Kia EV9

Kia wint 5 iF Design Awards

13 maart 2024 - Kia is volop in de prijzen gevallen bij De iF Design Awards 2024. Het merk nam vijf awards in ontvangst van de jury van het gerenommeerde designforum. De hoofdrol tijdens de jaarlijkse verkiezing was weggelegd voor de Kia EV9, een prijswinnaar op meerdere fronten, die een Gold Award won. Deze speciale onderscheiding wordt uitsluitend uitgereikt aan de 75 beste ontwerpen wereldwijd en demonstreert de impact van de 'Opposites United' designfilosofie van Kia.