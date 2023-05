Kia introduceert EV9

De EV9 is het nieuwste model dat geheel is ontworpen volgens de 'Opposites United' designfilosofie van het merk. Het exterieur wordt gekenmerkt door een ongekend strakke geometrie, scherpe lijnen en een gedurfd SUV-profiel.

Aan de voorkant wordt de kenmerkende Digital Tiger Face geaccentueerd door de verticale Matrix LED-koplampen, voor een visionaire en futuristische aanblik. De Star Map LED-dagrijverlichting zorgt voor een nieuwe lichtsignatuur, met kubusvormige LED-elementen bij de GT-Line. Het Star Map lichtdesign is ook terug te vinden in de opvallende achterlichten. De automatisch verzonken deurgrepen dragen bij aan een moderne uitstraling, terwijl de actieve luchtkleppen met Air Curtain de aerodynamische efficiëntie verbeteren.

De grote SUV is verkrijgbaar met 21-inch, 20-inch of 19-inch grote wielen met geluidsabsorberende banden. De EV9 is in Europa verkrijgbaar in de kleuren Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Flare Red, Pebble Grey en Iceberg Green. De standaard EV9 is daarnaast ook te bestellen in glanzend of mat Ivory Silver. De EV9 GT-Line is exclusief verkrijgbaar in Ocean Blue (mat of metallic), de opvallende kleur van de Concept EV9.

Minimalistisch interieur

De Kia EV9 heeft een ruim interieur met een minimalistische inrichting. De elektrische Kia is verkrijgbaar met zeven of zes zitplaatsen. De voorstoelen zijn voorzien van een relaxfunctie voor gebruiksgemak tijdens het laden of rijden.

Bij het instappen wordt de bestuurder verwelkomd door een oplichtend Kia-logo in het stuurwiel. De EV9 is ook leverbaar met digitale zijspiegels met beeldschermen die zijn aangesloten op camera's. Deze vergroten het gezichtsveld van de bestuurder en voorkomen verblinding bij het rijden in het donker. De digitale achteruitkijkspiegel kan worden gebruikt als een normale elektrisch-chromatische spiegel of als beeldscherm van de camera waarmee de bestuurder een veilig zicht naar achteren heeft als de tweede en derde zitrij zijn bezet met passagiers.

De middenconsole is voorzien van een snelle draadloze telefoonoplader en een module met een USB-poort. De tweede en derde rij zijn ook uitgerust met USB-opladers. In de armleuningen voor en achter en bovenop het kaartenvak is een subtiele sfeerverlichting geïntegreerd die op verschillende manieren is in te stellen, bijvoorbeeld in een speciale kampeermodus. Het interieur is samen te stellen in verschillende kleurencombinaties waaronder Dark Gray & Black, Dark Gray & Light Gray en Navy Blue & Dark Grey.

Unieke optie op de tweede rij

De zeszitsversie heeft draaibare stoelen op de tweede zitrij die 180 graden kunnen draaien, wanneer de auto stilstaat. De passagiers op de tweede zitrij kunnen daarbij gezellig praten met de inzittenden op de derde rij of een spelletje spelen met elkaar spelen door de lange schuiflade, die zich uitstrekt vanaf de middenconsole, om te klappen in een tafel tussen de stoelen.

Naast de afzonderlijke instellingen voor de bestuurder en de voorpassagier, biedt het volledig onafhankelijk werkende klimaatsysteem achterin ook meer comfort voor de passagiers op de tweede en derde zitrij.

Dit bespaart energie door passagiers alleen te verwarmen of te koelen wanneer en waar ze dat willen. De EV9 is de eerste Kia in Europa met het nieuwe klimaatbedieningspaneel van het merk waarmee de klimaatvoorkeuren nog makkelijker kunnen worden ingesteld zonder te hoeven scrollen door submenu's in het infotainmentsysteem.

De EV9 is met een lengte van 5.010 mm de grootste Kia in Europa tot nu toe. De elektrische SUV is het tweede model dat is gebaseerd op het Electric Global Modular Platform (E-GMP) van het merk. Hij is 1.980 mm breed en 1.750 mm hoog en heeft een wielbasis van 3.100 mm. De achterwielaangedreven versies hebben een bagageruimte onder de voorklep van maximaal 90 liter, en die van de vierwielaangedreven varianten is 52 liter groot. De kofferbak biedt 828 liter opbergruimte wanneer de tweede zitrij is opgeklapt en maximaal 333 liter wanneer de derde zitrij in gebruik is.

Milieuvriendelijk interieur

Kia past voortaan 10 duurzame zaken toe op alle nieuwe modellen om op grote schaal te vergroenen. Het nieuwe beleid maakt deel uit van de Design Sustainability Strategy, die onder meer is gericht op de afbouw van leertoepassingen en de grootschalige inzet van nieuwe biobased materialen. De EV9 is dan ook uitgevoerd met een groot aantal milieuvriendelijke materialen, waaronder een diervrije lederen bekleding die is gemaakt van BIO PU (Bio-Polyurethaan). Dit materiaal is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten zoals maïs en casterolie. Het dashboard, de portierbekleding en tapijten zijn gedeeltelijk gemaakt van gerecycled PET en TPO (thermoplastisch olefine). De schakelaars zijn afgewerkt met biolak en de bekledingsmaterialen zijn gekleurd met speciale BTX-vrije verf. De gebruikte garen en het vilt zijn ook gemaakt van 100% gerecycled PET.

Twee aandrijflijnopties

De Kia EV9 wordt leverbaar met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Beide versies worden geleverd met een batterij van 99,8 kWh met accutechnologie van de vierde generatie. De versie met achterwielaandrijving heeft een 150 kW sterke motor met een maximaal koppel van 350 Nm. Met deze aandrijflijn heeft de EV9 een topsnelheid van 185 km/u en kan hij in 9,4 seconden accelereren van 0-100 km/u. Volgens WLTP heeft hij een volledig elektrisch rijbereik van maximaal 541 km.

De variant met vierwielaandrijving wordt aangedreven door twee elektromotoren van 141 kW met een maximumkoppel van 250 Nm en 350 Nm. Bij de sportieve GT-Line is het koppel nog hoger: 350 Nm voor en 350 achter. Deze variant heeft een topsnelheid van 200 km/u. De standaard EV9 met vierwielaandrijving accelereert van 0-100 km/u in 6,0 seconden en de GT-line in 5,3 seconden. Het verwachte WLTP-rijbereik van deze varianten is maximaal 497 km.

Het elektrische topmodel van Kia kan opladen met 800 volt. Een laadsessie van 15 minuten bij een geschikte snellader resulteert onder ideale omstandigheden in een elektrisch rijbereik tot 239 km voor de RWD-versies en tot 219 km voor de AWD-versies.

Bidirectioneel laden

De Kia EV9 kan bidirectioneel laden, waardoor laadoplossingen mogelijk worden zoals Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home (V2B/V2H) en Vehicle-to-Grid (V2G).

V2L-technologie, beschikbaar op de Niro EV en EV6 en ook standaard op de EV9, stelt Kia-rijders in staat om 230V-apparaten eenvoudig van stroom te voorzien via de hoogspanningsaccu van de auto. V2B en V2H verwijzen naar het vermogen van een auto om stroom te leveren aan een gebouw of huis. Een volledig opgeladen EV9 met een 99,8 kWh-batterij kan een huishouden 5 tot 10 dagen van stroom voorzien. Met V2G-technologie kunnen auto's zoals de EV9 rechtsreeks energie leveren aan het net.

Hierbij kan energie uit hernieuwbare bronnen worden opgeslagen en worden geleverd aan het elektriciteitsnet op momenten dat de zon niet schijnt of de wind niet waait. Deze technologie kan bijdragen aan het stabiliseren van het net, de toepassing van duurzame energie ondersteunen en mogelijk de kosten verlagen. Elektrische auto's kunnen met de V2G-technologie op termijn ook fungeren als virtuele energiecentrales, die samen mogelijk genoeg energie leveren om complete straten van energie te voorzien.

EV Routeplanner

Om elektrisch rijden aangenamer te maken, is de EV9 voorzien van de EV Route Planner die automatisch laadpunten in de te navigeren route kan programmeren wanneer ze nodig zijn. Het systeem analyseert voertuiggegevens en de geselecteerde route. Wanneer de geschatte elektrische actieradius onvoldoende is om de bestemming te bereiken, stelt het systeem mogelijke laadstations voor om aan de route toe te voegen. De EV Route Planner werkt samen met de accuconditionering om de accu onder koude omstandigheden voor te verwarmen wanneer een snellaadpunt in aantocht is.

Infotainment

Het zogenaamde Triple-Panorama-Display bestaat uit een 12,3-inch cluster voor de bestuurder, een 12,3-inch AVNT-scherm en een 5,1-inch scherm voor informatie over de stoelinstellingen en de klimaatbeheersing. De EV9 is ook uitgerust met een Head-Up Display (HUD) voor extra gemak.

Het touchscreen-navigatiesysteem van de Kia EV9 biedt een scala aan functies, zoals een Bluetooth multi-verbinding, waardoor inzittenden twee mobiele apparaten tegelijk kunnen verbinden. Android Auto en Apple CarPlay zijn ook standaard aan boord. Het systeem is uitgerust met de nieuwste generatie spraakbesturing op basis van natuurlijke taal, waarmee het bedienen van diverse functies eenvoudiger wordt. Het Quick Control-scherm, dat toegankelijk is door vanaf de bovenkant van het centrale beeldscherm naar beneden te vegen, stelt EV9-rijders in staat om toegang te krijgen tot veelgebruikte functies zonder door menu's en submenu's te hoeven navigeren. De Google Fast Pair Service maakt het gemakkelijker voor Android-gebruikers om hun telefoon te verbinden met het infotainmentsysteem.

Een andere nieuwe functie is de Car Wash Mode, die met één druk op de knop alle instellingen activeert die nodig zijn om een automatische wasstraat binnen te gaan. Het systeem sluit alle deuren en ramen, klapt de spiegels in en zorgt ervoor dat de deurgrepen zijn ingetrokken.

Net als de andere modellen biedt ook de EV9 toegang tot een groot aantal Kia Connect Live Services, waaronder weersvoorspellingen, online navigatie, realtime verkeers- en parkeerinformatie en laadstations. Voor muziekliefhebbers biedt de Kia EV9 een Meridian Premium Sound System met 14 luidsprekers en een versterker.

Kia Connect Store

De EV9 is de eerste Kia waarvoor upgrades kunnen worden aangeschaft via de Kia Connect Store, die vervolgens over-the-air zijn te downloaden. Een voorbeeld is de Remote Smart Parking Assist 2, waarmee bestuurders hun EV9 op afstand kunnen in- en uitparkeren. Het aanbod van upgrades wordt geleidelijk aan verder uitgebreid. Klanten krijgen hierbij de ongekende vrijheid en flexibiliteit om op elk moment en vanaf elke locatie de gewenste upgrades te kiezen en aan te schaffen.

Veiligheid

De grote elektrische SUV is de eerste Kia met Highway Driving Pilot (HDP), waarmee in bepaalde landen conditioneel autonoom kan worden gereden op niveau 3. Highway Driving Pilot houdt een veilige volgafstand tot het voertuig ervoor en houdt de EV9 in het midden van zijn rijstrook, zelfs als de bestuurder het stuur loslaat. Als het systeem een dreigend gevaar detecteert, kan het een noodmanoeuvre uitvoeren om een aanrijding te voorkomen.

De Kia EV9 wordt ook standaard geleverd met de nieuwste generatie Highway Driving Assist (HDA 2) met Lane Change Assist en hands-on detectie. Dit systeem voorkomt een aanrijding als een voorliggend voertuig de weg van de EV9 afsnijdt. Lane Change Assist helpt bij het wisselen van rijstrook wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer inschakelt.

Blind View Monitor (BVM) en Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) bieden beide extra veiligheid om aanrijdingen van achteren te voorkomen. Blind View Monitor geeft het achterste zijaanzicht weer wanneer de richtingaanwijzer wordt geactiveerd voor extra zichtbaarheid tijdens het wisselen van rijstrook. Blind-Spot Collision-Avoidance Assist geeft een waarschuwing of hulp bij het remmen als een ander voertuig wordt gedetecteerd bij het verlaten van een parallelle parkeerplaats of bij het wisselen van rijstrook.

Forward Collision-avoidance Assist 2.0 (FCA 2) met Junction Turning/Crossing helpt botsingen met verschillende andere weggebruikers, waaronder voetgangers, fietsers en andere voertuigen, te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kan het systeem een waarschuwing geven of een uitwijkmanoeuvre of noodstop uitvoeren.

Het Intelligent Front-lighting System schakelt 's nachts automatisch het grootlicht in om zowel het zicht als de veiligheid te verbeteren. High Beam Assist (HBA) kan het omgevingslicht van een tegenligger herkennen en het grootlicht dienovereenkomstig uit- of weer inschakelen.

Driver Attention Warning (DAW) houdt het gedrag van de bestuurder in de gaten en geeft een waarschuwing als wordt vastgesteld dat het aandachtsniveau te laag is. Het systeem kan ook waarschuwen wanneer een voorligger bij een verkeerslicht is vertrokken en de bestuurder niet snel genoeg heeft gereageerd.

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) herkent de snelheidslimieten en waarschuwt de bestuurder als deze worden overschreden. In combinatie met Smart Cruise Control wordt de voertuigsnelheid automatisch aangepast wanneer de snelheidslimiet verandert. De Kia EV9 biedt toonaangevende niveaus van bescherming en beveiliging voor zowel inzittenden als de accu's, inclusief negen airbags.

De Kia EV9 wordt ook geleverd met verschillende intelligente functies om het rijden en parkeren gemakkelijker te maken. Zo geeft de Surround View Monitor (SVM) tijdens het parkeren of rijden een 360-gradenbeeld weer dat zelfs naar een smartphone kan worden verzonden.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) voorkomt aanrijdingen door een waarschuwing te geven of door de auto af te remmen wanneer tijdens het achteruit rijden een tegenligger wordt gedetecteerd die van opzij komt. Parking Distance Warning (PDW), Parking Collision-Avoidance Front and Side (PCA-F/S) en Parking Collision-Avoidance Assist Reverse (PCA-R) helpen aanrijdingen met voetgangers en objecten tijdens het parkeren te voorkomen.

De Kia EV9 wordt ook standaard geleverd met twee veiligheidsvoorzieningen die speciaal zijn ontworpen om de achterpassagiers te beschermen: Safe Exit Warning (SEW) en Safe Exit Assist (SEA). Wanneer de SUV tot stilstand komt en een ander voertuig van achteren nadert, geeft het systeem een waarschuwingssignaal of wordt het kinderslot geactiveerd om te voorkomen dat een achterpassagier uitstapt.

Digitale sleutel

Naast de Smart Key van de Kia EV9 kunnen klanten ook een smartphone gebruiken om de portieren te vergrendelen of ontgrendelen, de auto te starten of uit te zetten, het noodalarm te bedienen en de kofferbak te openen of te sluiten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe Digital Key 2 met Ultra-Wide Band (UWB) technologie. En voor extra gemak hoeft de telefoon niet eens uit de zak te worden gehaald om de portieren te openen.

Deze digitale sleutel kan met maximaal drie andere mensen tegelijk worden gedeeld en de eigenaar kan bepalen welke functies, en voor hoe lang toegankelijk zijn.

In de loop van het vierde kwartaal leverbaar in Nederland

De Kia EV9 is naar verwachting leverbaar vanaf oktober 2023. De uitgebreide technische specificaties, beschikbaarheid en prijzen worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie bekendgemaakt.