden zonder dat er aanvullende abonnementen op verschillende providers noodzakelijk zijn. De kosten kunnen hierdoor via één maandelijkse automatische betaling worden verrekend. Tevens kunnen Kia-rijders met de app met routeplanning laadstations vinden op hun eindbestemming of langs de route. De app geeft daarnaast inzicht in real-time tarieven en stekkertypen per laadstation.

Net als de huidige Niro, biedt ook de geheel nieuwe Niro keuze uit drie voorwielaangedreven en geëlektrificeerde aandrijflijnen: hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV) en volledig elektrisch (EV).

De HEV is uitgerust met de Smartstream 1.6-liter GDi-benzinemotor van Kia met de nieuwste koelings-, wrijvings- en verbrandingstechnologieën die zorgen voor de nodige efficiency. In combinatie met de synchrone elektromotor met permanente magneet van 32 kW levert de Niro HEV een gecombineerd maximaal vermogen van 141 pk. De aandrijflijn is gekoppeld aan de tweede generatie 6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling (6DCT) die is geoptimaliseerd om de efficiëntie te verhogen en het gewicht te verminderen.

De Niro Plug-in Hybrid (PHEV) combineert de 1,6-liter GDI-benzinemotor met een nog krachtigere 62 kW elektromotor en heeft een systeemvermogen van 183 pk. Het 11,1 kWh grote lithium-ion-polymeerbatterijpakket zorgt voor een elektrisch rijbereik van naar verwachting maximaal 60 km.

De volledig elektrische Niro (EV) heeft een vermogen van 150 kW en een koppel van 255 Nm. De nieuwe e-Niro heeft een bereik van naar verwachting 463 km (WLTP) en een snellaadfunctie waarmee de accu onder ideale omstandigheden in 43 minuten is op te laden van 10-80%.

Het verwachte trekgewicht van de nieuwe Niro is 1.300 kg voor de hybride en plug-in hybride en 750 kg voor de volledig elektrische Niro.

Achter het aerodynamische exterieur van de geheel nieuwe Niro schuilt een interieur dat is ontworpen om de zintuigen te prikkelen. Het 10,25 inch panoramische scherm heeft haarscherpe beeldent, waarmee gebruikers alle connectiviteits- en comfortfuncties kunnen personaliseren en bedienen.

De nieuwe Niro is, afhankelijk van de gekozen aandrijflijn, te specificeren in vier verschillende uitvoeringen. De uitrusting van alle uitvoeringen is rijker ten opzichte van die van de huidige Niro:

De Niro ComfortLine (HEV en EV) is voorzien van onder meer parkeersensoren achter, een autonome remassistent, adaptieve cruise control, tegemoetkomende verkeersdetectie bij linksafslaan op kruispunten (FCA 1.5), 16" lichtmetalen velgen, Android Auto en Apple Carplay. De EV ComfortLine is daarboven voorzien van een 10,25" infocluster, de Smart Key, snelwegassistentie en 17 inch lichtmetalen velgen.

De Niro DynamicLine (HEV / PHEV / EV) is boven de ComfortLine gepositioneerd en uitgerust met onder andere parkeersensoren vóór, een infotainment- en navigatiesysteem met 10,25 inch scherm, een regensensor, een automatisch dimmende binnenspiegel, LED-mistlampen vóór, de Smart Key en snelwegassistentie.

De Niro DynamicPlusLine (HEV / PHEV / EV) gaat een stap verder en biedt onder meer LED-koplampen, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel, een premium sound system (Harman Kardon), een elektrisch bedienbare achterklep, een schuif-/kanteldak, dodehoekdetectie en bekleding in lederlook.

De topuitvoering, de ExcutiveLine (EV), verwent zijn inzittenden met elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, een elektrisch verstelbare relax passagiersstoel, een verwarmbare achterbank, geventileerde voorstoelen, een draadloze telefoonlader en een head-up display.

De nieuwe Niro is te bestellen in negen verschillende carrosseriekleuren. De ExecutiveLine is uit te voeren met een in Steel Gray en Aurora Black gespoten C-stijl.

De nieuwe Kia Niro komt naar verwachting vanaf het begin van het derde kwartaal dit jaar naar Nederland. De hybride (HEV) en plug-in hybride (PHEV) komen als eerste en worden gevolgd door de volledig elektrische variant (EV). De concrete lanceringsmomenten worden binnenkort bekend gemaakt.

De consumentenadviesprijzen zijn als volgt:

Niro HEV ComfortLine € 31.995,-

Niro HEV DynamicLine € 34.695,-

Niro HEV DynamicPlusLine € 37.195,-

Niro HEV Launch Edition € 41.095,-

Niro PHEV DynamicLine € 38.995,-

Niro PHEV DynamicPlusLine € 41.495,-

Niro PHEV Launch Edition € 44.195,-

Niro EV ComfortLine € 39.795,-

Niro EV DynamicLine € 41.795,-

Niro EV DynamicPlusLine € 44.295,-

Niro EV ExecutiveLine € 47.395,-

