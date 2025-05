Kia maakt prijs PV5 bekend

Kia introduceert een infotainmentsysteem op basis van Android Automotive OS (AAOS) dat volledig wordt geïntegreerd in de PBV-modellen. Dit systeem biedt zakelijke gebruikers toegang tot apps. Dankzij de samenwerking met Samsung Electronics kan Kia het SmartThings Pro IoT-platform integreren, waardoor voertuigen verbonden kunnen worden met het IoT-ecosysteem op de werkplek.

De PV5 is uitgerust met extra grote displays, wat ongebruikelijk is in deze klasse: een 7,5-inch digitaal instrumentenpaneel en een 12,9-inch infotainmentscherm. Daarnaast is de PV5 leverbaar met Digital Key 2.0 (NFC + BLE + UWB) waarmee toegang tot het voertuig makkelijker wordt.

Alle versies van de Kia PV5 bieden keuze uit een 51,5 kWh of een 71,2 kWh 'cell-to-pack'-batterijsysteem, waarbij de cellen direct in het batterijpakket zijn geïntegreerd voor efficiency. Medio 2026 is de PV5 Cargo ook leverbaar met een 43,3 kWh-batterij. De voorin gemonteerde elektromotor produceert een vermogen van 120 kW/164 pk en 250 Nm koppel. Met de 71,2 kWh-batterij heeft de PV5, afhankelijk van de uitvoering, een bereik van maximaal 400 km (theoretisch) en kan hij onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 10% naar 80% worden geladen.

PV5 Cargo

De PV5 Cargo is te bestellen in drie configuraties; L2H1 en later ook L1H1 en de L2H2 High Roof. De versie met hoog dak wordt ook leverbaar als Walk-through die, dankzij een doorloopfunctie en een wegklapbare passagiersstoel, bedoeld is voor bezorgtoepassingen.

De PV5 Cargo beschikt over een laadruimte tot 5,2 m3, voor maximaal twee Europallets (Lengte 2) en heeft een lage inlaadhoogte van 41,9 cm. Het optionele L-track-systeem biedt flexibiliteit in de laadruimte, net als het opbergplatform in de PV5 Passenger. Het systeem kan op verschillende plekken in de laadruimte worden geïnstalleerd, met verstelbare bevestigingsringen om lading effectief vast te zetten.

De PV5 Cargo L2H1 met 51,5 kWh-batterij is er als Essential vanaf € 32.370 ex btw en is standaard uitgerust met parkeersensoren vóór en achter, climate control, een 12,9 inch infotainmentdisplay met geïntegreerde navigatie, een schuifdeur aan de passagierszijde, LED-koplampen en -achterlichten, een preconditioneringsysteem voor de accu en adaptieve cruise control. Op het gebied biedt de PV5 Cargo autonome noodremassistentie, snelheidsbordenassistentie, een achteruitrijcamera, een regensensor en actieve rijstrookassistentie.

Boven de Essential staat de Plus (met een meerprijs van € 1.250 ten opzichte van de Essential) die is voorzien van onder andere verwarming van de stoelen, het stuurwiel en de ruitenwissersproeiers, een inductielader voor smartphones en V2L-technologie. De Plus met 43,3 kWh-batterij is vanaf medio 2026 leverbaar.

Met een meerprijs van € 1.750 ten opzichte van de Plus wordt de PV5 Cargo uitgevoerd als Elite en biedt de PV5 Cargo ook een midden airbag, dodehoekassistentie, een 360 graden-camera en parkeersensoren aan de zijkant. De elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels zijn voorzien van een hoogglans afwerking en LED-knipperlichten.

De Elite Executive (+ € 900) voegt onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, geventileerde voorstoelen en bekleding met een stof/lederlook afwerking toe.